Il sionismo è una forma di nazionalismo esasperato per una etnia che non c’è mai stata?

Per via della peculiare concezione nazionalistica del sionismo, lo Stato di Israele, a sessant’anni dalla sua fondazione (*), rifiuta di considerarsi come una repubblica per i suoi cittadini. Come tutti sanno in questo quarto di questi ultimi non è considerato ebreo e, nello spirito delle leggi statali, lo Stato non è dunque il loro, né appartiene a loro.

Fin dall’inizio, inoltre, questo stato ha sempre rifiutato l’assimilazione degli abitanti autoctoni nella nuova entità che stava creando, escludendoli deliberatamente.

Allo stesso modo Israele si è rifiutato di diventare una democrazia consociativa (sul modello della Svizzera o del Belgio) o multiculturale (come la Gran Bretagna o l’Olanda), cosa che avrebbe significato essere uno Stato che accetta le diversità in esso presenti e al contempo si pone al servizio dei suoi abitanti.

Israele si ostina invece a definirsi una Stato ebraico che appartiene a tutti gli ebrei del mondo, sebbene questi non siano esuli perseguitati ma cittadini con pieni diritti nei paesi in cui hanno volontariamente scelto di continuare a vivere.

Il pretesto per questa grave violazione del principio fondamentale delle moderne democrazie, unito alla preservazione di un’etnocrazia senza confini che discrimina pesantemente una parte dei suoi cittadini, si basa sul mito sempre vivo di una nazione eterna destinata a riunirsi un giorno nel ‘paese natio’

Non è semplice scrivere una nuova storia degli ebrei attraverso il prisma del sionismo quando la luce che lo attraversa si scompone in colori fortemente etnocentrici.

[…] la presente opera, nella quale di avanza l’ipotesi che gli ebrei abbiano sempre costituito importanti comunità religiose stabilendosi in luoghi diversi e non un’etnia con un’unica origine che si spostata in un costante esilio, non tratta direttamente di questioni storiche. (“L’invenzione del popolo ebraico”, Mimesis 2024).

* “L’invenzione del popolo ebraico” è apparso in stampa nel 2008 – Segnalato da Beh, Buona Giornata

25 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO