Il Cecmed approva l’uso dei vaccini cubani Soberana 02 e Soberana Plus

Dopo aver concluso il rigoroso processo di valutazione dei candidati vaccini Soberana 02 e Soberana Plus, il cui titolare è il Finlay Vaccine Institute, il CECMED ha deciso di concedere l’Autorizzazione per l’Uso in Emergenza (AUE) a questi vaccini in conformità con i regolamenti e le disposizioni in vigore, una volta dimostrato che sono conformi ai requisiti e parametri richiesti in termini di qualità, sicurezza ed efficacia.

Questa approvazione si basa sui risultati ottenuti negli studi clinici condotti nelle fasi I, II e III, così come nello studio di intervento in gruppi e popolazioni a rischio e nell’intervento sanitario, che hanno fornito prove sufficienti della sicurezza e dell’efficacia di questi vaccini, permettendo l’uso di massa nel nostro paese (Cuba) e la commercializzazione in altri paesi.

Lo schema di vaccinazione combina due dosi di Soberana 02 e la terza dose con Soberana Plus, che è stato approvato per la popolazione di età superiore ai 19 anni.

Queste approvazioni sono rese effettive attraverso le risoluzioni CECMED emesse oggi, che sono disponibili sul sito web www.cecmed.cu

L’Università dell’Avana concede al Dr. C. Fabrizio Chiodo la Categoria Speciale di Insegnamento di Visiting Professor.

Il pomeriggio del 19 agosto, nell’Aula Magna dell’Università dell’Avana, si è tenuta una solenne cerimonia in cui è stata conferita al professore e ricercatore italiano Dr. C. Fabrizio Chiodo la Categoria Speciale di Insegnamento di Visiting Professor.

La riunione è stata presieduta dal Dr. C. Míriam Nicado García, membro del Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba, del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Rettore dell’Università dell’Avana; dal Dr. C. Vicente Vérez Bencomo, Direttore Generale dell’Istituto Finlay di Vaccini; dal Dr. C. Armando Paneque Quevedo, Decano della Facoltà di Chimica dell’Università de La Habana e José Julián Díaz Pérez, presidente della Federazione Studentesca Universitaria dell’Università dell’Avana, e il premiato, il dott. Chiodo.

La Categoria Speciale di Insegnamento di Visiting Professor viene assegnata a quei professionisti nazionali o stranieri la cui esperienza in una specifica branca del sapere permette di considerarli come specialisti altamente qualificati, sulla base di una proposta decanale, approvata dal consiglio di amministrazione del centro di istruzione superiore in questione, come stabilito nella Risoluzione n. 85 del 2016, ¨Regolamento per l’applicazione delle Categorie di Insegnamento¨, del Ministero dell’Istruzione Superiore.

Il Dr. C. Fabrizio Chiodo ha un’eccezionale carriera accademica e scientifica a livello internazionale. È membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell’Istituto di Chimica Biomolecolare di Napoli, dell’Amsterdam Institute of Infection and Immunity, del Dipartimento di Biologia Cellulare Molecolare e Immunologia, Amsterdam UMC, Olanda.

La sua ricerca è orientata verso la sintesi chimica di oligosaccaridi, la derivazione di glicoconiugati e lo studio della risposta immunitaria innata e adattativa ad essi, così come lo sviluppo di vaccini preventivi. A questo proposito, ha una collaborazione scientifica attiva con il Finlay Vaccine Institute e l’Università dell’Avana. La collaborazione con il Dr. Vicente Vérez Bencomo ha permesso la pubblicazione di diversi articoli scientifici in comune con Cuba e lo sviluppo di progetti comuni di collaborazione finalizzati allo sviluppo di vaccini e studi immunologici di glicoconiugati.

Allo stesso modo, è stato membro della facoltà di Chimica dell’Università dell’Avana, insegnando il corso “Carboidrati come vaccini e immunomodulatori” in due edizioni del Master in Chimica (2017, 2019). Fa parte del team del Finlay Vaccine Institute che ha lavorato sui candidati vaccini contro il COVID-19, SOBERANA 01, SOBERANA 02 e SOBERANA-Plus, ricerche che ha condiviso con gli specialisti dell’Università dell’Avana, che fanno anche parte dello sviluppo di questi prodotti.

Nelle sue parole di elogio, il Dr. Vicente Vérez ha fatto riferimento alla traiettoria scientifica del Dr. Chiodo e alle sue relazioni con Cuba e ha espresso: È un grande amico di Cuba, dell’Istituto di Vaccini Finlay, del Laboratorio di Sintesi Chimica dell’Università dell’Avana e un appassionato difensore dei vaccini SOBERANA, che oggi porta anche sul braccio.

Il professore ospite ha dato parole emotive di ringraziamento ai suoi colleghi cubani, “che mi motivano ogni giorno”, e ha detto:

Cuba quest’anno ha dimostrato al mondo che un paese povero e bloccato è stato capace di progettare, sviluppare e produrre diversi vaccini pubblici, statali… Ogni giorno mi sveglio e sono orgoglioso di poter dimostrare con il mio piccolo granello di sabbia che il socialismo è possibile nel mondo e che la biotecnologia statale, in un paese socialista come Cuba, è reale… e non ho altro da dire perché i valori in cui credo sono diventati sempre più concreti con diversi vaccini.

