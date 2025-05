I tagli alla spesa piegano il Pil Usa

Dare soluzioni sbagliate a problemi non compresi porta al disastro. Sembra questa la sentenza adatta alla trumpnomics, quel vortice di decreti presidenziali che ha imposto dazi sulle merci importate da tutto il mondo e giganteschi tagli alla spesa pubblica degli Stati Uniti.

Non che la spesa Usa sia molto orientata al “sociale”, anzi… Ma comunque era ed è una massa di spesa rilevante che, come spiegava un liberale conservatore come Keynes, comunque entra nel Pil con effetti “moltiplicati” (3 dollari di Pil per ogni dollaro di spesa, in media).

L’esatto opposto di quanto prescritto dall’astinenza neoliberista, secondo cui la massima efficienza del mercato si ha quando la spesa pubblica viene tagliata e il debito pubblico ridotto (anche se la riduzione, di fatto, non c’è mai stata per nessun paese, anzi…).

Sta di fatto che i dati relativi ai primi medi di amministrazione Trump sembrano proprio confermare che il problema della crisi Usa ha ricevuto lì una diagnosi sbagliata e quindi una “cura” che aggrava il problema invece di risolverlo.

Il Levy Institute – non certo un tempio del “progressismo” – si è messo a ragionare sui dati trimestrali, peraltro parecchio perturbati dalle iniziative trumpiane, ed ha scoperto quel che anche da lontano si poteva intuire (se si ha qualche cognizione di critica dell’economia politica).

Le importazioni non sono la causa della bassa crescita Usa (scesa dello 0,28%), anche se c’è stato un aumento straordinario (+41,3%) dovuto paradossalmente proprio all’annuncio di dazi mostruosi contro tutti. In pratica, le aziende che utilizzavano beni o componenti cinesi (e non solo) si sono affrettate a fare scorta ai vecchi prezzi prima che raddoppiassero a causa dei dazi. Ma, appunto, si tratta di un effetto temporaneo che scomparirà “a regime” (semmai ci sarà una fase “normale” sotto la gestione di The Donald).

Il peso negativo sul Pil, invece, ce l’hanno i tagli alla spesa pubblica. Ma guarda un po’…

La Prossima Recessione: Le Importazioni sono il Vero Colpevole?



Le stime preliminari sulla crescita del PIL reale nel primo trimestre del 2025 mostrano un tasso di contrazione annualizzato dello 0,28%, accompagnato da un aumento straordinario delle importazioni del 41,3%.

La maggior parte dei commentatori si è affrettata a indicare che la contrazione fosse dovuta all’aumento delle importazioni, come nel recente titolo di Reuters che dichiarava: “La contrazione del PIL è guidata dal record del deficit commerciale a causa del boom delle importazioni“.

È vero che le importazioni sono aumentate vertiginosamente, soprattutto approfittando dell’esenzione de minimis per i beni cinesi, terminata alla mezzanotte di venerdì 2 maggio 2025. L’esenzione de minimis consente a merci del valore di 800 dollari o meno di entrare negli Stati Uniti quasi senza dazi, senza ispezioni e con pochissima burocrazia.

Queste piccole spedizioni, coperte dall’esenzione de minimis, hanno rappresentato oltre 1,36 miliardi di spedizioni nell’anno fiscale 2024 — più del doppio rispetto a quattro anni prima, secondo l’agenzia doganale statunitense. Secondo The Guardian, questo tipo straordinario di importazioni rappresenta “oltre il 90% di tutto il carico che entra negli USA. Circa il 60% di questi pacchi proviene dalla Cina“.

È ben noto che le componenti della domanda del PIL includono consumi, investimenti, spesa pubblica ed esportazioni meno importazioni. Quel contributo negativo delle importazioni potrebbe portare chi non conosce bene la contabilità nazionale a presupporre un legame negativo diretto e uno a uno tra importazioni e PIL.

Una visione più informata smentisce questa conclusione, poiché il valore delle merci importate si riflette anche nei consumi, negli investimenti e nella spesa pubblica, quindi un aumento delle importazioni ha un effetto negativo sulla produzione interna solo quando il settore domestico passa da beni prodotti internamente a beni esteri, cosa che non sta accadendo attualmente negli Stati Uniti.

Certamente, il picco delle importazioni è legato all’incertezza legata all’introduzione dei dazi di Trump, che, come indicato sopra, hanno spinto le aziende ad accumulare prodotti esteri prima che i dazi entrassero in vigore. Ciò è corroborato dal legame tra la variazione delle importazioni di beni e la variazione delle scorte dimostrato nella Figura 1. Tuttavia, la ragione del (lieve) calo del PIL reale nel primo trimestre del 2025 dovrebbe essere ricercata altrove.

I commenti sulla crescita del PIL si concentrano solitamente sui tassi di crescita annualizzati, che spesso esagerano i movimenti a breve termine. Se osserviamo, ad esempio, la variazione annuale del PIL reale nel primo trimestre del 2025, notiamo una crescita positiva del 2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Esaminando il tasso di crescita trimestrale di ciascuna componente della domanda, l’unica che mostra un segno negativo (Figura 2) è la spesa pubblica, diminuita dello 0,4% (1,45% su base annualizzata).

Il responsabile del rallentamento del PIL è quindi principalmente lo shock derivante dal calo delle spese del governo federale e, dati i tagli proposti dall’amministrazione alle spese discrezionali non di difesa di oltre 163 miliardi di dollari a partire dal prossimo anno fiscale, la contrazione del PIL sarà in definitiva molto più forte.

* da Levy Economic Institute

16 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO