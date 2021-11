No al colpo di stato in Sudan, oggi manifestazione a Roma

Libertà, pace e giustizia, rivoluzione: è una decisione del popolo

È ormai nota la situazione in cui versa il nostro paese, dopo il colpo di stato del Comitato di Sicurezza dell’ex regime, guidato da Al-Burhan e da un gruppo di militari.

I rivoluzionari e la società civile continuano a manifestare in Sudan.

La Comunità Sudanese in Italia è a fianco del popolo Sudanese per chiedere la liberazione dal golpe e l’istaurarsi di un governo civile e democratico.

La Comunità Sudanese dà quindi appuntamento a sabato13/11/2021 dalle 13:00 a Roma in Piazza Vittorio Emanuele.

Denuncia altresì l’atteggiamento dell’attuale delegato dell’ambasciatore sudanese a Roma, rimasto fino ad oggi in silenzio, il quale ha rifiutato di ricevere una delegazione di sudanesi in Italia chiedendo l’intervento della polizia italiana intervenuta sul posto, schierandosi in questo modo con il governo dittatoriale

Chiediamo il supporto e la partecipazione di tutti i democratici, perché il nostro paese possa finalmente godere della democrazia e della libertà.

13 Novembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO