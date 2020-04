La fame dell’America viene catturata dai fotografi in tutto il paese

Le banche nel cibo negli Stati Uniti sono in difficoltà nel fronteggiare un’orda di americani alla fame che hanno bisogno di un pasto, e le immagini dei fotografi di tutto il Paese mostrano l’orribile numero di americani in fila per ricevere assistenza alimentare.

“Ci aspettiamo un aumento di 17,1 milioni di persone nel corso dei prossimi sei mesi”, ha dichiarato a NBC News Claire Babineaux-Fontenot, CEO di Feeding America, una delle più grandi organizzazioni che si occupano dell’emergenza alimentare nel paese. Babineaux-Fontenot ha evidenziato un aumento del 98% della richiesta di cibo gratuito e Feeding America prevede di perdere $ 1,4 miliardi nel tentativo di sopravvivere.

A San Antonio, diecimila automobili erano in coda in un punto di distribuzione alimentare, gestito dalla banca del cibo di San Antonio. Il CEO Eric Cooper ha dichiarato a Hoda Kotb della NBC nel Today Show che la banca, che in genere assiste circa 60.000 persone a settimana, si occupa ora di 120.000 persone a settimana.

Come mostra il Guardian, il numero di persone in coda a Phoenix, in Arizona, è triplicato. Nel sud dell’Arizona, è raddoppiato. A Las Vegas, dove la domanda è cresciuta del 30%, uno dei più grandi banchi alimentari ha chiuso 170 delle sue 180 sedi. In Massachusetts, i banchi alimentari hanno aumentato la distribuzione dell’849% (nrd si: ottocentoquarantanove percento!).

Sheila Christopher, direttrice di Hunger-Free Pennsylvania, ha detto al Guardian di “occuparsi di questo settore da oltre 30 anni e che nulla è paragonabile a quello che stiamo vedendo ora”. J

ennifer McLean, CEO del City Harvest di New York, ha detto al New York Times che i bisogni che stanno vedendo ora fanno impallidire altre crisi come l’uragano Sandy e persino l’11 settembre.

Ma mentre sempre più americani si affidano a queste organizzazioni, anche coloro che le gestiscono si trovano ad affrontare la pandemia. Dipendendo da volontari, le banche del cibo in tutto il paese sono a corto di manodopera mentre le persone si preparano a stringere i denti. In luoghi come lo stato di Washington e la Louisiana è stata chiamata la Guardia Nazionale per compensare la carenza di manodopera. Il Washington Post ha riferito che molti turni di volontariato sono stati annullati, poiché gran parte dei lavoratori su cui si basano le banche alimentari è costituito da pensionati e anziani. Per finire, Feeding America ha riferito di aver visto una riduzione del 64% delle donazioni.

Le immagini sono quasi apocalittiche, scorrendo come un collage di fotografie simile a quelli che popolano l’introduzione di un film di fantascienza. Stanno anche diventando spaventosamente comuni.

Traduzione a cura di Redazione Contropiano da: www.motherjones.com

22 Aprile 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO