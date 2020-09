Gli Usa chiedono a Italia e Vaticano di fare la guerra fredda alla Cina

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo la prossima settimana sarà in Italia e in Vaticano. Nel suo viaggio si recherà in visita anche in Grecia e Croazia. A renderlo noto è il Dipartimento di Stato Usa ma la notizia ancora non compare sul sito della Farnesina.

A Roma, il segretario di Stato incontrerà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio “per discutere il rapporto bilaterale Usa-Italia, le risposte all’emergenza Covid-19 e i nostri sforzi per affrontare le minacce alla sicurezza condivise e promuovere la stabilità regionale”. In realtà l’obiettivo principale della visita di Pompeo è quello di arruolare – o assicurarsi – anche l’Italia nella nuova fredda scatenata dagli Usa contro la Cina.



Secondo il quotidiano cinese South China Morning Post, il tema dei colloqui con il governo Conte saranno proprio i rapporti dell’Italia con la Cina: Pompeo cercherà di mettere sotto pressione l’Italia affinché non accetti investimenti cinesi in strutture portuali e nei progetti relativa alla “Nuova Via della Seta”.

Ma Pompeo farà pressione anche sulla Santa Sede, che sta curando con grande attenzione i suoi rapporti diplomatici con Pechino.

Alcuni giorni fa l’amministrazione Usa era andata pesantemente all’attacco contro il Vaticano: “Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il partito Comunista Cinese nella speranza di aiutare i cattolici in Cina. Ma l’abuso del Partito Comunista Cinese sui fedeli è solo peggiorato. Il Vaticano metterebbe in pericolo la sua autorità morale se rinnovasse l’accordo”.

Lo stesso Pompeo in una serie di tweet ha affermato che “Il Vaticano dovrebbe stare con i cattolici e il popolo di Hong Kong”. Tesi ribadita anche in un suo editoriale per First Things, una rivista religiosa e conservatrice nella quale attacca il Vaticano per l’accordo raggiunto con le autorità cinesi.

L’ultima visita di Mike Pompeo in Italia risale a ottobre 2019. Ma da allora è cambiato il mondo. La Nuova Via della Seta cinese si è materializzata anche nelle sue possibilità in Italia, la crisi economica sta logorando da dentro anche gli Stati Uniti, c’è una pandemia mondiale ancora in corso e Mike Pompeo non è scontato che tra due mesi sia ancora il Segretario di Stato Usa.



