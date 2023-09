Roma. Stop alla legge sugli stadi. Giovedi conferenza stampa a Montecitorio

Giovedi 28 settembre a Roma in Piazza Montecitorio alle ore 15 in Piazza Montecitorio i Comitati Referendum X SanSiro di Milano, Comitato Tardini Sostenibile di Parma e Comitato stadio Pietralata, No grazie di Roma hanno indetto una conferenza stampa pubblica per il lancio della sottoscrizione nazionale dell’appello contro la cosiddetta Legge Stadi per fondati dubbi di legittimità costituzionale.

Secondo i Comitati e noti studiosi e costituzionalisti, la legge vìola l’art. 9 della Costituzione che afferma “La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione” e l’art. 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza e pari dignità sociale. Le squadre di calcio o i soggetti che progettano di realizzare o ristrutturare impianti sportivi sarebbero avvantaggiati con sgravi e concessioni rispetto a chi intende realizzare altre opere di interesse pubblico.

L’appello ha già ottenuto numerose adesioni, tra cui quella di Salvatore Settis, Tomaso Montanari, Paolo Pileri, Paolo Berdini, Paolo Maddalena, Sergio Foà, Giovanni Losavio, Gianni Barbacetto, Italia Nostra nazionale e Luca Mercalli.

I Comitati di Milano, di Parma e di Roma, sono impegnati per impedire la realizzazione dei progetti di nuovi stadi nelle proprie città che, con gravissimi impatti urbanistici, ambientali e sociali, sono paradigmatici di quanto questa legge permetta il prevalere degli interessi degli investitori e degli speculatori privati sull’interesse pubblico e il bene comune. L’appello nazionale è solo il primo passo: seguiranno iniziative e manifestazioni in tutta Italia. Scegliamo la Costituzione, non la speculazione. Invitiamo la stampa, la cittadinanza, i rappresentanti della politica, delle associazioni e dei gruppi civici a partecipare numerosi.

Comitati Referendum X SanSiro di Milano; Comitato Tardini Sostenibile di Parma; Comitato Stadio Pietralata, No Grazie di Roma

