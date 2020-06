Puntellare il marxismo

Il prof. Giovanni Marco Giuliano ha realizzato un’impresa singolare, che nel suo stesso costituirsi diventa emblema di una visione dei rapporti sociali. Non ha scritto un libro, ma ne ha letti e studiati tanti; non ha firmato una pubblicazione, ma ha lasciato parlare le proprie letture dedicando anni della sua vita alla costruzione di uno strumento di lavoro, di studio, di curiosità.

In altri termini, ha lasciato che la sua individualità si dissolvesse in un servizio per altre soggettività, ha accettato di divenire strumento. E questo, in termini generali, è un atto politico.

Finalmente, grazie a questo sforzo personale, è stata realizzata per la prima volta una raccolta digitale, ragionata ed esaustiva, di tutte le principali citazioni dirette di alcuni grandi classici del marxismo (Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao).

Il sito (citazionimarxiste.it) è di semplice consultazione, e impressionante utilità. Nonostante la sua riservatezza, non ho resistito, e ho chiesto all’autore di rilasciare un’intervista per Contropiano.

Vorrei entrare subito nel merito delle questioni più pregnanti. Certamente questo sito si rivela un’ottima risorsa per studiosi, ma anche semplici lettori o curiosi a caccia di citazioni. Tuttavia pare evidente che uno sforzo di questo tipo sia stato originato da forti motivazioni politiche. Quali sono?

Tra compagni la sincerità è d’obbligo, anche quando può sembrare arroganza. Consapevole di questo rischio, accetto di correrlo e ti rispondo che la ragione politica fondamentale di questa raccolta nasce dalla convinzione che quel poco di marxismo in circolazione è in gran parte adulterato. Naturalmente posso sbagliarmi e non di poco, né ho mai pensato di essere io a proporre una sorta di lettura “autentica” del marxismo stesso.

Quello che invece ho pensato di poter fare è di trovare un modo per stimolare un viaggio, per alcuni un ritorno, alle fonti del marxismo, senza alcuna mediazione. Non sono riuscito a trovare nulla di meglio, di più efficace, e alla mia portata, di una raccolta di citazioni.

Sicuramente rileggere quella montagna di volumi e pazientemente annotare i passaggi principali deve essere stato un percorso interessante, ma anche segnato da non poche difficoltà. Quali sono state le fasi più complicate del lavoro?

Il sito è frutto di quattro anni di lavoro, tre per la ricerca vera e propria delle citazioni, l’ultimo per trascriverle e mettere a punto il sito. Naturalmente per riuscire a “vedere” le citazioni ci sono i decenni di studio precedenti. In questi quattro anni ho potuto dedicarvi solo il tempo libero dal mio lavoro, quello che faccio per vivere.

Ho avuto difficoltà a procurarmi una parte dei testi che non erano già in mio possesso, e ancor prima nel mettere da parte i soldi necessari per acquistarli, difficoltà assai diffusa tra i compagni. Se devo fare un bilancio non penso però al termine “difficoltà”, perché in realtà mi sono fatto un bellissimo regalo, ho trovato il modo di spendere bene buona parte di questi ultimi quattro anni della mia vita.

Questo sicuramente potrebbe incoraggiare altri a spendere analogamente il proprio tempo. Ma se si tratta di un’avventura così entusiasmante, come ti spieghi il fatto che nessuno, prima d’ora, abbia tentato un’impresa simile?

Mi sono chiesto anch’io, prima di iniziare la raccolta delle citazioni, perché non esistesse ancora qualcosa di simile, anzi, qualcosa di molto migliore, più ricco, fatto da più persone anziché nascere da un lavoro individuale.

Tra i motivi penso ci sia il fatto che la quasi totalità dei gruppi, delle organizzazioni, dei partiti, dei singoli che si autodefiniscono marxisti o che comunque si richiamano ad esso, pur avendone abbandonati dei capisaldi, non abbiano voluto esplicitarne i motivi, preferendo esporre e riproporre solo quei temi del marxismo che ancora condividono e che ai loro occhi giustificano il loro definirsi marxisti.

In questo quadro, una raccolta di citazioni marxiste che voglia anche solo sfiorare la completezza, richiamerebbe temi e contenuti da tempo lasciati cadere nel dimenticatoio.

Inutile dire che io non la penso così, perché ritengo che il marxismo non sia un pollo o un coniglio ben cucinati da cui ognuno sceglie la parte o le parti che più gli piacciono, ma una scienza i cui principi fondamentali si reggono l’un l’altro.

Questo non significa che la mia raccolta di citazioni comprenda tutti i temi principali, ma quelli che ho “tagliato” l’ho fatto soltanto perché penso che non siano di attualità, ad esempio la questione del partito rivoluzionario, delle sue caratteristiche politiche, organizzative, ecc.

Tutte le idee politiche sono vitali se coinvolgono le giovani generazioni, altrimenti sono già morte. Pensi che queste citazioni siano ancora in grado, oggi, di parlare ai millennial? Se tu dovessi consigliare a uno studente un itinerario nel tuo glossario, che percorso tracceresti?

Penso proprio che i giovani non amino i consigli, così come non li amavo io quando ero giovane, e per quanto riguarda gli esempi non è nemmeno il caso di parlarne. Posso solo dare un suggerimento di tipo “operativo”, rivolto in particolare a quei giovani che hanno deciso di cominciare a farsi o ad approfondire la loro cultura marxista, ma fanno fatica a comprendere da dove iniziare.

A loro in particolare suggerisco di partire dalle loro personalissime esigenze, curiosità e simili e cercare tra gli argomenti della raccolta quelli che vi si avvicinano, leggere la/le citazioni di tali argomenti, risalire quindi ai libri da cui sono tratte e che sono elencati nella bibliografia e iniziare da quelli. In effetti è proprio pensando ai giovani che ho scelto di strutturare la raccolta per argomenti e di organizzarli semplicemente in ordine alfabetico.

Ho pensato che questa era la forma migliore per esprimere una mia convinzione, cioè quella che non è importante da dove ci si avvicina al marxismo, quanto iniziare a conoscerlo e, ripeto, a conoscerlo dalle fonti. Naturalmente esistono tante strade per avvicinarsi al marxismo, io ne indico una.

Rivelaci infine quelle che a tuo avviso siano le citazioni più significative in cui ti sei imbattuto, una o due frasi che possano subito raccontarci qualcosa del nostro presente.

Il marxismo è una scienza che comprende diverse discipline, dall’economia alla filosofia, dalla politica alla sociologia. Vi sono gruppi di citazioni significative in ogni campo, intendendo per significativo il fatto che esprimono i capisaldi del marxismo in quella specifica disciplina.

L’elenco sarebbe perciò molto lungo, ad esempio quelle riguardanti la concezione marxista dello Stato in politica; quelle sul materialismo storico-dialettico in filosofia; quelle che individuano i capisaldi dell’economia capitalistica in economia, ecc. No, non ho risposta a questa tua domanda, né penso che ci sia.

