I comunisti russi spingono per il riconoscimento delle repubbliche del Donbass

La componente comunista alla Duma e il segretario del Partito Comunista della Federazione Russa, Gennady Zyuganov, dalla scorsa settimana hanno presentato alla Duma una bozza di risoluzione da inviare al presidente Vladimir Putin per il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, separatesi dall’Ucraina a seguito del colpo di stato del 2014.

Come risulta dalla bozza, i comunisti vogliono che la Duma di Stato si rivolga al capo dello Stato “con la richiesta di considerare il riconoscimento della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Lugansk come Stati indipendenti e sovrani“.

Inoltre, il Partito Comunista ritiene necessario chiedere al presidente di considerare la questione di condurre colloqui preliminari con i leader delle due repubbliche “per creare una base giuridica delle relazioni interstatali che regolino tutti gli aspetti della cooperazione e dell’assistenza reciproca, compresa la sicurezza.”

Il Cremlino per ora non si è espresso ufficialmente sulla proposta del Partito Comunista di riconoscere la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Lugansk. Formalmente attende che la bozza di proposta sia stata ufficialmente presa in considerazione dalla Duma di Stato, ha comunicato ai media il portavoce presidenziale Dmitry Peskov.

“Per quanto ho capito, la Duma di Stato deve votare prima la proposta. Questo appello deve essere accettato o respinto. Questa è un’iniziativa del legislatore e c’è una certa procedura da seguire. Trovo impossibile dire qualcosa prima che sia stato completato“, ha detto Peskov.

La bozza afferma che negli ultimi otto anni il popolo delle autoproclamate repubbliche ha vissuto sotto il fuoco di sbarramento di armi di piccolo e grosso calibro. Secondo le fonti delle Nazioni Unite più di 10.000 persone sono state uccise e più di 50.000 ferite, mentre le autorità ucraine hanno imposto un blocco economico totale delle due repubbliche.

La direzione legale della Duma ha affermato nelle sue conclusioni che, secondo il regolamento interno della camera bassa, tutte le bozze di risoluzione riguardanti questioni di politica estera devono essere prese in considerazione prima dalla commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato e dalla commissione per gli affari internazionali della CSI.

