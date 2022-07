Roma brucia. Assemblea popolare a Piazza dei Mirti

Roma brucia e con lei le sue periferie, da nord a sud, da est a ovest, abbandonate da anni di incuria, malaffare e corruzione politica.

Se il capitalismo distrugge il mondo, Gualtieri e il Pd ne sono gli emissari in città e contro questi – non solo contro le destre reazione e xenofobe – deve muovere la lotta politica e sociale, nei quartieri e nelle scuole così come nei luoghi di lavoro.

Oggi a Centocelle è l’ennesima occasione per ribadire la necessità di un’alternativa politica e di sistema all’ingiustizia, allo sfruttamento e alla distruzione della “società del profitto”.

Appuntamento: oggi domenica 10, ore 18:30, piazza dei Mirti.

Sull’ultimo incendio nel parco di Centocelle, qui di seguito il comunicato di Dazibao:

“Dopo i tanti incendi delle ultime settimane nel territorio romano, il più eclatante quello della discarica di Malagrotta, anche Roma Est brucia. Il Parco di Centocelle, infatti, sta andando in fiamme proprio in questo momento, a causa di un incendio scoppiato – pare – tra gli sfasciacarrozze su Viale Togliatti, concausa di interessi privati del suo inquinamento ormai da decenni.

Ancora adesso si sentono le esplosioni di una guerra che, dopo la crisi idrica, ha definitivamente raggiunto il nostro territorio.

Da anni questa zona è conosciuta come la nostra “Terra dei Fuochi”, in cui oltre all’occupazione militarista del Centro Operativo Vertice Interforze, si somma chi specula sul territorio per il proprio profitto, generando danni ambientali ad uno dei grandi polmoni verdi della città.

Impedendo, assieme all’incapacità (vera o usata come scusa) delle varie giunte capitoline, la valorizzazione di un bene archeologico e storico importantissimo. Nonostante le battaglie decennali di movimenti popolari e associazioni.

A farne le spese, ovviamente, siamo noi: le classi popolari della città, tra Centocelle, Cinecittà e Quadraro, dove a tutto ciò si somma la precarietà abitativa e lavorativa.

Questo è il punto in cui l’interesse privato incontra la crisi climatica e ci ricordano una cosa importante:

LOTTA DI CLASSE E AMBIENTALE SONO DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

