“Costruire un mondo migliore”: il discorso di Xi Jinping all’ONU

Questo lunedì si conclude la 76sima sezione dell’Assemblea Generale delle Nazione Unite. L’assemblea è l’organo plenario dell’ONU in cui partecipano, ed hanno diritto di voto i suoi 192 membri. Le decisioni che vengono prese al suo interno non sono però vincolanti, ma solamente “raccomandazioni”.

I discorsi tenuti sono stati un termometro importante delle relazioni tra le principali potenze dopo la sconfitta occidentale in Afghanistan, il rinnovato protagonismo di Washington nella costruzione di una cornice di relazione atte a contenere la Cina – il Quad e poi l’Aukus – facendo prendere forma ad una specie di “NATO d’Oriente” che bypassa i tradizionali legami transatlantici, e la sempre più consapevole necessità per l’Unione Europea di fare un salto di qualità nel suo processo di integrazione che le permetta di avere una reale “autonomia strategica” anche nell’Indo-Pacifico.

La Repubblica Popolare cinese celebra quest’anno il 50° anniversario del reinserimento all’interno dell’ONU, cioè di fatto il riconoscimento diplomatico della parte uscita vincitrice della guerra civile successiva alla lotta contro l’invasione nipponica, che ha permesso alla dirigenza comunista di diventarne la rappresentante legittima nella sfera delle relazioni internazionali.

La Cina, una delle potenze che ha contribuito alla sconfitta del nazi-fascismo durante la Seconda Guerra Mondiale, è membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU insieme a USA, Russia, Gran Bretagna e Francia, cioè l’organismo di cui fanno parte altri 10 paesi eletti ogni due anni proprio dall’Assemblea Generale.

Nonostante il ruolo che riveste la Cina all’interno di questo organismo, ed in generale il ruolo di primo piano che ha assunto nelle relazioni internazionali, l’intervento del Presidente della Repubblica Popolare Cinese non ha trovato un’adeguata rappresentazione sui media mainstream. Ne sono stati riportati solo brevi stralci, a differenza del trattamento riservato al discorso di Joe Biden.

Abbiamo pensato fosse doveroso colmare questa lacuna, traducendone integralmente l’intervento, per aiutare a comprendere il chiaro orientamento che sta assumendo il Paese asiatico su tutta una serie di questioni assolutamente rilevanti, in continuità con quello che va affermando da tempo.

In cima alle preoccupazioni, per Xi, vi è la necessità di uscire dalla fase pandemica cooperando e seguendo le indicazioni della comunità scientifica. Per lo statista di pechino la vaccinazione è l’arma più potente, ed il vaccino – come aveva più volte ribadito – deve essere un bene comune.

“Dobbiamo rispettare la scienza, adottare un approccio basato sulla scienza e seguire le leggi della scienza” è un indicazione chiara che viene da uno dei Paesi che ha affrontato meglio l’emergenza pandemica e le sue ricadute sociali, e si è prodigato per offrire il suo supporto agli altri Paesi.

La Via della Seta della Salute è stato uno degli strumenti più efficaci del soft power di Pechino, nonché un prezioso aiuto materiali per una serie di Paesi, tra cui il nostro.

Al secondo punto vi è uno sviluppo che sia equo e tuteli la natura, sfruttando le possibilità che dà l’innovazione tecnologica. Di fatto una “generalizzazione” di ciò che sta già sperimentando Pechino in questi campi, con notevoli ricadute sul piano dell’uscita dalla povertà della sua popolazione, una transizione ecologica ambiziosa, ed un pianificazione economica centrata sullo sviluppo dei settori della “catena alta del valore”.

Nel terzo punto, Xi entra nel vivo dei fallimenti della politica occidentale degli ultimi tempi: “rafforzare la solidarietà e promuovere il rispetto reciproco e la cooperazione vantaggiosa per tutti nella conduzione delle relazioni internazionali. Un mondo di pace e sviluppo deve abbracciare civiltà di varie forme e deve accogliere diversi percorsi di modernizzazione. La democrazia non è un diritto speciale riservato a un singolo paese, ma un diritto di cui devono godere i popoli di tutti i paesi.

I recenti sviluppi della situazione globale mostrano ancora una volta che l’intervento militare dall’estero e la cosiddetta ‘trasformazione democratica’ non portano altro che danni. Dobbiamo difendere la pace, lo sviluppo, l’equità, la giustizia, la democrazia e la libertà, che sono i valori comuni dell’umanità, e rifiutare la pratica di formare piccoli circoli o giochi a somma zero.”

Il multilateralismo vero si quindi conferma la formula per una governance globale che recida gli errori del passato di stampo bellicista e quello che un altro dirigente cinese aveva chiamato il “multilateralismo selettivo” scelto da Washington con l’amministrazione Biden.

Il quarto punto lo ribadisce, e traccia chiaramente il ruolo centrale che deve svolgere l’ONU: “Quarto, dobbiamo migliorare la governance globale e praticare un vero multilateralismo. Nel mondo esiste un solo sistema internazionale, ovvero il sistema internazionale con al centro le Nazioni Unite. C’è un solo ordine internazionale, cioè l’ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale. E c’è solo un insieme di regole, cioè le norme di base che regolano le relazioni internazionali sostenute dagli scopi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite.”

Rafforzare la fiducia e superare congiuntamente le difficoltà. Per costruire un mondo migliore

Dichiarazione di S.E. Xi Jinping

Presidente della Repubblica Popolare Cinese

Al Dibattito Generale della 76ª Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

21 settembre 2021

Signor Presidente

Il 2021 è un anno davvero notevole per il popolo cinese. Quest’anno ricorre il centenario del Partito Comunista Cinese. È anche il 50° anniversario del reinserimento legittimo della Repubblica popolare cinese all’interno delle Nazioni Unite, un evento storico che sarà solennemente commemorato dalla Cina. Continueremo i nostri sforzi attivi per portare la cooperazione della Cina con le Nazioni Unite a un nuovo livello e dare nuovi e maggiori contributi per far progredire la nobile causa delle Nazioni Unite.

Signor Presidente

Un anno fa, i leader globali hanno partecipato alle riunioni di alto livello che segnano il 75 ° anniversario delle Nazioni Unite e hanno rilasciato una dichiarazione in cui si impegnano a combattere COVID-19 in solidarietà, affrontare insieme le sfide, sostenere il multilateralismo, rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite e lavorare per il futuro comune delle generazioni presenti e future.

Un anno dopo, il nostro mondo sta affrontando gli impatti combinati di cambiamenti senza precedenti nell’ultimo secolo e della pandemia di COVID-19. In tutti i paesi, le persone desiderano la pace e lo sviluppo più che mai, la loro richiesta di equità e giustizia sta diventando più forte e sono più determinati a perseguire una cooperazione vantaggiosa per tutti.

In questo momento, COVID-19 sta ancora imperversando nel mondo e profondi cambiamenti stanno avvenendo nella società umana. Il mondo è entrato in un periodo di nuove turbolenze e trasformazioni. Spetta a ogni statista responsabile rispondere alle domande del nostro tempo e fare scelte di importanza storica con fiducia, coraggio e lungimiranza.

In primo luogo, dobbiamo sconfiggere COVID-19 e vincere questa battaglia decisiva cruciale per il futuro dell’umanità. La storia della civiltà mondiale è anche quella della lotta alle pandemie. Dopo ogni sfida, l’umanità si è sempre risollevata e ha raggiunto un maggiore sviluppo e progresso. L’attuale pandemia può sembrare travolgente, ma noi esseri umani sicuramente la supereremo e prevarremo.

Dovremmo sempre mettere le persone e le loro vite al primo posto e preoccuparci della vita, del valore e della dignità di ogni individuo. Dobbiamo rispettare la scienza, adottare un approccio basato sulla scienza e seguire le leggi della scienza. Dobbiamo seguire protocolli COVID-19 mirati di routine e adottare misure di risposta alle emergenze, controllando lo sviluppo delle epidemie e promuovendo lo sviluppo economico e sociale. Dobbiamo costruire una risposta globale coordinata al COVID-19 e ridurre al minimo il rischio di trasmissione transfrontaliera del virus.

La vaccinazione è la nostra potente arma contro COVID-19. Ho sottolineato in molte occasioni la necessità di rendere i vaccini un bene pubblico globale e garantire l’accessibilità e l’accessibilità dei vaccini nei paesi in via di sviluppo. La priorità è garantire una distribuzione giusta ed equa dei vaccini a livello globale.

La Cina si sforzerà di fornire un totale di due miliardi di dosi di vaccini al mondo entro la fine di quest’anno. Oltre a donare 100 milioni di dollari USA a COVAX, la Cina donerà 100 milioni di dosi di vaccini ad altri paesi in via di sviluppo nel corso di quest’anno. La Cina continuerà a sostenere e impegnarsi nel tracciamento globale delle origini basato sulla scienza e si oppone fermamente a manipolazioni politiche di qualsiasi forma.

In secondo luogo, dobbiamo rivitalizzare l’economia e perseguire uno sviluppo globale più solido, più verde e più equilibrato. Lo sviluppo è la chiave per il benessere delle persone. Di fronte alle gravi conseguenze del COVID-19, dobbiamo lavorare insieme per guidare lo sviluppo globale verso una nuova fase di crescita equilibrata, coordinata e inclusiva. A tal fine, vorrei proporre un’iniziativa di sviluppo globale:

Impegniamoci per lo sviluppo come priorità. Dobbiamo porre lo sviluppo in cima all’agenda macroeconomica globale, rafforzare il coordinamento delle politiche tra le principali economie e garantire la continuità, la coerenza e la sostenibilità delle politiche. Dobbiamo promuovere partenariati di sviluppo globali più equi ed equilibrati, creare una maggiore sinergia tra i processi multilaterali di cooperazione allo sviluppo e accelerare l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Impegnamoci in un approccio incentrato sulle persone. Dovremmo salvaguardare e migliorare i mezzi di sussistenza delle persone e proteggere e promuovere i diritti umani attraverso lo sviluppo, e assicurarci che lo sviluppo sia per il popolo e dal popolo, e che i suoi frutti siano condivisi tra la gente. Dovremmo continuare il nostro lavoro in modo che le persone abbiano un maggiore senso di felicità, beneficio e sicurezza e raggiungano uno sviluppo a tutto tondo.

Impegnamoci per garantire benefici per tutti. Dovremmo preoccuparci delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo. Possiamo impiegare mezzi come la sospensione del debito e l’aiuto allo sviluppo per aiutare i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli vulnerabili che affrontano difficoltà eccezionali, con particolare attenzione ad affrontare lo sviluppo squilibrato e inadeguato tra e all’interno dei paesi.

Impegnamoci per uno sviluppo guidato dall’innovazione. Dobbiamo cogliere le opportunità storiche create dall’ultimo ciclo di rivoluzione tecnologica e trasformazione industriale, raddoppiare gli sforzi per sfruttare i risultati tecnologici per aumentare la produttività e promuovere un ambiente aperto, giusto, equo e non discriminatorio per lo sviluppo della scienza e della tecnologia. Dovremmo promuovere nuovi motori di crescita nell’era post-COVID e compiere insieme un balzo nello sviluppo

impegnamoci per l’armonia tra uomo e natura. Dobbiamo migliorare la governance ambientale globale, rispondere attivamente ai cambiamenti climatici e creare una comunità di vita per l’uomo e la natura. Dobbiamo accelerare la transizione verso un’economia verde con basse emissioni di carbonio e andare verso una ripresa e uno sviluppo verdi. La Cina si sforzerà di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e di raggiungere la carbon neutrality prima del 2060. Ciò richiede un enorme e duro lavoro e faremo ogni sforzo per raggiungere questi obiettivi. La Cina intensificherà il sostegno ad altri paesi in via di sviluppo nello sviluppo di energia verde e con basse emissioni di carbonio e non costruirà nuovi impianti energetici basati sullo sfruttamento del carbone all’estero.

impegnamoci in azioni orientate ai risultati. Dobbiamo aumentare il contributo allo sviluppo, promuovere la cooperazione per ridurre la povertà, per la sicurezza alimentare, per dare una risposta contro il COVID19 e diffondere i vaccini. Dobbiamo concentrarci sul finanziamento dello sviluppo, sugli sforzi contro il cambiamento climatico e per uno sviluppo verde, dobbiamo puntare sull’industrializzazione, sull’economia digitale e sulla connettività, tra le altre aree, e accelerare attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in modo da costruire una comunità globale di sviluppo con un futuro condiviso. La Cina ha promesso ulteriori tre miliardi di dollari USA in assistenza internazionale nei prossimi tre anni per sostenere i paesi in via di sviluppo nella risposta al COVID-19 e per la ripresa economica e sociale.

Terzo, dobbiamo rafforzare la solidarietà e promuovere il rispetto reciproco e la cooperazione vantaggiosa per tutti nella conduzione delle relazioni internazionali. Un mondo di pace e sviluppo deve abbracciare civiltà di varie forme e deve accogliere diversi percorsi di modernizzazione. La democrazia non è un diritto speciale riservato a un singolo paese, ma un diritto di cui devono godere i popoli di tutti i paesi.

I recenti sviluppi della situazione globale mostrano ancora una volta che l’intervento militare dall’estero e la cosiddetta trasformazione democratica non portano altro che danni. Dobbiamo difendere la pace, lo sviluppo, l’equità, la giustizia, la democrazia e la libertà, che sono i valori comuni dell’umanità, e rifiutare la pratica di formare piccoli circoli o giochi a somma zero.

Differenze e problemi tra i paesi, difficilmente evitabili, devono essere affrontati attraverso il dialogo e la cooperazione sulla base dell’uguaglianza e del rispetto reciproco. Il successo di un paese non deve significare il fallimento di un altro paese e il mondo è abbastanza grande da accogliere lo sviluppo e il progresso comuni di tutti i paesi.

Dobbiamo perseguire il dialogo e l’inclusione rispetto allo scontro e all’esclusione. Dobbiamo costruire un nuovo tipo di relazioni internazionali basate sul rispetto reciproco, l’equità, la giustizia e la cooperazione vantaggiosa per tutti, e fare del nostro meglio per espandere la convergenza dei nostri interessi e ottenere la più grande sinergia possibile.

Il popolo cinese ha sempre celebrato e si è sforzato di perseguire una visione di pace, amicizia e armonia. La Cina non ha mai invaso o prevaricato gli altri paesi, né cercherà l’egemonia. La Cina è sempre un costruttore di pace mondiale, un contributore allo sviluppo globale, difensore dell’ordine internazionale e fornitore di beni pubblici. La Cina continuerà a portare al mondo nuove opportunità attraverso il suo nuovo sviluppo.

Quarto, dobbiamo migliorare la governance globale e praticare un vero multilateralismo. Nel mondo esiste un solo sistema internazionale, ovvero il sistema internazionale con al centro le Nazioni Unite. C’è un solo ordine internazionale, cioè l’ordine internazionale sostenuto dal diritto internazionale. E c’è solo un insieme di regole, cioè le norme di base che regolano le relazioni internazionali sostenute dagli scopi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite.

L’ONU dovrebbe tenere alta la bandiera del vero multilateralismo e fungere da piattaforma centrale per i paesi per salvaguardare congiuntamente la sicurezza globale, condividere i risultati dello sviluppo e tracciare la rotta per il futuro del mondo.

Le Nazioni Unite dovrebbero continuare a impegnarsi a garantire un ordine internazionale stabile, aumentando la rappresentanza e il peso dei paesi in via di sviluppo negli affari internazionali e assumendo un ruolo guida nel progresso della democrazia e dello stato di diritto nelle relazioni internazionali.

L’ONU dovrebbe portare avanti, in modo equilibrato, il lavoro in tutte e tre le aree della sicurezza, dello sviluppo e dei diritti umani. Dovrebbe stabilire un’agenda comune, evidenziare questioni urgenti e concentrarsi su azioni reali, e fare in modo che gli impegni assunti da tutte le parti a favore del multilateralismo siano veramente rispettati.

Signor Presidente,

Il mondo è ancora una volta a un bivio storico. Sono convinto che la tendenza verso la pace, lo sviluppo e il progresso per l’umanità sia irresistibile. Rafforziamo la fiducia e affrontiamo insieme le minacce e le sfide globali e lavoriamo insieme per costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e un mondo migliore per tutti.

