In tutta Italia si stanno moltiplicando le iniziative per ricordare il gatto Leone, vittima di un atto di crudeltà inaudita, e per chiedere giustizia.

La storia di Leone è la punta di un iceberg e si contestualizza in una realtà un cui la crudeltà della “scimmia nuda”, della sua presenza orribile, intollerabile, indecente, sta trasformando la Terra in un campo di sterminio di altri esseri umani e di animali.

Molte considerazioni, che anche in questo caso si possono richiamare integralmente, sono già state pubblicate su Contropiano, in occasione della vicenda dell’ orsa “assassina” (https://contropiano.org/).

L’unica via di salvezza per gli animali e la natura è l’estinzione della specie umana? Sì, ma nel frattempo, avendo negli occhi l’espressione di quel micio così profondamente ferito nel corpo e nell’anima, le manifestazioni che pretendono giustizia per Leone sono doverose.

