La libertà trovata in fondo al tunnel

Lunedì mattina, 6 prigionieri palestinesi, sono riusciti a riconquistare la loro libertà, fuggendo dal carcere di massima sicurezza di Gilboa.

Hanno sorpreso il mondo intero, ma soprattutto hanno abbattuto la menzogna della invincibilità degli apparati di sicurezza e dell’esercito israeliano.

Il generale di riserva Avi Ben-Yahoo ha detto della fuga dalla prigione di Gilboa: “Questa fuga da un tunnel scavato da sei prigionieri di sicurezza nella prigione di Shata è un grande fallimento che rivela carenze molto gravi nelle strutture di intelligence e sicurezza della struttura”.

Le fonti israeliane, confermano lo shock tra i giornalisti e i corrispondenti militari israeliani per la fuga dei prigionieri. Le emittenti radio e tv, che si stavano preparando per le celebrazioni del capodanno ebraico, hanno interrotto le trasmissione celebrative, ed hanno iniziato a ospitare ex funzionari per commentare la grande fuga.

Nelle interviste hanno descritto quello che è successo come un fallimento molto grave e hanno timore che questo incidente possa ripetersi in futuro.

La prigione di Gilboa si trova nel nord della Palestina. È stata costruita di recente sotto la supervisione di esperti irlandesi ed è stata aperta nel 2004 vicino alla prigione di Shatta nell’area di Bisan.

La prigione è di altissima sicurezza ed è descritta come la prigione più sorvegliata, dove l’occupazione tiene i prigionieri palestinesi accusati di essere responsabili di operazioni all’interno della Palestina occupata nel 1948.

Le autorità carcerarie, hanno subito imposto lo svuotamento completo del carcere di Gilboa, e il trasferimento dei prigionieri verso destinazioni sconosciute.

Fonti palestinese, riferiscono che i prigionieri della Divisione 2 di Gilboa, condannati all’ergastolo, sono stati trasferiti nelle carceri di Raymond, Nafha e Negev. Enorme movimento di prigionieri della Jihad islamica nelle carceri e in celle di isolamento.

L’amministrazione delle carceri si è anche astenuta dal distribuire pasti ai prigionieri in molte carceri e centri di detenzione. L’associazione dei prigionieri ha espresso, in un comunicato, una forte preoccupazione per il destino dei prigionieri trasferiti ed ha chiesto l’intervento della Croce Rossa Internazionale e delle organizzazioni umanitarie per salvare la vita dei prigionieri trasferiti.

Questi eccezionali eroi hanno trasformato l’impossibile in una mera possibilità e hanno battuto il potere, la sicurezza e il regime oppressivo dell’occupante.

Hanno vinto per se stessi, per il loro popolo e per la Palestina, e sono usciti dalla loro cella, dopo aver scavato la terra per il sole della libertà, dove hanno dichiarato la loro vittoria e la sconfitta dell’occupante su tutta la Palestina storica.

L’entusiasmo palestinese è motivato dalla consapevolezza, di cosa significa conquistare la libertà, e fuggire dal carcere più dotato di misure sofisticate di sicurezza (1), che sono il fiore all’occhiello della produzione israeliana.

Superare tutti gli ostacoli con successo, e tornare a respirare il vento della libertà è una vittoria dell’intelligenza umana contro la macchina repressiva dell’occupazione. (1).

Raed, Responsabile del Dipartimento Prigionieri e Carceri, ha descritto così gli ostacoli da superare:

* Devi superare le pattuglie improvvise delle guardie nelle stanze della prigione,

* Devi superare i sensori di movimento e misurare le onde che colpiscono a terra o scavando che questi sensori raccolgono con precisione.

* Devi conoscere i piani strutturali del carcere e misurare le distanze tra le stanze e l’esterno del carcere..ecc.

* Devi superare la scarsità di strumenti per scavare

* È necessario superare lo strato di cemento armato di ferro rinforzato in acciaio,

* Devi superare il secondo strato di cemento sul fondo di questo tamburo di un metro e mezzo.

* Devi superare i tipi di rocce nel terreno dopo aver superato tutte queste fasi

* Devi capire come nascondere la terra degli scavi,

* Devi superare la tremenda pressione psicologica e nervosa e tenere la faccenda completamente nascosta a collaboratori camuffati, spie e amici.

* Devi sapere come nascondere il buco alle pattuglie delle guardie carcerarie, che vengono a controllare ogni stanza due o tre volte a settimana, con colpi sul pavimento con sonde e bastoncini dotati dispositivi di misurazione.

* Devi evitare di attirare i sospetti delle guardie.

* Devi gestire gli strumenti per tagliare senza emettere alcun suono o vibrazione, perché possono attivare i sensori dei dispositivi e facendo scattare l’allarme,

* Devi superare il trasferimento dei prigionieri da una stanza all’altra, ed è possibile che l’organizzatore di questa operazione venga trasferito in un’altra stanza,

* Devi superare la crudeltà delle guardie carcerarie e cercare di reclutare almeno uno di loro.

* Devi superare i cani da guardia fuori e dentro le mura della prigione, che sono ottimamente addestrati per rilevare qualsiasi difetto qua e là,

* Devi evitare le guardie carcerarie esterne che sono cecchini professionisti

* tutto questo non si svolge in un giorno o due, ma piuttosto lunghi anni di scavo molto lento e una concentrazione molto intensa.

Sembra impossibile! Invece no l’hanno fatto i sei eroi prigionieri palestinesi.

• Mahmoud Abdullah Ardah (46 anni), di Arrabeh / Jenin, è detenuto dal 1996, condannato all’ergastolo. Jihad islamica

• Muhammad Qassem Aardeh (39 anni), di Arrabeh/Jenin, è detenuto dal 2002 ed è condannato all’ergastolo. Jihad islamica

• Yaqoub Mahmoud Qadri (49 anni), di Bir Al-Basha, è detenuto dal 2003 ed è condannato all’ergastolo. Jihad Islamica

• Ayham Nayef Kammaji (35 anni), di Kfardan, è detenuto dal 2006 e condannato all’ergastolo.

• Zakaria Zubeidi (46 anni), del campo di Jenin, è detenuto dal 2019 ed è in stato di fermo. Fatah, comandanti delle Brigati di Al-Aqsa

• Munadil Yaqoub Infaat (26 anni), che è Yabad, è in stato di fermo dal 2019, Jihad Islamica

8 Settembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO