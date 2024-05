Budapest. Una delegazione del Cred all’udienza di Ilaria Salis

Una delegazione del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia, formata dagli avvocati Michela Arricale, Fabio Marcelli e Francesca Trasatti, nonché dalla dottoressa Margherita Cantelli, sarà presente anche alla terza udienza del processo contro Ilaria Salis a Budapest, che si terrà venerdì prossimo 24 maggio.

La concessione degli arresti domiciliari a Ilaria costituisce un passo nella giusta direzione. Torniamo a insistere per l’applicazione delle norme europee che, come la decisione 2009/829, consentono il ritorno in patria dell’imputata per tutto il resto del processo.

La piena applicazione di tutte le garanzie processuali dovrebbe inoltre consentire a Ilaria di dimostrare la sua innocenza, ma comunque le pene richieste dal pubblico ministero restano manifestamente sproporzionate rispetto all’entità dei fatti di cui è accusata, anche alla luce dell’art. 49, punto 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Insufficiente appare l’impegno del governo italiano in difesa dei diritti fondamentali di questa nostra concittadina.

