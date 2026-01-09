E’ scomparso Guido Salerno Aletta

Abbiamo appreso con vero sconcerto l’improvvisa scomparsa di Guido Salerno Aletta, analista economico da cui abbiamo appreso molto e ripreso diversi giudizi.

Non era ovviamente del “nostro giro”, ma certamente è stato uno dei pochi a ragionare in modo davvero indipendente e scientifico su molti dei passaggi più importanti degli ultimi trenta anni.

E siccome la scienza cerca sempre la verità – ossia la corrispondenza tra concetto elaborato dall’uomo e fenomeno reale – molte delle sue osservazioni si rivelavano in senso lato “rivoluzionarie”, a prescindere dalle testate con cui collaborava (MilanoFinanza, TeleBorsa, ecc).

Ex alto funzionario del Senato, della Ragioneria Generale e segretario generale del Ministero delle Comunicazioni, nonché vicesegretario generale di Palazzo Chigi, Salerno Aletta è stato un critico attento e implacabile delle politiche di austerità e del “cinismo contabile” tedesco, che ha contribuito enormemente alla compressione dei salari in tutto il continente e contemporaneamente a deindustrializzare tutta l’Europa e infine la stessa Germania.

Mancherà a noi e ai nostri lettori la sua lucidità e pacatezza.

