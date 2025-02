Il cambiamento climatico è una questione di classe/2

Un manifesto per il cambiamento

Per sopravvivere la società umana dovrà subire molti cambiamenti. La minaccia esistenziale che il nostro pianeta deve affrontare richiede un cambiamento completo del modo in cui la società è organizzata e gestita, ma il capitalismo è stato troppo efficace nel normalizzare una mentalità capitalista perché questo possa avvenire facilmente.



Moltissime persone vedono il capitalismo semplicemente come l’ordine naturale delle cose, e sono pronte a convenire con l’élite capitalista sul fatto che debba essere contrastata qualsiasi azione che possa essere percepita come una minaccia al capitalismo.

Non c’è ancora un sostegno popolare per tutti i cambiamenti necessari. Possiamo, però, attivare campagne [rivendicative] per il cambiamento, che possano aiutare le persone a vedere la necessità e la possibilità di un cambiamento più radicale – un cambiamento che spezzi le catene del capitalismo.

Questo ‘manifesto’ non tenterà di fornire un programma dettagliato – anche se suggerirà esempi dei cambiamenti che potrebbero costituire l’obiettivo delle campagne e dell’azione. Il suo scopo è quello di definire un quadro generale, basato sugli argomenti della sezione precedente.

Questo inquadramento dovrebbe inspirare le decisioni e le azioni delle campagne [rivendicative] in modo tale che molti piccoli cambiamenti ne inneschino altri molto più grandi, e che la gente si renda conto di come il capitalismo li abbia resi ciechi sui loro reali interessi.

La cosa pubblica non ha bisogno dell’avidità privata

La disuguaglianza e la dipendenza del capitalismo dalle imprese private per soddisfare i bisogni primari hanno permesso ad un numero relativamente piccolo di persone di sfruttare sia il resto della popolazione che le risorse naturali che condividiamo. Come si è detto nella sezione precedente, la sopravvivenza della società umana richiede un nuovo tipo di economia. La concorrenza e l’impulso alla crescita senza fine devono essere sostituiti dalla priorità attribuita alle esigenze umane, comprese quelle delle generazioni future.

Lo sfruttamento sia delle persone che della natura deve essere sostituito da una comprensione della società umana come parte di un ecosistema naturale che deve essere alimentato. Le nostre risorse limitate devono essere condivise in modo più equo e utilizzate in modo più razionale. Ciò può essere ottenuto utilizzando i finanziamenti pubblici per fornire beni e servizi pubblici e un lavoro veramente utile; e usando le tasse per ridurre le disuguaglianze e consentire a tutti di beneficiare delle efficienze della produzione e della ricchezza accumulata dalle generazioni passate.

Allo stesso tempo, le comunità locali possono mettere in pratica questi principi attraverso organizzazioni di mutuo aiuto. Queste possono aiutare nella vita quotidiana, e anche fornire un modello vivente di un diverso modo di affrontare l’economia, e di strutture democratiche inclusive.



Dalle cooperative di quartiere alle campagne per forzare il cambiamento delle politiche governative, le azioni guidate da questi principi possono sia muovere le società verso un percorso più sostenibile dal punto di vista ambientale che portare una migliore qualità della vita. Possono smascherare le menzogne di coloro che sostengono che sia impossibile sfuggire al capitalismo e che la politica verde equivalga alla privazione.

Ogni miglioramento positivo che si ottiene fa aumentare la richiesta di ulteriori cambiamenti. La storia dimostra che questo scenario non è semplicemente un’illusione. Anche i devoti di un intervento pubblico minimale accettano la necessità di andare oltre il libero arbitrio capitalista in molti settori della vita. Essi accettano la necessità di restrizioni su ciò che le persone possono fare – come le leggi sulla pianificazione – e danno per scontati molti servizi pubblici – come scuole, strade, sistemi fognari, illuminazione stradale, pensioni e (in molti luoghi) assistenza sanitaria.

Questi servizi sono stati conquistati attraverso lotte storiche e la necessità politica di standard di base di salute e alfabetizzazione. Oggi, la nostra stessa sopravvivenza esige che l’intervento pubblico sia esteso molto di più.

Un maggior numero di servizi, sia a livello nazionale che locale, può essere gestito nell’interesse delle comunità locali piuttosto che per il profitto. La sanità pubblica non è solo più equa, ma anche più efficace in termini di costi. Il trasporto pubblico sovvenzionato o addirittura gratuito può cambiare la vivibilità di una città e renderla accessibile a tutti. Gli alloggi pubblici sovvenzionati possono essere integrati con una pianificazione più ampia e impedire che siano utilizzati per la speculazione e lo sfruttamento.

In passato, la proprietà pubblica ha sofferto per le distanti e insensibili burocrazie centralizzate, ma non deve per forza essere così. Con il controllo democratico dei lavoratori e degli utenti, e con la gestione locale, i servizi pubblici possono rispondere alle esigenze reali.



La nostra vita e il nostro pianeta ci richiedono di massimizzare l’impegno democratico, e questo significa organizzare le cose a livello locale. Ai politici piace parlare di devoluzione, cioè dello Stato che consegna il potere dall’alto, ma in una democrazia il potere dovrebbe provenire dal popolo.

Le nostre campagne [rivendicative] dovrebbero essere dirette verso un modello democratico che si costruisca dal basso, con ogni livello di organizzazione che lavora all’interno della propria regione e che si unisce ad altri per affrontare le più grandi preoccupazioni comuni.

Guardando oltre i settori tradizionali dell’economia pubblica, gli investimenti pubblici nell’IA e nelle nuove tecnologie possono permettere che questi siano messi a profitto di tutti, e non solo per fornire ricchezze a pochi mentre molti altri sono messi fuori dal lavoro. Ed ogni risposta seria al cambiamento climatico deve includere le aziende pubbliche dell’energia dedicate a costruire la generazione di energia verde. Questo elenco è lungi dall’essere completo.

Un maggiore coinvolgimento del pubblico nell’economia consentirebbe inoltre di garantire a tutti un lavoro socialmente utile, con una retribuzione e condizioni dignitose. Le condizioni dignitose dovrebbero includere orari di lavoro brevi in modo che le persone abbiano più tempo da spendere come vogliono, e più tempo per essere coinvolte nella gestione della loro comunità. I servizi pubblici possono essere economicamente efficienti e possono aumentare la ricchezza pubblica, ma se devono essere gratuiti o sovvenzionati per gli utenti, i costi devono essere recuperati attraverso le imposte.



Coloro che hanno molto denaro da perdere sono stati molto efficaci nel persuadere gli altri che le tasse sono dannose per tutti e devono essere combattute. Tuttavia, le imposte possono essere mirate a coloro che sono più in grado di pagare. Oltre ad aliquote più elevate di imposta sul reddito per coloro con redditi elevati, le aliquote massime possono essere aumentate per le imposte sulle successioni e sulle donazioni, e si può fare un uso molto maggiore delle imposte sul patrimonio.



La tassazione può ridurre il divario di ricchezza, mentre si ottiene denaro che può essere utilizzato in modo efficiente a beneficio di tutti. Un sistema che si avvale di una tassazione progressiva, in cui i ricchi sono tassati su una quota maggiore del loro reddito e della loro ricchezza, e che utilizza tali imposte per finanziare beni e servizi pubblici, è un sistema che beneficia la grande maggioranza delle persone. Oltre ai benefici immediati, società più egualitarie si sono dimostrate migliori per tutti su tutta una serie di criteri. Se questo cambiamento economico può mantenere il pianeta abitabile, diventa vitale per l’umanità intera.

Restrizioni legali, non costose tangenti

Le tasse e i sussidi sono stati utilizzati anche per cercare di incoraggiare o scoraggiare determinati comportamenti, come i sussidi per aiutare le imprese che consumano energia a cambiare il loro prodotto o i loro metodi di produzione, o le tasse che penalizzano lo spreco e l’inquinamento. Tuttavia, l’uso di imposte e sovvenzioni può rivelarsi, in questa modalità, uno strumento inopportuno con conseguenze non intenzionali. Le sovvenzioni, se non sono ben definite, possono in gran parte far aumentare i profitti delle imprese.



Le tasse per cambiare i comportamenti devono essere mirate con precisione, altrimenti penalizzeranno solo coloro che sono meno in grado di pagare, lasciando ai principali autori dei reati il compito di continuare con le loro precedenti pratiche. Molti grandi utenti dell’energia e di altre risorse possono facilmente affrontare il costo aggiuntivo – o, nel caso delle imprese, trasferirlo ai loro clienti. Questo tipo di politiche spreca fondi pubblici e distrae dal perseguire metodi più efficaci. Le soluzioni mal concepite fanno anche mettere in dubbio le politiche sul cambiamento climatico nel loro complesso.

Se le attività sono ecologicamente distruttive devono essere vietate. Il divieto dovrebbe far cessare le industrie inquinanti, impedire l’apertura di nuovi giacimenti di petrolio e gas e limitare sempre più la perforazione dei giacimenti esistenti. Tali divieti devono essere accompagnati da uno sviluppo pubblico della produzione di energia alternativa, nonché da riduzioni del consumo energetico.

Con investimenti pubblici e una garanzia di posti di lavoro, le industrie possono essere chiuse senza lasciare disoccupati. Invece di lavorare in industrie che danneggiano il pianeta, possono essere garantiti lavori che beneficiano la loro comunità. Altre leggi possono aiutare a temperare le richieste del capitalismo. La disparità potrebbe essere ridotta con un limite legale alla differenza tra i salari più alti e quelli più bassi all’interno di un’organizzazione.



Le imprese potrebbero essere tenute a rendere i loro prodotti più facili da riparare e a dare garanzie più lunghe per ridurre l’obsolescenza programmata. La costante pressione al consumo potrebbe essere attenuata vietando la pubblicità nello spazio pubblico.

Focalizzare il potere del lavoro organizzato

Perché questi cambiamenti avvengano, sarà necessaria una campagna di massa strategica e impegnata. La classe operaia ha il potere di forzare il cambiamento a causa della sua dimensione e del suo ruolo vitale nel mantenere in piedi le nostre strutture economiche e sociali. I lavoratori possono anche contribuire a garantire che le azioni siano mirate ai punti chiave di tali strutture e utilizzino le loro competenze per elaborare metodi di lavoro più ecologici. I sindacati rendono possibile ai lavoratori di usare il loro potere per forzare il cambiamento (1).



I lavoratori non sono vittime bisognose di protezione, come descritto in alcuni documenti sulla ‘transizione verde’. Sono soggetti che possono e devono svolgere un ruolo proattivo nella costruzione di un futuro realmente sostenibile. Essi possono usare il loro potere unitario per spingere le industrie verso alternative verdi, e di esigere il coinvolgimento del pubblico a tutti i livelli – statale, comunale e dei quartieri.

Non si tratta solo di preservare posti di lavoro quando le vecchie industrie inquinanti chiudono o di garantire che le imprese non utilizzino la transizione per sostituire il lavoro sicuro con la gig-economy. Si tratta di prendere l’iniziativa, in modo che i cambiamenti apportati non siano un greenwashing concepito nell’interesse degli azionisti, ma siano guidati dagli interessi della società più ampia – anzi dell’umanità.

La costruzione dei nostri sindacati deve essere una parte vitale di qualsiasi strategia ecologica, compresa la lotta per i posti di lavoro sicuri che danno forza ai sindacati. I sindacati dovranno affrontare le restrizioni legali che limitano le loro azioni. Essi possono collegare le esigenze ambientali alle questioni occupazionali, ove possibile, ma dovranno essere pronti a sfidare tali restrizioni quando ciò non è sufficiente.

Un manifesto per i sindacati deve avere una visione a lungo termine, guardare al futuro del lavoro e dei lavoratori e superare le difficoltà immediate. Deve abbracciare un’ampia area geografica, riunendo i lavoratori di tutto il mondo per facilitare azioni strategiche e coordinate che possano forzare il cambiamento nella nostra economia collegata a livello globale.

Attivismo comunitario come forza di cambiamento

Finora ho parlato di campagne per costringere gli altri ad agire – per esercitare una pressione irresistibile sul governo o sulle autorità locali o sui datori di lavoro – ma alcuni cambiamenti possono essere promossi dalle stesse comunità locali. Quando le comunità lavorano insieme per mettere in comune e condividere risorse e competenze, tutto ciò non ha bisogno di coinvolgimento o approvazione ufficiale. Le organizzazioni di mutuo aiuto possono consentire la condivisione delle risorse, con iniziative quali biblioteche degli strumenti, gruppi di autisti e tutti i tipi di servizi di quartiere condivisi.



Questi possono anche servire a riunire le popolazioni locali, facilitando altre forme di aiuto reciproco e solidarietà. Negli orti comunitari, per esempio, le persone lavorano insieme, si organizzano insieme e imparano l’uno dal l’altro, e possono scegliere come distribuire i prodotti (2). Possono trasmettere conoscenze e strumenti molto dettagliati e finanziamenti a gruppi simili.

Per coloro che non amano sporcarsi le mani, le comunità di aiuto reciproco coinvolgono molti aspetti diversi della vita, compresi gli sviluppatori di software open-source. I principi di mutuo aiuto possono essere estesi per fornire mezzi di sussistenza e alloggi attraverso cooperative dei lavoratori e cooperative abitative. Possono anche costituire la base di una gestione locale delle risorse pubbliche, come nelle cooperative di gestione degli inquilini di Glasgow (che sono scomparse quando il Consiglio ha trasferito tutto il suo patrimonio immobiliare alla Glasgow Housing Association, gestita dal mercato). In un’economia capitalista, questo tipo di organizzazione richiede dedizione e duro lavoro. Richiede anche compromessi per accedere ai finanziamenti iniziali o per lavorare con le autorità, ma ogni esempio di successo facilita la situazione per gli altri.

Le comunità di aiuto reciproco coinvolgono organizzazioni comunitarie di ogni tipo che già forniscono il cemento che tiene insieme le nostre società, e i risultati locali possono fornire ispirazione e sostegno a cambiamenti più ampi. Ma le autorità nazionali e locali, che raramente riconoscono il ruolo vitale di tali organizzazioni, limitano la possibilità per queste di avere un impatto più ampio promuovendo l’idea che non dovrebbero essere ‘politicizzate’.



Con una politica formale che ha acquisito una tale cattiva nomea, questo può sembrare allettante, superficialmente. Le autorità ufficiali possono sostenere attivamente l’organizzazione della comunità, ma possono anche soffocare il suo potenziale attraverso l’istituzionalizzazione e la chiusura delle voci critiche – come molti attivisti della comunità hanno scoperto. Se riescono a sfuggire alla pressione di tenersi fuori dalla “politica” ed evitare di essere trattati come un cerotto per le ferite del capitalismo, gli attivisti e le organizzazioni comunitarie possono sviluppare un impegno democratico di base e fornire una forza consistente per un cambiamento progressista più ampio.

Granby Four Streets a Liverpool dimostra il potenziale, e anche il duro lavoro e la convivialità dell’organizzazione comunitaria 3. Il Consiglio di Liverpool stava demolendo centinaia di case a schiera per fare spazio allo sviluppo speculativo – e stavano incoraggiando il declino per costringere i residenti a vendere. In Granby Four Streets, la gente non solo si è rifiutata di andarsene, ma ha cominciato a dimostrare che questo era un luogo che non doveva essere demolito.



Hanno trasformato il quartiere in un’oasi verde, dipinto le case vuote e allestito un mercato di strada regolare. Granby era solo una delle aree che combattevano la demolizione e, aiutati dalle mutate condizioni economiche e da gruppi di influenza conservazionisti, gli attivisti hanno fatto in modo che le demolizioni fossero fermate in tempo per salvare le case di Granby.

Anche le vicine strade gallesi sono state salvate, ma troppo tardi per la comunità che vi aveva vissuto. A Granby, i residenti sono entrati negli spazi vuoti e hanno istituito un fondo comunitario per rinnovare le case vuote della popolazione locale, tra cui la trasformazione di due delle case in un giardino d’inverno e un centro artistico comunitario 4. Ogni volta che sono coinvolte grandi somme di denaro, sono inevitabili dei compromessi.

Alcune delle case ristrutturate sono state affittate a prezzi inferiori a quelli di mercato, ma altre hanno dovuto essere vendute, e la necessità di raccogliere fondi limiterà inevitabilmente il potenziale di coinvolgimento in una politica più ampia. Tuttavia, i membri del fondo cercano di coinvolgere le aree limitrofe e di diffondere la conoscenza di ciò che è possibile fare.

La vita reale non separa ciò che accade sul posto di lavoro da ciò che accade all’esterno, e le campagne [rivendicative] moltiplicano la loro forza quando uniscono il sindacato e l’organizzazione comunitaria. Una dimostrazione è fornita dalla ex fabbrica di ricambi auto GKN a Firenze, dove il sindacato è organizzato come collettivo di fabbrica (5).



Tutto è iniziato nel luglio 2021 con l’occupazione della fabbrica contro la minaccia di chiusura e il licenziamento di oltre 400 lavoratori, si è sviluppato in un movimento di massa che riunisce diverse lotte per un modo migliore di vivere nella società 6. Insieme a ricercatori accademici e attivisti politici, i lavoratori della fabbrica hanno redatto un piano per una reindustrializzazione verde dal basso.

Questo [piano] vedrebbe la loro fabbrica come una cooperativa di lavoratori senza scopo di lucro che produce cargo bike e pannelli solari, diventando un precedente per altri luoghi di lavoro. Anche se non riuscissero a salvare la loro fabbrica – cosa che richiederebbe un aiuto finanziario esterno (**) – i lavoratori stanno producendo una nuova politica.

Questo piccolo libro è stato scritto per attivisti in economie cosiddette ‘sviluppate’, ma alcuni dei più potenti attivismi di base sono stati intrapresi da comunità indigene al di fuori di quelle economie. Queste comunità resistono al colonialismo e all’oppressione capitalistica, che calpesta le pratiche tradizionali ecologicamente armoniose e i diritti comuni della terra, e che considera le popolazioni indigene e le loro terre come opportunità per l’estrazione mineraria, la manodopera a basso costo e l’esportazione di industrie inquinanti.

Le forze capitaliste che minacciano la terra e le vite indigene sono le stesse che sfruttano i lavoratori e il mondo naturale nel cuore delle economie ‘sviluppate’. La solidarietà e il coordinamento tra le lotte in entrambi i luoghi rendono più forti entrambe.

Dalle piccole modifiche a nuovi livelli di coscienza

Ogni cambiamento raggiunto – attraverso l’imposizione di nuove leggi o l’azione diretta della comunità – può sembrare molto piccolo rispetto all’enormità di ciò che è necessario, ma un cambiamento può anche rendere il prossimo cambiamento più facile. Insieme possono essere più grandi della somma delle loro parti e aprono i nostri occhi a nuove possibilità. Prendiamo i trasporti pubblici, per esempio. Ogni nuova linea di trasporto pubblico ottenuta si ricollega ad altre linee potenziali e le rende più utili, e la loro costruzione diventa più facile da giustificare. Insieme, i diversi percorsi possono costruire una rete efficiente e pratica che tutti possano utilizzare.

Ci saranno sempre alcuni viaggi e circostanze in cui sono necessarie automobili individuali – sebbene queste vetture non debbano necessariamente essere di proprietà individuale – ma quando un sistema di trasporto pubblico è completo, ben pianificato e accessibile, la maggior parte dei viaggi urbani può essere effettuata comodamente senza automobile.

Ciò rende possibile un cambiamento qualitativo nella natura della città.

L’industria automobilistica ci ha condizionati a considerare l’automobile individuale come il simbolo del successo e della libertà, ma quando esiste un’alternativa pratica che rende molte persone indipendenti dalle auto per la maggior parte dei viaggi, possiamo accorgerci di come le auto siano state autorizzate a dettare la natura del nostro ambiente. La dipendenza della società dalle auto priva i cittadini di una scelta.

Anche le auto elettriche consumano energia e risorse, occupano spazio e contribuiscono ad ore di traffico. Con meno automobili c’è molto più spazio per le cose che rendono una città un luogo piacevole in cui vivere – compresi più alberi e spazi verdi che possono aiutare a mitigare l’impatto dell’aumento delle temperature.

Ogni cambiamento che viene realizzato può contribuire a convincere più persone della validità di un approccio che dia la priorità all’inseparabile benessere dell’umanità e della natura. Quindi ogni cambiamento può rendere più facile il prossimo cambiamento.



Gli sviluppi sul campo possono cambiare le prospettive delle persone più rapidamente del dibattito teorico. Gli esempi di pratica democratica inclusiva e di aiuto reciproco sono più convincenti dei saggi, ed ogni investimento pubblico ben pianificato dimostra la futilità delle spaventevoli narrazioni capitaliste.

Resistendo alla reazione delle élite ed alla guerra imperialista

Le coscienze possono cambiare più rapidamente di quanto si potesse pensare. La storia si muove a una velocità sorprendente, e molte persone sono costrette a rivalutare le loro ipotesi sulla politica mondiale e sulle priorità dei governi. Non si tratta di un processo lineare – non è solo il cambiamento climatico ad avere punti di svolta. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che la comprensione delle persone cambierà in una direzione positiva.



I potenti reagiscono alla crisi non modificando le azioni che hanno causato la crisi, ma reprimendo le proteste. Quasi ovunque, le libertà politiche sono limitate e i razzismi incoraggiati per permettere il vecchio trucco del divide et impera. Quando le crisi già esistenti saranno superate da quelle ancora più grandi derivanti dal cambiamento climatico, i governi tenderanno a cercare soluzioni ancora più autoritarie, e cercheranno di domare la resistenza attraverso nuove versioni del fascismo. La nostra difesa contro il fascismo è la lotta per un vero cambiamento positivo, in modo che le persone non siano attratte da false promesse.



Tale cambiamento deve includere una vera democrazia inclusiva che risponda alle esigenze della comunità. Le campagne per una democrazia autentica, con decisioni prese il più vicino possibile al luogo in cui saranno attuate, devono essere parte integrante di qualsiasi manifesto per il cambiamento, con la pratica democratica che inizia nelle stesse organizzazioni delle campagne [rivendicative].

Oggi, invece di concentrarsi sui pericoli esistenziali del cambiamento climatico e dello sfruttamento ambientale, la politica mondiale è avvolta in un conflitto crescente. L’imperialismo capitalista sta generando una competizione distruttiva tra blocchi di potere. Orrendo e terrificante in sé, questo sta producendo divisione quando abbiamo più bisogno di cooperazione, distogliendo l’attenzione dal fallimento nell’affrontare le emergenze ambientali e producendo danni ambientali indicibili. La pace è essenziale per un futuro sostenibile, così come un futuro sostenibile è essenziale per la pace.



(2. Continua)

(*) Tratto da: Climate change is a class issue

Sarah Glynn, John Clarke

2024 – 70 pp.

Download in english.

Traduzione italiana di Ecor.Network.

Qui è possibile leggere il capitolo precedente.

