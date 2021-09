Studente israeliano: “asilo politico per non esser complice dell’apartheid”

Uno studente israeliano chiede asilo politico in Inghilterra per evitare di commettere “crimine di apartheid”.

Un tribunale britannico sta per esaminare il ricorso nel caso di un giovane israeliano che teme di essere arruolato e costretto a commettere crimini di guerra se viene deportato dalla Gran Bretagna nel suo paese, Israele, dove si rifiuta di servire nell’esercito di occupazione.

Gli avvocati dello studente rabbinico ventunenne, che ha ottenuto un ordine di anonimato, indicano che è fuggito da Israele nel 2017 dopo aver ricevuto una lettera che lo ingiungeva a presentarsi per il servizio militare. La sua prima richiesta di asilo è stata respinta dal ministro degli Interni britannico Priti Patel nel dicembre 2020 e ora sta facendo appello.

Il suo caso deve essere ascoltato da una corte d’appello per l’immigrazione a Manchester lunedì prossimo. È raro che un israeliano ebreo chieda asilo nel Regno Unito come obiettore di coscienza o altro.

I suoi avvocati sosterranno inoltre che il loro cliente teme specificamente che sia costretto a commettere il crimine di apartheid, un argomento senza precedenti per un caso di asilo nel Regno Unito coinvolgendo Israele o la Palestina e che potrebbe avere un impatto su casi futuri.

«Il nostro cliente sta cercando di dimostrare il suo caso nel contesto di Israele che funziona come uno stato di apartheid», ha detto Fahad Ansari, un avvocato del Riverway Law, con sede nel Regno Unito, che rappresenta lo studente.

«Purtroppo, in ogni richiesta di asilo che coinvolge palestinesi, siano essi della Cisgiordania o di Gaza, non c’è mai una discussione sull’elefante nella stanza: la natura di apartheid di Israele, che è alla fine la fonte della sofferenza palestinese e della fuga dalla loro terra», sottolinea Ansari.

Il suo cliente rifiuta il sionismo e l’esistenza di Israele sulla base delle sue convinzioni politiche e della sua fede ebraica ultraortodossa, che insegna che gli ebrei non dovrebbero ritornare in massa in Palestina fino al ritorno del messia.

Per decenni, gli ebrei ultra-ortodossi sono stati dispensati dal servire nell’esercito israeliano per studiare invece nelle yeshivas, o scuole religiose ebraiche. Negli ultimi anni, però, si è tenuto un acceso dibattito e si sono avute accese dispute giuridiche sulla questione. Nel frattempo, ha detto Fahad, ci sono state coscrizioni forzate di studenti yeshiva come il suo cliente.

Secondo Ilan Pappe, un professore dell’Università di Exeter che ha redatto un rapporto utilizzato come prova nel caso, lo studente potrebbe affrontare accuse di diserzione in Israele che potrebbero arrivare fino a 15 anni di carcere. In prigione, lo studente «sarà maltrattato come ebreo ortodosso», ha scritto Pappe, citando reportage dei media israeliani su giovani ortodossi che sono stati maltrattati mentre scontavano pene per diserzione.

Pappe ha anche notato che, se invece lo studente fosse stato arruolato, avrebbe fatto parte del battaglione Netzah Yehuda, un’unità di fanteria Aredi all’interno della brigata Kfir che supervisiona i punti di controllo in Cisgiordania occupata. «Il chiamante può finire per far parte dell’occupazione della Cisgiordania», ha scritto Pappe.

Aggredito in custodia, il suo cliente teme anche di essere perseguitato per le sue credenze se fosse rimandato in Israele, ha spiegato il suo avvocato. Prima di fuggire, lo studente dice di aver partecipato a manifestazioni pacifiche contro il sionismo e la coscrizione di studenti rabbinici e di essere stato aggredito verbalmente e fisicamente mentre era in custodia in seguito a tali manifestazioni.

«In un’occasione è stato ammanettato, spinto a terra e trascinato dalle manette, sputato e picchiato con un bastone», secondo una nota informativa sul caso dello studente. «È stato anche spruzzato con acqua nauseabonda chiamata ‘skunk’».

Il tribunale che esamina i casi di immigrazione e di asilo respinti da un tribunale di primo grado – può fare delle conclusioni sui paesi e i conflitti che sono allora vincolanti. Per quanto riguarda gli orientamenti per Israele-Palestina, tuttavia, Fahad ha dichiarato:

«Non c’è un solo caso che spieghi il problema centrale della discriminazione razziale sistematica di Israele. Senza un vero riconoscimento di questo apartheid, è impossibile pronunciarsi equamente e correttamente sul rischio di ritorno dei palestinesi e degli ebrei antisionisti.»

Fahad ha dichiarato di avere «la più grande ammirazione e rispetto» per il suo cliente, che vorrebbe continuare i suoi studi per diventare rabbino. La sua famiglia in Israele non sostiene le sue azioni, ha dichiarato. «Potrebbe avere la vita più privilegiata che possiate immaginare. Ma ha scelto di sacrificare tutto questo a causa dei suoi principi e a causa dei Palestinesi. Dice: ‘Non lo faccio per me stesso. Lo faccio per il popolo palestinese‘.»

«Se più persone come lui si rifiutassero di servire nell’esercito israeliano, il nostro movimento che chiede giustizia, uguaglianza e la fine dell’occupazione militare violenta sarebbe più forte», ha commentato Yuval Avraham, scrittore e attivista a Gerusalemme. «Se siete contro l’occupazione, non dovreste servire nell’esercito che la conduce.»

Fonte

http://europalforum.org.uk/en/post/5390/Israeli%20student%20seeks%20asylum%20in%20UK%20to%20avoid%20committing%20’crime%20of%20apartheid

