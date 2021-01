NBT: una proposta di legge che nasconde l’attacco all’agricoltura sostenibile

Il settore sementiero globale, però,resta un concentrato di potere di mercato.

Secondo questi dati dell’OCSE (2017), delle sei più importanti imprese nel mercato globale 4 sono europee – di cui 3 con base in Germania – con fatturati annuali che vanno dai circa 25 miliardi di dollari della Bayer (di cui più di 10 nel solo mercato sementi convenzionali e OGM) ai modesti 2 miliardi della KWS (tutti per sementi).

Il punto



La questione degli “NBT”non è una questione scientifica –vinfatti come tale riguarda i ricercatori e gli accademici – ma un elemento fondamentale del pacchetto tecnologico che si intende applicareallo sviluppo del sistema agricolo e alimentare, con tutte le sue ricadute sociali, ambientali, ecologiche, economiche.Èquindi, una mera questione politica: cosa una società intende mangiare, come vuole che si produca il suo cibo, quali garanzie vuole dai processi produttivi, come vuole fronteggiare i cambiamenti climatici ma anche la crisi economica e sociale che stiamo vivendo. Trasferire nei parlamenti un dibattito pretesamente scientifico serve solo a nascondere la natura reale delle decisioni da prendere, decisioni che riguardano la politica nazionale ed il suo supporto giuridico. In questo processo decisionale la responsabilità di ogni eletto, sia livello nazionale che regionale –nel caso dell’Italia (vista la responsabilità sovrana che le regionihanno sulla politica di sviluppo agricolo) –è quella di assumere decisioni rispondendo alla domanda: che agricoltura vogliamo nel nostro paese?

È con questa prospettiva che vanno letti i 4 decreti sulla riorganizzazione del settore sementiero nazionale–ed in particolare lo “Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 211) – proposti dal Ministro dell’Agricoltura alla fine del 2020 (ma vale anche per le proposte sulla stessa materia della Commissione Europea o del Consiglio Europeo dei ministri dell’agricoltura).

Politica agricola ed alimentare, diritti fondamentali come diritto al cibo, sostenibilità e cambio climatico, crisi della povertà, sistemi agrari e loro prospettivefuture, questo l’ambito su cui, secondo le ideologie che guidano le forze politiche gli eletti debbono esprimersi. Non il campo del sapere scientifico (quello accademico) che – al contrario – deve restare “…La dimostrazione dei risultati della ricerca, l’analitica descrizione dell’oggetto la correggibilità del processo conoscitivo (che) sono le garanzie della scienza”,ovveroil lavoro dei ricercatori. Salvo che oggi questo lavoro è, generalmente, come qualunque altro lavoro,pagato dalle imprese e quindi –per definizione –di parte.

Che cosa vogliono le impre seentiere?

La rispostaè di una banale semplicità: aumentare la quota di profitto prodotto dai loro investimenti. Remunerare proprietari ed azionisti è la loro missione. Evidentemente ci sono moltissimi tipi di imprese diverse anche per modalità di produzione ed accumulazione, così come per modalità di remunerazione del capitale.

La vera differenza tra di loro la fanno le imprese che hanno capacità di influenzare le politiche pubbliche in modo da rafforzare il proprio potere di mercato, fino alla costruzione di concentrazioni tali da imporre regole alla convivenza (vedi “capitalismo della sorveglianza”). Hanno capacità di scrivere o cancellare leggi che regolano la convivenza sociale, i conflitti o – per quello che ci riguarda – i sistemi agricoli ed alimentari.

Per restare nell’ambito “sementi”, cerchiamo – nella documentazione pubblica – di identificare i punti chiave su cui si stanno movendo le imprese che dominano il mercato globale delle sementi, fin nella loro forma dematerializzata (DSI).

“Many scientific organizations in Europe (….) therefore recommend that the EU should regulate plant varieties based on their specific agricultural traits and/or product, and not on the technical process…” (2) (“Molte organizzazioni scientifiche in Europa (….) raccomandano quindi che l’UE regoli le varietà vegetali in base ai loro specifici caratteriagricolie/o al prodotto, e non al processo tecnico”.).

Ma fino ad oggi in Europa, e negli accordi internazionali come la CBD, vale il principio di precauzione che si applica sul processoe sul prodotto. Negli USA si adotta – anche per gli aspetti di sicurezza alimentare di un prodotto –il principio della “sostanziale equivalenza” tra prodotti finali, cioè se una nuova caciotta – il cui processo di produzione ci è sconosciuto e possa essere fatta con qualsiasi cosa meno che con il latte – è sostanzialmente equivalente ad una vera caciotta al latte di pecora allora è sicuramente buona.

Continuiamo a citare dalla stessa pubblicazione per la chiarezza ed onestà dei ricercatori che ne sono autori nel presentare le richieste delle imprese europee (cioè mondiali) del settore.“…

A new paradigm for regulation.

First,regulation should be based on the final trait,that is, the phenotype of the plant, rather than on the technique or the “naturalness” of the DNA insertion. All modern plant breeding techniques, including marker-assisted selection, should enter the risk assessment from the same starting line.

This should not become a marathon, as is currently the case in the EU: In most instances, the “race” to approval would be short if it were based on real risk. Second,the current risk paradigm needs to change. The debate should shift away from demonstrating that “GM technology is safe” [5,6], since no human activity is intrinsically Safe.

Modern plant breeding does not bear specific risks. However, biosafety protocols are required, especially for novel technologies7. But the protocols should be adapted to each trait, be flexible (dynamically scalable), and revisable [4,7], which is incompatible with the current fixed rule” (4).

In linea con “Labelling products that result from the so-called new plant breeding techniques would provide little new information and would therefore make no sense for consumers, Garlich von Essen, secretary-general of the European Seeds Association (ESA), told EURACTIV.com.”

E ancora “The biotech industry says no foreign DNA is present in the genes of seeds obtained through NPBT and thus they should not be considered GMOs.” (EURACTIV.com) (5)



È interessante notare che nella Risoluzione della 9ª Commissione Permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare) d’iniziativa della senatrice FATTORI, approvata il 28 luglio 2020,possiamo leggere un argomentare simile: “…dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;tale accezione,basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale),lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocumento per la ricerca scientifica;…” (6).

Ed ancor più chiaramente nel parere rilasciato sul “DL 211” dalla Commissione agricoltura del Senato11il 28.12.2020possiamo leggere a proposito “…di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ” per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT,rimanendo però fermi sul fatto che gli OGM di vecchia generazione, se così possono essere definiti, rimanevano un elemento da mantenere sia staccato dalle NBT ma soprattutto lontano dalla nostra agricoltura..”

E nelleconclusioni si ribadisce “..si invita il Governo ed in particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, -incoerenza con la risoluzione approvata il 28 luglio 2020 dalla Commissione agricoltura del Senato a conclusione dell’esame dell’affare sulla questione inerente alle “nuove biotecnologie in agricoltura”, a farsi promotore in sede comunitaria di una iniziativa legislativa ” per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT…”, in contraddizione frontale con quanto previsto dalla sentenza dalla Corte di Giustizia europea, pur richiamata nel parere sopra citato.

Quindi, in un sol colpo i membri della Commissione agricoltura del Senato (7), accogliendo le proposte contenuti nei DL del MIPAF propongono modifiche radicali alla base giuridicanazionale, europea e della stessa CBD che fin qui ha regolato l’immissione in commercio dei prodotti derivati da vecchi e nuovi OGM: rinunciare – di fatto – al principio di precauzione per passare a quello della “sostanziale equivalenza” (richiesta più che decennale degli USA e delle multinazionali agroalimentari ed in particolare sementiere) e, legiferare in modo specifico su prodotti degli NBT (pur se descritti in 3 categorie “scientifiche” di cui la deregulation si chiede solo per 2) superando l’attuale quadro normativo europeo sugli “OGM”.

Una decisione politica che rinvia al modello agricolo e alimentare scelto per questo paese, fino ad ora basato sulla crescita del biologico, sul “GMO free” come garanzia propria e “automatica” dei prodotti dell’agricoltura italiana, sul “made in Italy” come garanzia di prodotti di qualità, con forti riferimenti territoriali specifici(DOP, IGP, etc.).

È questa la vera questione che andrebbe dibattuta con i responsabili politici. Sebbene l’industria e il settore finanziario stiano diventando sempre più influenti, il settore privato non è ancora abbastanza forte da imporre le sue regole esclusivamente attraverso il mercato.In particolare le industrie sementiere hanno bisogno del supportofondamentale di politichepubbliche per proteggere i propri interessi attraverso una legislazione mirata e favorevole e, dove necessario, utilizzando soldi pubblici per sostenere i loro affari.

Che cosa sono i sistemi sementieri

La biodiversità agricola è il risultato di millenni di interazione tra la natura e le comunità che producono il cibo di cui il genere umano ha bisogno per la sua sopravvivenza. I contadini (cioè tutti gli uomini e le donne che producono cibocoltivando la terra) sono i principali contribuenti alla biodiversità (8).

Conservano, rinnovano e selezionano varietà vegetali e razze animali all’interno dei sistemi sociali, economici e culturali in cui si sviluppa la loro produzione. I contadini non si considerano proprietari di esseri viventi. I loro diritti sono l’opposto dei diritti di proprietà individuale sulle forme viventi. I diritti dei contadini non riguardano solo le risorse genetiche delle piante, ma anche gli scambi che avvengono tra la terra, l’acqua, gli animali e le competenze dei contadini stessi nel processo di produzione agricola e del cibo.

Esistono due sistemi sementieri strutturati: quello industriale, gestito dalle imprese sementiere, e quello “contadino” (ufficialmente definito come “informale”) che gestisce in modo dinamico la biodiversità in azienda,adattando attraverso la coltivazione e l’allevamento varietà e popolazioni di piante e animali.

Il sistema sementiero contadino è di fatto separato dal sistema sementiero industriale basato su varietà iscritte al catalogo, sulle regole UPOV (in Europa) e su un sistema giuridico incentrato sulla protezione dei diritti di proprietà industriale. Quello contadino si basa sulla conoscenza, l’adattamento e una costruzione giuridica radicata nei diritti collettivi dei contadini che dall’inizio dell’agricoltura hanno prodotto la diversificazione di piante ed animali attraverso l’addomesticamento e l’adattamento a concreti sistemi ecologici, sociali e culturali.

Queste sementi sono il punto d’incontro tra l’entità biologica e le conoscenze contadine ad essa associate: gli agricoltori sanno come usarlee cosa possono aspettarsi da loro.

Si tratta di diritti collettivi che regolano l’accesso alle risorse e il loro utilizzo, e che sono stati riconosciuti come tali fino agli anni ’50 quando l’agricoltura industriale fu imposta come la modello di riferimento unico.