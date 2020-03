Diario dalla “zona rossa” Nord /4

FERMATE LE FABBRICHE PRIMA FONTE DI CONTAGIODiario dal profondo della zona rossa dopo il decreto Confindustria del governo .. restate a casa ma andate in fabbricaNe ho parlato qui in diretta ora trascrivo gli articoli di legge a cui ci si può appellare per fermare il lavoro:LEGGE 146 /1990 sullo sciopero nei servizi pubblici Art2 Comma 7“Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazioni di durata NON si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro Art 36 Le direzioni aziendali hanno il “Dovere di dare completa informazione sui rischi di salute e sicurezza”Art 441) Il lavoratore che in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato si allontana dal posto di lavoro e da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da QUALSIASI CONSEGUENZA DANNOSA.2) Il lavoratore che in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il superiore gerarchico prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso tale negligenza. SEGUITE L’ESEMPIO DI CHI LO STA FACENDO FERMATE SUBITO IL LAVORO NON ESSENZIALE, RESTATE A CASA!

Pubblicato da Giorgio Cremaschi su Giovedì 12 marzo 2020