Cuba. Il popolo in piazza respinge le provocazioni dei contras

Il Presidente Cubano Miguel Diaz Canel è intervenuto in televisione per chiamare i cubani a reagire alle provocazioni messe in piazza a San Antonio de los Banos e poi a L’Avana e Santiago e, ovviamente, coordinate con una marcia a Miami in Florida. Provocazione respinta anche all’Ambasciata di Cuba in Italia.

Pochi istanti dopo l’appello con cui il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha concluso il suo intervento televisivo, la gente è scesa in piazza e i social network sono stati inondati di messaggi di sostegno alle parole del Presidente e alla Rivoluzione cubana.

“La strada è mia perché è dei rivoluzionari! Anche io ho delle ragioni ma nessun corridoio umanitario o gusano verrà a risolvere ciò di cui io e la gente abbiamo bisogno. I mercenari e i democratici snob e falsi che parlano a mio nome, non mi rappresentano. # AbajoElBloqueo … “ha espresso l’utente di Internet Ariadne Plasencia sul suo profilo Facebook. “A coloro che vogliono aprire le porte dall’interno ai marines che hanno urinato su Martí: #HereNoSeRindeNadie”, Come Fidel: Vinceremo!!!, ha scritto l’intellettuale Iroel Sánchez Raúl Capote in un testo rilanciato da molti e cresciuto come un’onda nelle reti: “Se vuoi #SOSCuba, unisciti al mio messaggio: #Elimina il blocco.

La Centrale dei Lavoratori Cubani di Matanzas lo ha detto molto chiaramente sulla sua bacheca FB: “Siamo con te # DÍaz-Canel, il movimento sindacale non mancherà a te o alla Rivoluzione. Nessuno si arrende qui. # LaCallesdelosrevolucionario.Patria o Muerte .

Vinceremo. Viva #Cuba” Non consegneremo l’indipendenza del popolo o la libertà di questa nazione, ha sottolineato il presidente nel suo discorso televisivo.

Gli abitanti dei quartieri vicino al Malecón dell’Avana sono scesi in piazza per difendere la Rivoluzione contro le provocazioni di alcuni gruppi controrivoluzionari che hanno cercato di incitare il caos e la disobbedienza civile nel bel mezzo della situazione che deve affrontare Cuba con il Covid 19.

Anche la popolazione di Santiago ha risposto ai tentativi destabilizzanti promossi dall’estero attraverso una manifestazione popolare ricordando Antonio Maceo e Juan Almeida, simboli di intransigenza e fermezza rivoluzionarie. Nella Piazza che porta il nome del Luogotenente Generale dell’Esercito di Liberazione e molto vicino alla scultura con il volto del comandante della guerriglia, giovani universitari si sono riuniti insieme agli abitanti e ai rappresentanti di altri settori della società per esprimere il loro rifiuto di questi compromessi. Portando bandiere cubane e immagini di Fidel Castro e di altri leader rivoluzionari, studenti, professori e lavoratori delle Università dell’Est e di Medicina hanno condannato la manipolazione dei media a causa della difficile situazione del paese con Covid-19.

Ma non solo a Cuba. Anche a Roma, davanti all’Ambasciata cubana in Italia, attivisti solidali con la Rivoluzione Cubana e un gruppetto di contras si sono fronteggiati separati da un cordone di polizia.

“Quando la città di New York, la cosiddetta capitale del mondo, con i suoi oltre otto milioni di abitanti, ha raggiunto nell’aprile 2020 il numero record di oltre 700 morti in un giorno, nessuno ha pensato di richiedere un corridoio umanitario” scrive M.H Lagarde su Cuba Sì. “Quando le persone uccise dalla pandemia nella città ecuadoriana di Guayaquil sono state cremate in mezzo alla strada, molto meno. Quando Manaus in Amazzonia è diventata una fossa comune, neanche. In questo momento, solo per fare un esempio recente, quando ad Haiti, dove regna il caos e non si conosce nemmeno il bilancio delle vittime o è ancora arrivato un vaccino, non si è alzata una sola voce umanitaria per aiutarli. Tutto il contrario, invece, è avvenuto dopo più di quasi un anno e mezzo di pandemia, quando Cuba ha superato, nei giorni scorsi, la barriera dei seimila casi accertati”. L’aggravarsi della pandemia nella provincia occidentale di Matanzas (a est dell’Avana) con un aumento incontrollato dei casi di COVID-19 ha scatenato la campagna #SOSMatanzas sui social media. Instagram, Twitter, Facebook, Telegram e WhatsApp sono stati rapidamente riempiti di richieste per raccogliere denaro, forniture mediche, cibo e altre forniture e inviarle ai luoghi colpiti. È possibile che i cubani, per il loro leggendario atteggiamento di solidarietà con il resto del mondo, meritino tale reciprocità di amore e solidarietà? Senza dubbio. E tra coloro che sono davvero preoccupati per la situazione dell’epidemia a Cuba, non mancano persone riconoscenti che un tempo hanno sentito il conforto della mano amica della piccola isola caraibica in tempi difficili”.

Non certo per piacere Ernesto Soberón Guzmán, direttore generale degli Affari Consolari e dei Cubani Residenti all’Estero, del Ministero degli Affari Esteri di Cuba (Minrex), durante una conferenza stampa tenuta questo sabato presso il Centro Stampa Internazionale, ha ringraziato l’invio di aiuti come medicinali e altri materiali per affrontare l’attuale scenario epidemiologico, che, ha affermato, sarebbe stato elaborato con la massima velocità attraverso le ambasciate come i consolati cubani in ciascun paese. Ha anche assicurato che Cuba avrebbe rispettato il destinatario di ogni spedizione e ha avvertito dell’esistenza di un conto bancario per il trasferimento di fondi monetari attraverso la Banca Finanziaria Internazionale, pur mantenendo le agevolazioni per l’ingresso esentasse di 10 chilogrammi di medicinali da parte dei viaggiatori .

Secondo il funzionario del Ministero degli Esteri, aiuti del genere non sono del tutto nuovi se si tiene conto che dall’inizio della pandemia i cubani residenti all’estero hanno effettuato una ventina di donazioni di siringhe, mascherine e altro materiale sanitario per un valore di 800mila dollari.

Ma ha anche avvertito dell’esistenza di una campagna mediatica per presentare un’immagine di caos totale nel paese, dove cercano di manipolare e screditare le azioni del governo cubano a causa dell’attuale epidemia di COVID-19.

Secondo l’agenzia tedesca DW, tra le “personalità” di vari Paesi protagoniste della campagna #SOSMatanzas ci sono i portavoce della mafia anticubana di Miami, il comico cubano Alexis Valdés, l’ex membro del gruppo Orishas Yotuel Romero, e il duo reggaeton Gente de Zona che gioca un ruolo attivo nel corridoio delle menzogne ​​contro Cuba che, finanziato dal governo degli Stati Uniti, gestisce quasi un centinaio di media su Internet. La funzione di questi presunti media indipendenti, come ha avvertito Ernesto Soberòn Guzmàn, non è altro che quella di “manipolare e screditare le azioni del governo cubano a causa dell’attuale epidemia di COVID-19 in tutti il territorio nazionale”.

Fin dall’inizio della pandemia, quando i morti a Cuba non raggiungevano una dozzina al giorno, tali piattaforme, trasformando i loro desideri in realtà, non lesinavano nell’affermare che la situazione a Cuba era catastrofica e c’era persino un oracolo che profetizzava che il bilancio delle vittime da Covid sull’isola arriverebbe fino a 371mila. Tali media e personaggi “umanitari” sono gli stessi che da anni si dedicano a sostenere le 243 misure di blocco imposte da Trump contro Cuba, che l’attuale amministrazione nel suo zelo “revisionista” mantiene intatte, per ostacolare l’invio di rimesse, per tenere separate dall’odio le famiglie cubane residenti sulle due sponde dello Stretto della Florida e per incitare, vigliaccamente e opportunisticamente nel contesto di una pandemia, la sovversione a Cuba.

Sotto la pressione delle “liste rosse” propagandate in quegli stessi media, o per guadagnarsi un piccolo posto nel parnaso del mercato musicale negli usa, l'”umanitario” Yotuel e il duo Gente de Zona hanno composto ed eseguito la canzone Patria y Vida che, come hanno dichiarato pubblicamente, è un “inno di guerra” composto per chiamare la gente a scendere in piazza per provocare spargimenti di sangue tra i cubani.

Se mancano di originalità coloro che intendono sconfiggere la Rivoluzione approfittando della pandemia, i cubani sanno benissimo di cosa trattano i cosiddetti corridoi di aiuti umanitari proposti dai portavoce dei corridoi della menzogna imperialista.

La mafia anticubana, rappresentata dal senatore Marco Rubio, era dietro la spedizione del presunto aiuto umanitario che i governi degli Stati Uniti e della Colombia hanno offerto al popolo venezuelano nel febbraio 2019. Nei camion in cui è stato trasportato il presunto aiuto , e che furono bruciati dalla stessa opposizione “umanitaria”, metà del carico consisteva in materiale per promuovere le guarimbas: aiuto umanitario o aiuto alla sovversione? Per molto tempo i cosiddetti corridoi non sono stati nulla di umanitario e sono serviti solo da pretesto per interventi militari disumani.

Se allo stesso governo degli Stati Uniti non è mai interessato, nei momenti peggiori della pandemia, il destino dei propri cittadini, figuriamoci quanto sia molto meno importante per i suoi mercenari mediatici la sorte di quelli in paesi come il Venezuela o Cuba.

