The Lancet: “Sulla pandemia Bolsonaro è una minaccia per il Brasile”.

La rivista scientifica britannica The Lancet ha descritto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, come una “minaccia” alla lotta contro il coronavirus, che ha già causato oltre novemila vittime e contaminato 135 mila persone nel più grande paese latinoamericano.

“Forse la più grande minaccia per combattere il Covid-19 in Brasile è il suo presidente Jair Bolsonaro”, afferma l’editoriale della autorevole rivista specializzata in articoli in ambito medico e scientifico.



Piuttosto che impegnarsi ad avvisare la popolazione sulla gravità della pandemia, Bolsonaro passa il tempo “diffondendo confusione, scoraggiando le sensate misure di distanziamento sociale e confinamento decretate da governatori e sindaci”, scrive la pubblicazione, per la quale il Brasile è il Paese con il più alto tasso di trasmissione della malattia al mondo.

Per Lancet, Bolsonaro “continua a seminare confusione, disprezzando apertamente e scoraggiando le misure di distacco e confinamento fisico tra le persone introdotte dai governatori statali e dai sindaci delle città”.

Il presidente, sottolinea la rivista, ha definito Covid-19 più che una “piccola influenza” e ha criticato governatori e sindaci che hanno adottato misure di isolamento sociale, uno strumento raccomandato dalla maggioranza della comunità scientifica e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per fermare la diffusione del virus. Inoltre, sottolinea Lancet, Bolsonaro incoraggia spesso assembramenti, visitando locali pubblici a Brasilia e nelle aree circostanti nei fine settimana e partecipando a manifestazioni.

