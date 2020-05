Minneapolis. L’esercito Usa spara sulla gente per strada

L’esercito a Minneapolis impone il coprifuoco e spara sui cittadini che non fuggono immediatamente dentro le case. Nel video, girato da una signora dalla porta di casa, si sente distintamente l’ufficiale gridare “Sparagli!” in direzione della persona che sa riprendendo la scena.

Non è la prima volta, nella Storia, che l’esercito o la marina Usa aprono il fuoco contro i propri concittadini, ma il fatto che avvenga ancora oggi chiarisce chi sia – per il Potere – “il nemico”.



Ma naturalmente quello è un Paese altamente democratico…

Da “prendere ad esempio” anche da queste parti, no?



Also in today's criminal justice news, National Guard and Minneapolis PD officers illegally demand taxpayers stop filming from their porch and go inside – you'll hear "Light 'em up!" as they then shoot at these people *WHO ARE ON THEIR OWN PORCH*

pic.twitter.com/151AkaMhSH

— T. Greg Doucette (@greg_doucette) May 31, 2020