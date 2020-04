Cina: pianificazione politica della potenza economica

Abbiamo tradotto questo articolo pubblicato il 7 aprile dal Financial Times, a firma Tom Mitchel: “Perché la fusione della compagnia petrolifera statale cinese sembra un passo insolito”.

Questo contributo tratta della fusione – avvenuta il dicembre scorso – sotto la regia statale delle tre principali aziende di condotte di idrocarburi (CNPC, Sinopec e Cnooc) in una unica azienda “monopolistica”, la China Oil & Gas Piping Network Corporation. Come recita il sottotitolo, le tre aziende: «sono costrette a cedere le preziose condotte che costituiscono la spina dorsale dei rispettivi monopoli», escludendo “soggetti terzi” di capitale privato da questa industria strategica.

Si tratta di un altro passo decisivo verso la creazione di aziende di stato “uniche” in settori strategici dell’economia sotto la vigile regia del Partito Comunista. Quasi “una bestemmia” per l’Autore, che lamenta come l’economia di mercato ed i soggetti privati continuano ad essere “esclusi” nonostante le promesse – era il 2013 e sembra un secolo fa – di Xi Jinping.

Non è facile trovare una descrizione migliore del processo di transizione del socialismo cinese se non utilizzando i suoi detrattori.

Lasciamo parlare Mitchell:

«Nella migliore delle ipotesi, lo Stato-partito prende le risorse da alcune aziende a proprietà statale e le ridistribuisce ad altre aziende di stato. Ma gli interessi del settore privato non devono pretendere alcun ruolo significativo nel processo, perché in Cina lo Stato-partito non rinuncia a nulla, mai e poi mai».

L’articolo cita due altri esempi simili di aziende “concorrenti” cinesi fusesi o “riorganizzatesi” grazie alla pianificazione politica del Partito Comunista e diventate “campioni nazionali” in grado di sbaragliare la concorrenza internazionale; come nel caso della CNR e CSR Corp, che hanno dato vita a CRRC e o come il caso di COSCO e China Shipping, che si sono organizzate dando vita a 4 monopoli in grado di essere competitor ad alto livello.

Soffermiamoci un attimo sulla CRRC.

L’azienda di costruzione ferroviaria CRRC è stata creata nel giugno del giugno 2015, ed è diventata la più grande azienda di materiale rotabile al mondo, secondo la formula “uno più uno equivale a più di due”. La CRRC ha sviluppato da subito una ineguagliabile capacità di proiezione sul mercato mondiale, concretizzata nell’aumento delle proprie vendite all’estero dall’8% nel 2016 al 25% nel 2017, secondo il principio del “zou chu qu”.

Questo campione nazionale è al centro della strategia di espansione economica attorno al proprio asse sviluppando investimenti diretti che si risolvono in nuovi siti produttivi e centri di ricerca all’estero, che si “integrano” nelle singole economie secondo la filosofia economica del “Rongjinqu”.

Espansione ed integrazione, quindi.

Malesia, India, Turchia e Sud Africa sono gli Stati in cuila CRRC ha aperto impianti produttivi o ha avviato centri di ricerca, in collaborazione con un università in tutto il mondo, comprese quelle europee (UK, Germania, Repubblica ceca).

Si è trovata “in mezzo” alla guerra commerciale cino-Americana, dopo avere vinto contratti per forniture di vetture per le metropolitane a Boston, Chicago e Los Angeles ed avere aperto impianti produttivi negli States, dove i centri di ricerca collaboravano con varie università.

Ma i successi all’estero della CRRC si basano su un primato nazionale dovuto allo sviluppo delle tratte ferroviaria ad alta velocità che stanno innervando la Cina, la cui principale protagonista è una altra azienda totalmente posseduta dallo Stato, la China Railway.

Come ha affermato il segretario della Commissione Nazionale dello Sviluppo e delle Riforme, He Lifeng, durante il Congresso del Partito gli anni scorsi: “Anticipiamo che apriremo una nuova linea ad alta velocità ogni anno”. L’investimento in infrastrutture è stato uno dei leitmotiv dello sviluppo cinese – insieme all’incremento dei consumi interni – dopo la crisi del 2007-8, brillantemente superata dalla Repubblica Popolare.

La China Railway impiega ogni anno l’80% del capitale nella costruzione di ferrovie ed il 15-20% nell’acquisto di vetture ferroviarie, costruite dalla CRRC.

Una regia politica che pianifica l’economia, investimenti nell’economia reale (rotaie e ferrovie in questo caso), una strategia di proiezione all’estero con investimenti “ad alto valore aggiunto” e non tese a creare filiere produttive “a basso valore aggiunto” sembrano gli ingredienti di questo successo, insieme ad una “management” che costruisce le proprie carriere sulla competenza ed i risultati.

L’enigma della crescita cinese “di lungo periodo” sembra avere radici antiche.

Tutto il contrario dei castelli di carta dell’economia finanziaria e la produzione seriale di politici mediocri, schiavi del “Partito del PIL” e dei “prenditori” nostrani.

Nella Cina di Xi Jinping, ciascuna “riforma” di ogni azienda di proprietà statale che diminuisce un potente campione nazionale a favore del settore privato o degli interessi dei consumatori è sembrata a lungo un sogno irraggiungibile.

Sotto la gestione del presidente cinese negli ultimi sette anni, le riforme della SOE si sono concentrate invece sul prendere due o più società statali massive e metterle insieme per formare un’entità ancora più massiccia.

In un classico esempio, i due maggiori produttori di vagoni ferroviari della Cina – ciascuno un gigante internazionale indipendente dall’altro, con enormi economie di scala – si sono battuti per anni a vicenda nei commerci nazionali e d’oltremare, offrendo prezzi che potevano solo lasciare meravigliati i loro colleghi oltre oceano. Quindi China CNR e CSR Corp, che erano state originariamente messe in competizione l’una con l’altra proprio per fornire maggiore concorrenza nel mercato, si sono fuse nel 2014 per creare CRRC.

Allo stesso modo, un anno dopo, le due maggiori compagnie di trasporto cinesi sono state riorganizzate per creare quattro mini-monopoli che comprendono la spedizione di container, il trasporto di energia, la finanza marittima e i porti.

All’ombra di tali giganti c’era poco spazio per la sopravvivenza delle società del settore privato, figuriamoci per prosperare, in aree chiave dell’economia industriale cinese. Al signor Xi, a quanto pare, non poteva importare di meno.

Il primo importante progetto economico del partito comunista cinese dell’era Xi, pubblicato alla fine del 2013, aveva promesso di assegnare alle forze di mercato un “ruolo decisivo” nell’assegnazione delle risorse, proteggendo contemporaneamente il “ruolo guida del settore di proprietà statale”.

Questa contraddizione non poteva durare all’infinito. Il signor Xi non poteva averli entrambi e la sua amministrazione ha presto dimostrato una chiara preferenza per le “più grandi, migliori e più forti” SOE (State Owned Enterprise – cioè aziende di proprietà Statale) rispetto all’instaurazione di una maggiore concorrenza basata sul mercato nella seconda più grande economia mondiale.

In questo contesto, la costituzione della China Oil & Gas Piping Network Corporation a dicembre meritava più attenzione di quella che ha ricevuto. Ma poi la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, Mark 1, stava arrivando al culmine e dopo che la pandemia di coronavirus era scoppiata nella Cina centrale dopo un mese chi sarebbe stato così interessato alla creazione di una oscura SOE con un ingombrante acronimo?

Ma con la creazione di COGPC, il governo cinese sta facendo qualcosa di insolito. Sta costringendo tre potenti compagnie petrolifere statali, CNPC, Sinopec e Cnooc, a consegnare i preziosi oleodotti che formano la spina dorsale dei rispettivi monopoli. La CNPC è la più grande delle tre e controllava oltre i tre quarti della rete di condutture della Cina prima della creazione di COGPC.

“L’istituzione della nuova società nazionale di gasdotti è un passo nella giusta direzione in termini di realizzazione degli obiettivi della Cina di aumentare la produzione e il consumo di gas naturale nazionale“, afferma Erica Downs, specialista in energia cinese presso il Center on Global Energy Policy della Columbia University.

“Se la nuova società di gasdotti si realizzerà secondo le linee di Pechino, la Cina dovrebbe vedere un aumento del numero di aziende coinvolte nell’esplorazione e nella produzione, più investitori e investimenti nella costruzione di nuovi gasdotti, stoccaggio e, a lungo termine, prezzi più bassi per gli utenti finali.“

“La mescolanza di risorse e persino alti dirigenti tra le varie società controllate dallo Stato tradisce alla fine il tallone d’Achille della riforma SOE in Cina – la sua natura circolare”

CNPC, Sinopec e Cnooc avevano svolto un pessimo lavoro costruendo la rete di oleodotti della Cina, che è lunga solo circa un settimo di quella degli Stati Uniti e raggiunge meno di un quarto della popolazione. Secondo le linee guida in vigore dal 2013, avrebbero dovuto consentire l’accesso di terzi alle loro reti. Ma come osserva Jenny Yang, analista dell’energia presso IHS Markit, “solo una manciata di merci [di terzi] è passata e praticamente non esiste [accesso di terze parti] alla rete di trasmissione“.

In teoria, l’istituzione di COGPC potrebbe rivelarsi tanto vantaggiosa quanto lo fu, all’inizio del secolo, lo sgretolamento del monopolio cinese delle telecomunicazioni in tre concorrenti per la rapida trasformazione di quell’industria.

Resta da vedere esattamente quali risorse dell’oleodotto verranno cedute a COGPC. Come afferma Ms Downs, “è molto lunga da qui a lì. . . e le questioni chiave, come la misura in cui verrà applicato l’accesso di terzi, devono ancora avere una risposta”.

Secondo quanto riferito, il nuovo gruppo sarà detenuto per il 30% da CNPC, rendendolo il secondo maggiore azionista dopo l’autorità di controllo delle risorse dello stato cinese, sebbene la sua struttura proprietaria non sia ancora stata confermata. Il presidente del consiglio di amministrazione e il presidente di COGPC sono ex dirigenti della CNPC.

Questa confusione dei confini tra CNPC e COGPC è un fatto ordinario nel settore statale cinese. Il nuovo presidente della CNPC, Dai Houliang, era precedentemente presidente del suo presunto rivale, Sinopec.

Una tale mescolanza di risorse e persino alti dirigenti tra varie società controllate dallo stato tradiscono alla fine il tallone d’Achille della riforma SOE in Cina – la sua natura circolare.

Nella migliore delle ipotesi lo stato-partito prende le risorse da alcune SOE e le ridistribuisce ad altre SOE. Ma gli interessi del settore privato non devono richiedere alcun ruolo significativo nel processo, perché in Cina lo stato-partito non rinuncia a nulla mai e poi mai.

