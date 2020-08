Sosteniamo i profughi Palestinesi in Libano

La situazione nei campi profughi palestinesi in Libano è sempre più drammatica, ed ai cronici problemi che da sempre affliggono i profughi si sommano ora anche quelli terribili dovuti alle conseguenze della misteriosa esplosione nel porto di Beirut, alla devastante pandemia di Covid19 che sta imperversando anche nei campi, già afflitti normalmente da condizioni igieniche pessime, alla crisi economica ed al fallimento dello Stato libanese ed ai venti di guerra che spirano fortissimi.

Quest’anno non organizzeremo il tradizionale viaggio a Beirut a settembre, in occasione dell’anniversario del massacro di Sabra e Chatila, ma vogliamo essere comunque presenti a fianco dei nostri compagni dell’associazione BEIT ATFAL ASSUMOUD lanciando una sottoscrizione nazionale a sostegno dei campi profughi palestinesi in Libano.

In questi giorni abbiamo già raccolto la somma di € 6.350, che entro la fine di agosto invieremo in Libano.

Invitiamo tutti gli amici del popolo palestinese e tutte le organizzazioni militanti che sostengono la sua lotta a mobilitarsi ed a organizzare raccolte fondi per assicurare un minimo di sostegno economico ai campi profughi.

Abbiamo sempre privilegiato il sostegno politico alla lotta del popolo palestinese, ma in questo drammatico momento c’è un disperato bisogno anche di sostegno economico.

I versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente bancario:

Codice IBAN IT81J 05018 02400 0000 16826893

intestato a: Comitato per non dimenticare ONLUS; causale versamento: emergenza Libano

Invitiamo i sottoscrittori ad inviare copia del bonifico all’indirizzo di posta elettronica forumpalestina@libero.i HYPERLINK “mailto:forumpalestina@libero.it” t , in modo che sul sito del Forum Palestina possiamo riportare i nominativi dei sottoscrittori.

La campagna di sottoscrizione resterà aperta per tutto l’anno in corso.

SOTTOSCRIVIAMO IN MASSA!

Comitato per non dimenticare Sabra e Chatila”

Comitato con la Palestina nel cuore

Comitato per non dimenticare il Diritto al ritorno

Comitato di lotta Quadraro – Nido di vespe

