Tre questioni sulla presa di Kabul da parte dei Talebani

Intervista con Mohammed Hassan. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. A Kabul, i talebani hanno ripreso il potere mentre i cittadini occidentali vengono evacuati in uno scoppio di panico. Finisce così la guerra in Afghanistan lanciata dagli Stati Uniti vent’anni fa. Già nel 2011 Mohamed Hassan ci aveva spiegato che la partita era persa per Washington. Perché la vittoria dei talebani sta arrivando ora e quali saranno le conseguenze di questa debacle degli Stati Uniti?

Dieci anni fa ci hai già spiegato in “The Strategy of Chaos” che gli Stati Uniti sono stati sconfitti in Afghanistan. Perché la cattura di Kabul da parte dei talebani sta avvenendo adesso?

I burattini messi al potere dagli Stati Uniti non potevano fare a meno di cadere e la resistenza dei talebani si rafforzava. Ci sono diverse ragioni per questo. Prima di tutto, la corruzione. Durante vent’anni di presenza militare, gli Stati Uniti ei suoi alleati hanno investito miliardi di dollari per addestrare ed equipaggiare le forze di sicurezza afghane. Ma gran parte di essa è stata dirottata da ministri corrotti. In alcune zone, soldati e polizia non sono stati pagati. Non avevano munizioni e nemmeno cibo. In queste condizioni, è difficile per il regime fantoccio del presidente Ashraf Ghani resistere all’avanzata dei talebani. Poi c’è la mentalità afghana. Sono un popolo estremamente indipendente contro il quale molte grandi potenze hanno rotto i denti. Parliamo dell’Afghanistan come del cimitero dei grandi imperi. Gli Stati Uniti non potrebbero occupare un paese del genere per vent’anni, commettervi atrocità e uscirne con allori. Questo è il motivo per cui il loro piano per convertire l’Afghanistan è fallito. Si presume che Washington avesse dei piani per la società civile afgana e per i diritti delle donne. Ma ciò avrebbe richiesto di affidarsi alle forze progressiste in Afghanistan. Tuttavia, queste forze non avrebbero mai accettato l’occupazione militare e sarebbero entrate in contraddizione con gli obiettivi imperialisti degli Stati Uniti. Washington ha quindi fatto affidamento solo su elementi corrotti e ha buttato fuori dalla finestra miliardi di dollari per vent’anni. I movimenti progressisti che si sono combattuti fino ad ora hanno l’opportunità di riorganizzarsi. Non sarà facile. Bisogna anche vedere se i talebani governeranno come vent’anni fa, perché il contesto è diverso. La Cina ha ricevuto di recente una delegazione talebana.

Ci sarà un riavvicinamento tra Kabul e Pechino dopo la debacle di Washington?

Quando gli Stati Uniti hanno invaso l’Afghanistan nel 2001, il loro obiettivo era quello di rimodellare quello che chiamavano il “Grande Medio Oriente”. La guerra al terrore era solo un pretesto. Inoltre, i talebani erano pronti a far processare bin Laden in un tribunale islamista di un paese terzo, ma gli Stati Uniti rifiutarono la proposta e andarono in guerra. Hanno seguito l’esempio con l’Iraq e altri paesi avrebbero potuto essere aggiunti alla lista se l’esercito americano non fosse stato tenuto sotto controllo. Il Greater Middle East Project aveva lo scopo di controllare una regione strategica e ricca di materie prime per frenare l’ascesa dei concorrenti dagli Stati Uniti. Il progetto è fallito e abbiamo dovuto trovare una via d’uscita. Trump voleva negoziare con i talebani. Primo, in modo che il ritiro delle truppe statunitensi non sembri un affronto. Quindi garantire una casa islamista nell’est del paese che potrebbe alimentare disordini nello Xinjiang oltre il confine che l’Afghanistan condivide con la Cina. Ma i talebani hanno assicurato alle autorità cinesi che non giocheranno a questo gioco. I talebani devono ricostruire il Paese e hanno bisogno del sostegno economico della Cina. L’Afghanistan potrebbe occupare un posto importante nelle nuove Vie della Seta. Possono contare anche sull’appoggio del Pakistan. I servizi segreti pakistani sono profondamente infiltrati nella società afghana, ne hanno una perfetta conoscenza. Ricordiamo anche che i talebani erano inizialmente studenti afgani che si rifugiarono in Pakistan prima di prendere il potere a Kabul nel 1996. Ricordiamo infine che il Pakistan è il principale alleato della Cina nella regione. Possiamo quindi vedere che il progetto degli Stati Uniti è un totale fallimento e che i cambiamenti in atto non funzioneranno a loro favore.

Quale sarà l’impatto di questo fallimento sulla politica estera statunitense?

Gli Stati Uniti affrontano l’ascesa della Cina. L’obiettivo di controllare il Grande Medio Oriente non ha avuto successo molto prima che i talebani prendessero Kabul. Hanno quindi cambiato strategia. Questo si è tradotto nel perno asiatico di Obama. Ha detto che gli Stati Uniti sono una potenza indo-pacifica e da allora Washington ha cercato di formare un blocco di paesi asiatici contro la Cina, ma senza molto successo. Negli ultimi anni questi paesi hanno sviluppato importanti relazioni economiche con Pechino e non sono disposte a sacrificarle per compiacere Washington [1]. Soprattutto perché gli Stati Uniti hanno poco da offrire in cambio. Non sono all’altezza dal punto di vista economico. Hanno ancora un notevole potere militare, ma chi vorrebbe entrare in conflitto con la Cina quando il commercio va bene? Gli Stati Uniti stanno cercando di fare lo stesso con l’Africa ora. La Cina ha bisogno in particolare della capacità agricola dell’Africa, ma offre anche molto in cambio. Inoltre, gli Stati Uniti dovrebbero avere difficoltà a ottenere alleati a bordo nel loro disperato tentativo di contrastare la Cina. Joe Biden continua sulla stessa falsariga di Obama. La loro politica manca di visione, non c’è una nuova strategia. L’imperialismo statunitense è in declino e non è in grado di riorganizzarsi. Il militarismo sta distruggendo l’economia degli Stati Uniti e le condizioni sociali dei lavoratori peggiorano, il che dovrebbe aumentare ulteriormente le tensioni.

*da Investig’Action. Mohammed Hassan, ex diplomatico e studioso antimperialista etiope, da anni segue come analista le vicende delle guerre in Medio Oriente

