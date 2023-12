Roma. Blitz di Ultima Generazione a via del Corso: “Fondi per incendi e alluvioni”

Blitz degli ecologisti di Ultima Generazione nella tarda mattinata di oggi in piazza del Parlamento, alle spalle di Montecitorio, e poi in via del Corso.

Adottando la modalità della “marcia lenta” una quindicina di persone si sono presentate con uno striscione e della vernice marrone e l’hanno sparsa in terra.

Gli attivisti, appartenenti al gruppo ecologista Ultima generazione, sono da piazza del Parlamento poco dopo le ore 11:30 con un secchio pieno di vernice marrone e uno striscione che portava la scritta “Fondo riparazione”. Il gruppo ha poi bloccato il traffico di via del Corso con dei “pacchi regalo” con fango e calcinacci da portare alle autorità per ricordare l’alluvione in Emilia in Romagna. Due attivisti portavano maschere della Meloni e del presidente della Camera Fontana.

“Vogliamo un fondo riparazione per ogni incendio e alluvione”, è uno dei cori cantati dai manifestanti. “Abbiamo visto tanti eventi estremi sempre più pericolosi abbattersi sull’Italia, e come ci stiamo preparando a questo? Facendo promesse finte e dando spiccioli alla gente che aspetta un aiuto. Per questo siamo qui”, ha gridato un’attivista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno portato via di peso i manifestanti.

La polizia ha denunciato diciannove persone per manifestazione non preavvisata, blocco stradale, violenza privata aggravata ed interruzione di pubblico servizio

