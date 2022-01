Entra in vigore il Rcep. Il Pacifico diventa il centro del mondo

Certe notizie non trovano grandissimo spazio sui media neoliberisti. E si capisce facilmente il perché.Sono ovviamente importanti per rendersi conto di come vada concretamente cambiando il mondo, i rapporti tra macroaree geografiche ed economiche.

E come queste variazioni di peso, nonché di relazioni internazionali, finiscano per cambiare anche le prospettive di chi lotta per cambiare il mondo.

Chiusi nel mondo antico, quello post-caduta del Muro, della globalizzazione e del dominio assoluto degli Usa sul mondo, non si riesce più a vedere quante e quali possibilità si aprano da qui in futuro.

Non per “schierarsi” con questo o quello, ma per il buon motivo che il mondo senza più un padrone assoluto è decisamente meno refrattario al cambiamento e alle lotte.

La Regional Comprehensive Economic Partnership, che riunisce 15 paesi asiatici, è entrata in vigore il 1° gennaio. I suoi membri sperano che l’iniziativa guidata dalla Cina, che copre circa un terzo del commercio globale, li aiuti a riprendersi dalla pandemia.

Il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), entrato in vigore sabato 1 gennaio, ha 15 membri, tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud e molti altri paesi asiatici, ma non include gli Stati Uniti o l’India. È la più grande area di libero scambio del mondo.

L’accordo elimina le tariffe su migliaia di prodotti, semplifica le procedure commerciali e offre vantaggi reciproci ai paesi membri. Copre anche questioni come il commercio elettronico, la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici.

Tuttavia, il RCEP ha requisiti di lavoro e ambientali meno rigorosi di quelli previsti dai paesi membri dell’UE e che sono soddisfatti dal Partenariato Trans-Pacifico, che è concluso con molti degli stessi paesi, tranne la Cina.

Secondo gli esperti, il RCEP dovrebbe aumentare il commercio nella regione del 2%, o 42 miliardi di dollari, attraverso l’aumento del commercio e la deviazione degli scambi facilitata dal cambiamento delle regole tariffarie.

L’accordo è un colpo importante per la Cina, che è di gran lunga il più grande mercato della regione con oltre 1,3 miliardi di persone.

Relazioni complesse

“Pechino ha avuto difficoltà nella regione nel corso degli anni per diverse ragioni“, analizza Oliver Farry, corrispondente di France 24 a Hong Kong. “La Cina non è stata davvero in grado di fare il suo punto in termini non geopolitici. E mentre alcune delle precedenti iniziative economiche, come la ‘Nuova Via della Seta’, sono state propagandate, hanno avuto meno successo del previsto. Così questo ha portato a un accordo commerciale di dimensioni senza precedenti con i paesi della regione Asia-Pacifico con cui la Cina ha una relazione abbastanza complessa, tra cui Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Australia“.

Due anni di pandemia Covid-19, isolamento, chiusura delle frontiere, quarantena obbligatoria e altre restrizioni sono costati il lavoro a milioni di persone nella regione, mentre hanno interrotto le catene di approvvigionamento in tutto il mondo, specialmente nella produzione e nelle spedizioni.

I paesi che stanno affrontando lo scoppio della nuova variante di Omicron si stanno trattenendo dal riaprire le loro frontiere ai viaggi internazionali.

Le economie regionali si sono contratte dell’1,5% nel 2020, poi sono rimbalzate, con la Banca asiatica di sviluppo che prevede una crescita del 7% quest’anno, sostenuta dalle deboli cifre dell’anno precedente. Ma la ripresa dovrebbe svanire dal prossimo anno, con un rallentamento della crescita al 5,3%.

La pandemia ha anche rallentato la ratifica dell’accordo commerciale per alcuni paesi.

La Cina è stata la prima a ratificare il RCEP in aprile, dopo che è stato firmato nel novembre 2020 in una riunione virtuale dei leader dei suoi 15 paesi membri.

Indonesia, Malesia e Filippine non l’hanno ancora fatto, ma ci si aspetta che lo ratifichino presto. La Birmania, il cui governo è stato rovesciato dai militari il 1° febbraio 2021, lo ha ratificato, ma questo non è stato ancora accettato dagli altri membri.

Pechino è pronta per il nuovo blocco commerciale: la Cina ha già adempiuto a 701 “obblighi vincolanti” per il RCEP, ha detto giovedì il vice ministro cinese del commercio Ren Hongbin. “L’accordo commerciale RCEP sta lentamente cambiando il gioco“.

“Il RCEP è molto importante nella creazione di nuovi modelli di sviluppo e un passo cruciale nell’apertura della nostra economia“, ha detto Ren Hongbin in una trascrizione di una conferenza stampa disponibile sul sito del Ministero del Commercio.

Ha detto che il blocco avrebbe avvicinato le economie dei paesi membri e “aumentato notevolmente la fiducia nella ripresa economica dalla pandemia“.

Una manna per i paesi in via di sviluppo

Il RCEP, lanciato dalla Cina, è rivolto ai paesi in via di sviluppo perché facilita il commercio di prodotti agricoli e manufatti, che costituiscono la maggior parte delle loro esportazioni.

Dice poco sul commercio dei servizi e sull’accesso delle imprese alle economie di altri paesi, che sono di particolare interesse per gli Stati Uniti e altri paesi sviluppati.

Il RCEP era originariamente destinato ad includere circa 3,6 miliardi di persone. Senza l’India, che si è ritirata, copre ancora più di 2 miliardi di persone e quasi un terzo di tutto il commercio.

L’accordo USA-Messico-Canada, o Mexico-FTA, una versione rielaborata del North American Free Trade Agreement sotto Donald Trump, copre un po’ meno attività economiche, ma meno di un decimo della popolazione mondiale.

Anche l’UE e la Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, una versione rivista di un accordo rifiutato dall’ex presidente Donald Trump, sono più piccoli. Il RCEP include sei degli 11 membri rimanenti del PTPGP.

Come ogni accordo commerciale, il RCEP ha i suoi critici.

In una recente audizione legislativa trasmessa su YouTube, i funzionari del governo indonesiano hanno esortato i legislatori ad approvare il RCEP. Ma Elly Rachmat Yasin, membro di un comitato responsabile per l’agricoltura, l’ambiente, le foreste e il mare, ha interrogato il ministro del commercio indonesiano Muhammad Lutfi sulla saggezza del coinvolgimento dell’Indonesia nell’accordo, notando che l’India si è ritirata in gran parte per paura che le importazioni cinesi invadessero i suoi mercati.

Muhammad Lutfi ha risposto che il RCEP aiuterà a stimolare le esportazioni e ad attrarre fino a 1,7 miliardi di dollari di investimenti esteri aggiuntivi entro il 2040.

Il segretario al commercio filippino Ramon Lopez dice che si aspetta che i legislatori ratifichino il patto a gennaio, dopo aver esaurito il tempo per farlo a dicembre, quando il governo era occupato a trattare le conseguenze di un tifone che ha colpito il paese il 16 dicembre. Circa 375 persone sono morte e altre centinaia di migliaia sono ancora senza casa.

Il blocco commerciale dovrebbe creare molti posti di lavoro nel settore dei servizi, una grande attrazione per un paese come le Filippine, che si basa molto sulle rimesse.

“Il RCEP aumenterà il PIL e ridurrà l’incidenza della povertà. Aprirà ulteriormente l’accesso al mercato per le nostre esportazioni ed espanderà la fornitura di input necessari per migliorare la competitività del nostro settore manifatturiero e degli esportatori“, ha detto Ramon Lopez.

“Non c’è motivo di non ratificare la RCEP“, ha detto, aggiungendo che non farlo sarebbe “catastrofico“, poiché gli investitori probabilmente favoriranno i paesi del blocco commerciale.

