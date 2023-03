Sull’orlo del precipizio climatico… aldilà dell’Ipcc

Il 20 marzo l’Ipcc (International Panel on Climate Change) ha emesso il sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici. L’allarme è sempre più grave, e credo che l’aggravamento sia sotto gli occhi di tutti, ma da anni nutro forti riserve sul credito assoluto che viene dato all’Ipcc: non certo per l’autorevolezza e la competenza scientifica delle migliaia di scienziati di 194 paesi.

L’Ipcc è un gruppo intergovernativo, finanziato attraverso i contributi volontari di pochissimi governi membri e della Ue, e di varie organizzazioni anch’esse intergovernative. Mi sembra ovvio che da un lato l’Ipcc, se pure svolge un ruolo di stimolo alle iniziative dei governi sul clima, difficilmente possa emettere giudizi ultimativi, e dall’altro debba anche per forza di cose considerare delle condizioni medie.

Quello che non approvo è che i rapporti e le ipotesi dell’Ipcc vengano assunti dall’opinione pubblica, attraverso i media, come Vangelo: da molti anni sostengo (pur con competenze più ridotte) che lo stato e l’evoluzione del clima siano molto peggiori delle previsioni dell’Ipcc. E sono convinto che una sinistra di classe, che punta a un cambiamento sociale radicale, non debba fare un riferimento assoluto all’Ipcc, e debba organizzasi e agire con altre strategie.

*****

Parto da un primo punto, che fa parte del Vangelo dell’Ipcc ed è un riferimento dei governi (meglio, dovrebbe esserlo, perché poi i governi non seguono neanche questo) e dell’opinione pubblica: il fatidico limite di riscaldamento di 1.5°C a me sembra un “numero magico”.

Accomuna situazioni diversissime: foreste, deserti, ghiacciai o ghiacci polari, zone agricole e zone urbanizzate, ecc. Ciascuna situazione, o regione, può avere soglie di non ritorno diverse: e lo vediamo, ci sono regioni nelle quali il riscaldamento medio è già ben superiore a 1.5°C: l’Amazzonia, il Sahel, le aree tropicali dell’Africa occidentale, l’Indonesia, la parte orientale dell’Asia centrale.

Non c’è solo la temperatura media, ma anche le precipitazioni, la variabilità inter-annuale, la frequenza di stagioni con temperatura e precipitazione media più alta o più bassa della media stagionale, ecc., tutti fattori che possono accentuare i cambiamenti. Mentre l’inverno è stato mitissimo e secco in Europa, l’occidente degli Usa ha conosciuto ondate di “fiumi atmosferici” che hanno causato alluvioni e nevicate eccezionali, mentre il sud-est soffre temperature altissime, e le masse atmosferiche fra i due estremi si scontrano annunciando possibili sconvolgimenti.

*****

Un’illusione che probabilmente nutre l’opinione pubblica, e a mio parere non viene rimossa dall’impostazione dell’Ipcc, è che i cambiamenti climatici siano reversibili, cioè che qualora le perturbazioni che la società umana ha provocato venissero ridotte, le condizioni del clima possano regredire e potenzialmente, con il tempo, scomparire. Ma in primo luogo l’atmosfera terrestre è un sistema termodinamico, caratterizzato dall’irreversibilità dei processi, e soprattutto che è un sistema altamente complesso e non lineare.

L’evoluzione dello stato di un sistema complesso non lineare può variare radicalmente se si modifica, o si perturba, anche impercettibilmente il suo stato. Si usa la metafora dell’«effetto farfalla»: una farfalla batte le ali, poniamo, in Maremma, e qualche settimana dopo avviene un ciclone nei Caraibi. Può esserci un nesso causale, ma il termine giusto è l’imprevedibilità.

Un sistema complesso può incontrare nel corso della sua evoluzione delle biforcazioni, imboccando strade evolutive estremamente diverse (qui può agire l’effetto farfalla) o divergenti. E in questa evoluzione imprevedibile possono presentarsi punti di non ritorno (tipping points), superati i quali il sistema non ritorna allo stato iniziale (non perturbato) anche se si spengono del tutto le perturbazioni che ne hanno innescato l’evoluzione.

Il clima della Terra non è solo perturbato: sta cambiando in modi radicali, con fenomeni e processi nuovi, che non esistevano in passato e sono destinati a imporsi ed aggravarsi. In questi gioca un ruolo fondamentale un ulteriore fattore, la presenza di meccanismi di retroazione (feedback), i quali possono essere sia positivi (forzanti) che negativi. Anche con effetti sinergici.

Nell’atmosfera è facile riconoscere l’azione di feedback forzanti: se anche si spegnesse immediatamente la perturbazione, il sistema non tornerebbe alla condizione imperturbata, ma continuerebbe ad allontanarsene, in modi imprevedibili. Qualche esempio:

I ghiacci possiedono un’albedo maggiore delle superfici che lasciano scoperte sciogliendosi – mare, terra, roccia – le quali quindi assorbono maggiormente la radiazione solare incrementando così il riscaldamento; per di più lo scioglimento del permafrost polare rilascia metano che ha un potere climalterante molto superiore alla CO 2 .

Un effetto analogo hanno deforestazione, incendi boschivi: all’emissione di CO 2 , e la distruzione di polmoni verdi, si aggiunge la distruzione di biodiversità (è stata avanzata l’ipotesi di una sesta estinzione di massa), nonché l’aumento dei rischi di zoonosi.

Anche l’inarrestabile cementificazione dei territori e l’urbanizzazione incrementano i meccanismi di feedback e irreversibilità, generando trappole di calore, inversioni termiche, ed aggravando la riduzione della biodiversità.

Agricoltura e allevamenti intensivi, con l'(ab)uso di pesticidi e antibiotici, provocano gravi danni alla salute, perdite di habitat naturali e di biodiversità, e minacciano gli insetti impollinatori.

Sempre più evidenti e allarmanti sono i fenomeni di siccità, carestie, nonché l’aumento delle disuguaglianze.

Si sta verificando un indebolimento della Corrente del Golfo, e in un futuro il suo flusso potrebbe addirittura invertirsi: per chi pensa che la crisi climatica comporti solo riscaldamenti, ciò provocherebbe un raffreddamento delle coste atlantiche dell’Europa, ad esempio un aumento nel numero e nell’intensità delle tempeste e degli uragani. Stefan Rahmstorf, del Potsdam institute for climate impact research , afferma “se continua così potremmo avvicinarci lentamente a un punto di non ritorno , dove questa circolazione si destabilizza del tutto”.

L’inesorabile innalzamento del livello dei mari renderà inabitabili zone costiere molto popolate e provocherà masse di migranti climatici obbligati.

A questo proposito va aggiunto che lo scioglimento dei ghiacci dell’Antartide e della Groenlandia sta procedendo più velocemente di quanto si prevedeva anni fa.

È particolarmente attuale aggiungere che le guerre provocano non solo vittime e distruzioni, ma anche danni ambientali.

Una notizia del Washington Post sulla Florida: l’uragano Ian avvenuto a fine settembre ha lasciato montagne di detriti; l’ammasso di detriti potrebbe riempire 22 Empire State Building . “Dove troveremo mai spazio per tutto questo?”, si chiede un esperto.

*****

Il mio parere è che, forse, la sinistra e il movimento di classe dovrebbero prestare una maggiore attenzione al cambiamento climatico: che fra l’altro ha anche un vero effetto di classe, perché ha evidentemente conseguenze molto più pesanti sulle classi subalterne e le popolazioni dei paesi poveri e sfruttati, i quali hanno anche meno possibilità e risorse per rimediare ai danni.

Sono convinto che le lotte e le rivendicazioni, indubbiamente fondamentali e irrinunciabili, contro il potere economico e politico dovrebbero associarsi a obiettivi e rivendicazioni per contrastare in modo radicale la distruzione dell’ambiente e la manomissione del clima. C’è una consapevolezza che spesso manca ai movimenti ambientalisti, in particolare ai movimenti giovanili, che rivestono un ruolo fondamentale per il futuro: non vi possono essere cambiamenti veramente capaci di modificare la situazione se non viene radicalmente messo in discussione e trasformato il modo di produzione capitalistico.

Ritengo che sia l’occasione giusta per ricordare, sopratutto ai giovani, che il 2022 è stato il cinquantesimo anniversario della pubblicazione, nel 1972, de L’Imbroglio Ecologico di Dario Paccino (ripubblicata nel 2022 da Ombrecorte): che fu un elemento importantissimo per lo sviluppo in Italia di un ambientalismo con una radice di classe.

È il momento per riprendere questa tradizione con l’obiettivo di una trasformazione radicale del modo di produzione capitalistico e dello sfruttamento dissennato e distruttivo dell’uomo e dell’ambiente ai fini del profitto.

Oggi più che mai è attuale il motto di Rosa Luxemburg: socialismo o barbarie!

