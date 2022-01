Domenica si vota in Portogallo. La sinistra “tradita” da Costa vuole essere l’ago della bilancia

Domenica 30 gennaio in Portogallo si va al voto anticipato dopo che quello definito come “Il patto della Geringonca” è stato dichiarato concluso dal premier del Partito Socialista Antonio Costa.

“Gerinconca”, spiega l‘agenzia Nova, è un termine portoghese che definisce una “unione eterodossa” ossia quella che ha consentito al socialista Antonio Costa, di poter governare dal 2015 grazie all’appoggio esterno del Partito Comunista Portoghese (Pcp) e del Blocco di Sinistra (Be). Un accordo interrotto bruscamente da Costa nell’ottobre dello scorso anno portando al voto anticipato di domenica prossima.

Per il PCP e il BE, il governo di Costa non ha rispettato l’accordo che prevedeva di aumentare il salario minimo, gli stipendi dei dipendenti pubblici, di rendere più economici i trasporti pubblici, oltre ad investimenti maggiori nel sistema sanitario nazionale. Questo ha portato in Parlamento al voto contrario dei partiti della sinistra verso la legge di bilancio per il 2022 con la conseguente fine anticipata della legislatura fissata per il 2023.

Diversi sondaggi condotti nelle scorse settimane sembravano indicare una vittoria di misura al premier uscente Costa, ma l’ultimo sondaggio ha rilevato a sorpresa il sorpasso con il 34,4 per cento della destra rappresentata dal Partito socialdemocratico (Psd) sui socialisti fermi al 33,8 per cento.

Se il Partito Socialista e i partiti della sinistra si ricompattassero dopo la brusca rottura di ottobre, l’ultimo sondaggio della società Aximaga darebbe al fronte Ps, Pcp e Be il 49,6 per cento delle preferenze. Una maggioranza parlamentare risicata ma che potrebbe riportare Costa al governo.

Fino ad oggi, Costa ha negato la possibilità di negoziare accordi bilaterali con la destra se il Psd dovesse vincere le elezioni. Costa ha auspicato che le urne possano garantire la maggioranza assoluta al Partito Socialista, ma se questo non dovesse avvenire, come tutti i sondaggi preannunciano, sarà inevitabile “parlare con i partiti in Parlamento”. Se, come dichiarato, Costa non intende negoziare con il Psd, dover ricucire i rapporti con il Psc e Be per ricostituire un nuovo “patto della Geringonca” su nuove basi sembra l’unica strada possibile per consentirgli di ritornare alla guida del Paese per la terza volta.

“Questa campagna ha mostrato anche un Partito Socialista desideroso di avere le mani libere per ritornare pienamente e pienamente ai suoi impegni con la politica di destra, disposto a lasciarsi alle spalle il percorso di recupero dei diritti che le circostanze politiche e la determinazione del PCP e delle forze della CDU gli hanno imposto in questi anni” ha dichiarato Jeronimo da Sousa, il segretario del Partito Comunista Portoghese. “Il voto per la CDU è tre volte utile perché impedisce al Partito Socialista di avere la maggioranza assoluta, perché impedisce al PSD di raggiungere il governo (da solo o per mano del PS) e perché combatte le forze reazionarie in qualsiasi forma” afferma Joao Oliveira il segretario dei giovani comunisti portoghesi.

Alla vigilia della chiusura della campagna, la leader del Bloco de Ezquersa, Catarina Martins, si è detta orgogliosa della campagna che ha svolto in difesa di “un accordo chiaro, un accordo di ferro che risponde al lavoro e ai servizi pubblici” e che è riuscita a seppellire “il delirio della maggioranza assoluta di António Costa proprio in nome di questa sfida necessaria al Portogallo”. Un altro motivo di orgoglio è stato quello di aver visto il Presidente del consiglio Costa affermare negli ultimi giorni di campagna che tornerà a dialogare per questo accordo. “Che grande svolta ha fatto la PS in questa campagna! Sono felice di aver invitato António Costa ad un incontro”. La Martins ha rivolto poi l’appello a votare per “una maggioranza in cui il Blocco di Sinistra sia decisivo come una terza forza politica”, in un momento in cui la sfida appare legata ai sondaggi che vedono crescere l’estrema destra. “Domenica vince chi ha la forza di rompere il pareggio”.

*****

Qui di seguito l’appello al voto alla CDU (Coalizione Democratica Unitaria) da parte di Jeronimo da Sousa, segretario del Partito Comunista Portoghese. Il Pcp da sempre si presenta alle elezioni insieme ai Verdi e ad indipendenti nella coalizione CDU.

Compagni e amici

presto o tardi tornarono le vecchie e stanche teorie del bipolarismo: l’elezione a primo ministro anche quando la realtà lo smentiva totalmente. La vita ha mostrato, in particolare nel 2015, quello che la CDU ha detto in ogni elezione. Quello che eleggeremo sono 230 deputati. Che quello che conta per definire governi e politiche è il rapporto di forze nell’Assemblea della Repubblica!

Ciò che conta in modo decisivo, affinché queste politiche vengano a favore dei lavoratori e del popolo portoghese, è la forza della CDU nell’Assemblea della Repubblica.

Questa campagna ha mostrato una destra (il PSD, ndr) che si impegna a nascondere le sue vere intenzioni. È solo un trucco che vuole mostrare moderazione, equilibrio e simpatia. Una destra che vuole capitalizzare il malcontento per i problemi che, per sua scelta, il Governo del Partito Socialista non ha voluto affrontare e risolvere; e che il diritto con forme nuove o vecchie contribuisce sempre all’aggravamento.

Non fatevi ingannare. Questo destra di mezza parola non è apatica quando si tratta di far rispettare le sue politiche! Questo è la stessa destra di sempre. Quella che vuole ridurre il Servizio Sanitario Nazionale e ingrassare i gruppi sanitari privati. È la stessa destra dell’attacco ai diritti dei lavoratori, che continua ad essere molto presente nei suoi programmi.

È la destra della privatizzazione e della distruzione dei servizi pubblici. La destra che vuole vendicarsi della Costituzione di Aprile. È la destra in cui la PSD ha il sostegno dell’estrema destra per i suoi scopi, nascosti o allo scoperto. Può essere mascherata, e mettere in scena una differenza di fronte alla truculenza dei suoi sostituti, ma non ha cambiato natura o obiettivi.

Questa campagna ha mostrato anche un Partito Socialista desideroso di avere le mani libere. Ritornare pienamente e pienamente ai suoi impegni con la politica di destra; disposto a lasciarsi alle spalle il percorso di recupero dei diritti che le circostanze politiche e la determinazione del PCP e del PEV- delle forze della CDU- gli hanno imposto in questi anni.

Un PS che per diversi giorni si è rifiutato ancora di dire se fosse disponibile o meno alla convergenza con la Cdu. Che fosse disponibile o meno a trovare soluzioni ai problemi del Paese. Un PS che ora, cercando di ricucire, si dice disponibile a parlare con quasi tutti. È una risposta che maschera appena la volontà di appoggiarsi al PSD dopo le elezioni.

Questa apparente ambiguità del PS è tutt’altro che innocente. È piuttosto un segnale che dovrebbe allertare tutti coloro che sono ancora in dubbio sul proprio voto.

Quello che si sta preparando con un governo in stile Guterres, cioè votare legge per legge con il sostegno del PSD, è aprire le porte alla politica di destra.

Alla CDU non vogliamo il diritto di entrare, né dalla porta né dalla finestra! Ecco perché il rafforzamento della CDU è decisivo per i tempi a venire.

Più forza ha la CDU, meno forza avrà la destra. Più forte è la CDU, più forte è la pressione affinché il PS modifichi la sua azione, in modo che sia costretto a guardare alle misure di progresso e di giustizia sociale di cui il Paese ha bisogno.

Il 31 la forza della Cdu determinerà la convergenza per le soluzioni di cui il Paese ha bisogno. Vogliamo più CDU nell’Assemblea della Repubblica! Più CDU è più forza per una politica di progresso, giustizia e sviluppo! Più forza dalla CDU è più forza per prevenire battute d’arresto!

Compagni e amici,

In questi ultimi giorni di campagna elettorale c’è ancora tempo e opportunità per estendere questo sostegno alla CDU!

Rafforzare il sostegno a questa forza che emerge costantemente dai lavoratori; dirigenti sindacali; di persone di cultura; di medici e infermieri; degli amministratori associativi; di giovani e di tante persone che aspirano con noi a un Paese più giusto e sviluppato.

Tutti sanno già che il voto per la CDU è un voto per il futuro, il voto che trasforma la vita e la realtà del Paese!

Un voto decisivo perché nessuno rimanga indietro. Il voto per la CDU è il voto indispensabile e insostituibile. Il voto della CDU conta, conta e conterà, ed è il voto giusto per chi vuole sconfiggere la destra e l’estrema destra. È il voto che conta decisamente per mettere la destra in minoranza nell’Assemblea della Repubblica. Il voto per la CDU conta e conterà per coloro che anelano ad una convergenza verso una politica di sinistra, che cerchi soluzioni per risolvere i problemi del popolo portoghese.

Il voto per la CDU conta e conterà. Lo ha raccontato nel 2015 quando ha sbarrao la porta d’ingresso alla destra ed ha avanzato la difesa, la sostituzione e la conquista dei diritti.

Il voto per la CDU conta e conterà per le soluzioni necessarie per dare risposte ai lavoratori; a pensionate e pensionati; ai giovani; a micro, piccoli e medi imprenditori. Conta per dare più forza alle popolazioni che si battono per il diritto alla salute e alla casa, e a tanti altri.

Perché tutti questi abbiano la voce che porta all’Assemblea della Repubblica l’eco dei loro aneliti e delle loro lotte, è nella CDU che conta il voto!

È un voto di speranza per un futuro migliore, un voto che apre gli orizzonti del progresso e dello sviluppo. È il voto che serve e che non può mancare domenica!

