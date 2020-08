Solidarietà e vicinanza a Suhail Khoury e Rania Elias direttori del Conservatorio Nazionale Palestinese

Solidarietà e vicinanza del mondo musicale italiano per il M° Suhail Khoury e Rania Elias direttori del Conservatorio Nazionale Palestinese e del Yabous Cultural Center di Gerusalemme.

Negli scorsi giorni siamo venuti a conoscenza dell’arresto, da parte delle autorità israeliane, di alcuni operatori culturali ed artisti palestinesi, tra cui il M° Suhail Khoury suonatore di nay e clarinetto, compositore e direttore del Conservatorio Nazionale Palestinese, di sua moglie Rania Elias direttrice del Centro Culturale Yabous e dell’operatore culturale Daoud al Ghoul.

Molti di noi hanno avuto modo di conoscere e collaborare, in scambi culturali, concerti e progetti in comune, con il M° Khoury e la sua instancabile opera di diffusione culturale e educazione musicale per le giovani generazioni palestinesi, portate avanti negli ultimi venti anni a Gerusalemme e nei territori occupati nelle sedi del Conservatorio Palestinese a Betlemme, Ramallah, Nablus e anche a Gaza. Esprimiamo profondo disappunto e dispiacere, professionale ed umano, per quanto accaduto e la nostra piena solidarietà e vicinanza al Maestro e alla sua famiglia, auspicando che da subito si riprenda la costruzione di spazi culturali sicuri per i giovani, al fine di consentire loro di resistere alle difficoltà insormontabili che devono affrontare.

La Musica, le arti performative ed espressive possono contribuire alla costruzione della pace tra i popoli e non devono mai essere fermate.

Lettera di Suhail Khoury Loving Beethoven

Hanno sottoscritto:

Le seguenti Associazioni del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale:

AIGAM Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale

AIJD Associazione Italiana Jaques Dalcroze

AIKEM Associazione Italia Kodaly per l’Educazione Musicale

ANBIMA – Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, dei Gruppi Corali e della Musica Popolare Italiana

Associazione internazionale Musica in Culla® – Music in Crib

Associazione Italiana Jaques-Dalcroze – Dalcroze Italia

Associazione Musical Garden

Audiation Institute

Centro Studi Maurizio Di Benedetto – Musicheria.net

Centro Studi Musica & Arte (FI)

Centro Studi di Didattica musicale Roberto Goitre Avigliana (TO)

COMusica – Coordinamento per l’orientamento Musicale

DDM-GO Docenti di Didattica della Musica – Gruppo Operativo

O. S. I. Orff-Schulwerk Italiano

Scuola Popolare di Musica di Testaccio

Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia

Tavolo Permanente Musica 0/6

Altre associazioni:

ARCI Nazionale

ARS LUDI Ensemble

Fed. It. Art. Federazione Italiana Artisti

Margine operativo

Twain – Centro di Produzione Danza

A titolo personale:

Paola Anselmi, presidente rete internazionale Musica in Culla

Laura Bianchini, compositrice – Centro Ricerche Musicali – CRM

Fabrizio Cardosa, musicista

Gabriele Catalucci, musicista già direttore Istituto Sup. di Studi Musicali AFAM Briccialdi Terni

Francesca Chiavacci, presidente Arci

Silvia Cornara, psicologa e musicoterapista

Carla Di Lena, docente Conservatorio A. Casella Aquila

Mascia Dionisi, insegnante, ass. Ameria Umbra

Patrizio Fariselli, fondatore Area

Valter Fischetti, docente emerito Conservatorio A. Casella Aquila, Coordinatore Artistico della Scuola musicale comunale di Viterbo

Anna Maria Freschi, docente emerito conservatorio di Firenze

Checco Galtieri, portavoce Forum Nazionale Educazione Musicale

Gino Gaudio, Insieme per Fare

Eleonora Giovanardi, presidente AIJD

Fernando Lepri, docente Conservatorio L. Perosi Campobasso

Monica Martini, musicista, insegnante ed educatrice musicale, formatrice Audiation Institute

Miriam Mazzoni, musicista, direttrice Istituto Musicale “Leone Sinigaglia” Chivasso (To)

Ada Montellanico, musicista

Paolo Pecorelli, musicista La Batteria

Pino Pecorelli, musicista – Orchestra di Piazza Vittorio

Lorella Perugia, insegnante e presidente Centro Goitre

Mario Piatti, docente emerito Conservatorio G. Puccini La Spezia

Giovanni Piazza, docente emerito Conservatorio S. Cecilia Roma

Cecilia Pizzorno, musicista, docente e formatrice

Giulio Porega, percussionista

Annibale Rebaudengo, musicista docente emerito Conservatorio G. Verdi Milano

Stefano Ribeca, presidente Scuola popolare di Musica Donna Olimpia

Rodolfo Rossi, docente Conservatorio O. Respighi Latina

Annalisa Spadolini, musicista

Rosario Trivellone, musicista

Tonino Tosto, direttore Teatro Porta Portese (Roma), autore, regista attore

Maria Trozzo, Insieme per Fare

