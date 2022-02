Può Israele impedire al mondo di dire “Apartheid”?

Il 27 gennaio 2022, il sito di notizie in lingua ebraica Walla ha pubblicato parte del testo di un telegramma inviato da Amir Weissbrod, che fa parte del Ministero degli Esteri israeliano, alle ambasciate israeliane nel mondo.

Il telegramma avverte i diplomatici israeliani che nella prossima 49a sessione regolare del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (UNHRC), che dovrebbe iniziare il 28 febbraio, sarà presentato un rapporto sul bombardamento israeliano di Gaza del 2021.

Questo rapporto utilizzerà apparentemente la parola “apartheid” per riferirsi all’occupazione israeliana dei palestinesi, secondo il telegramma.

Weissbrod ha trasmesso le istruzioni di Tel Aviv riguardo al rapporto preparato da un comitato nominato dall’UNHRC ai diplomatici israeliani attraverso questo telegramm a: “L’obiettivo principale [per Israele] è delegittimare il comitato, i suoi membri e i suoi prodotti” e “Prevenire o ritardare ulteriori decisioni.”

Dopo un’indagine durata quattro anni, il 1° febbraio 2022 Amnesty International ha pubblicato un rapport o di 280 pagine con un titolo tagliente, “L’apartheid israeliano contro i palestinesi“.

Amnesty “ha concluso che Israele ha perpetrato il torto internazionale dell’apartheid, come violazione dei diritti umani e violazione del diritto internazionale pubblico ovunque imponga questo sistema. Ha valutato che quasi tutta l’amministrazione civile israeliana e le autorità militari, così come le istituzioni governative e paragovernative, sono coinvolte nell’applicazione del sistema di apartheid contro i palestinesi in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati e contro i rifugiati palestinesi e i loro discendenti fuori del territorio”.

Amnesty ha inoltre affermato che questi atti “equivalgono al crimine contro l’umanità dell’apartheid sia ai sensi della Convenzione sull’Apartheid che dello Statuto di Roma“.

Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha reagito accusando Amnesty di citare “menzogne ​​condivise da organizzazioni terroristiche“. E, cogliendo l’occasione, il governo israeliano ha accusato Amnesty di antisemitismo. Il rapporto di Amnesty fornirà materiale chiave per l’indagine dell’UNHRC.

Una delle questioni immediate che sarà il focus dell’attenzione per la sessione dell’UNHRC è l’ Operazione Guardian of the Walls contro i palestinesi a Gaza nel maggio 2021. Secondo un rapport o del luglio 2021 di Human Rights Watch (HRW), che ha esaminato tre attacchi israeliani che facevano parte dell’operazione “che ha ucciso 62 palestinesi“, non c’erano “bersagli militari evidenti nelle vicinanze“.

Nel suo rapport o, HRW ha usato il termine “crimini di guerra” per descrivere gli attacchi delle “forze israeliane e dei gruppi armati palestinesi“.

Quando il fuoco si è interrotto a 11 giorni di distanza, l’UNHRC ha fatto passare una risoluzione alla fine di maggio 2021 per istituire una “commissione d’inchiesta internazionale indipendente” per indagare su vari crimini negli OPT, inclusa Gerusalemme Est, e in Israele.

Navi Pillay, ex alto commissario Onu per i diritti umani ed ex giudice sudafricano, è stato nominato a presiedere la commissione di tre persone, che comprendeva anche Miloon Kothari, un architetto indiano, e Chris Sidoti, un avvocato australiano per i diritti umani. La commissione dovrebbe presentare il suo primo rapporto all’UNHRC a giugno.

La commissione presieduta da Pillay è la nona commissione istituita dall’UNHRC per indagare sulle azioni israeliane contro i palestinesi. Ha un mandato molto ampio che include lo studio delle violazioni del diritto umanitario internazionale, secondo le “quattro Convenzioni di Ginevra del 1949“, di cui Israele e Palestina fanno parte, e di continuare a indagare su questi crimini in futuro.

È ampiamente previsto che il rapporto di Pillay utilizzerà la parola “apartheid” per definire la politica israeliana nei Territori Occupati.

Non sarebbe la prima volta che un rapporto delle Nazioni Unite usa questo termine per definire le azioni israeliane contro i palestinesi. Nel 2017, la Commissione Economica e Sociale delle Nazioni Unite per l’Asia Occidentale (ESCWA) ha pubblicato [ released ] un rapporto preparato da Richard Falk, “ex relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967“, e Virginia Tilley, ricercatrice e professoressa di scienze politiche alla Southern Illinois University.

Il rapporto ha definito la politica israeliana contro i palestinesi come “apartheid” come intesa dal diritto internazionale (nel suo report del 2014, Falk aveva già usato il termine “apartheid”).

La pubblicazione di quel rapporto del 2017 ha portato a rassegnare dimissioni il capo dell’ESCWA Rima Khalaf, una illustre diplomatica giordana, dopo aver subito “pressioni da parte del segretario generale [delle Nazioni Unite] per ritirare il rapporto“.

Hasbara 2.0

Nel 2006, il governo israeliano ha istituito un Ministero degli Affari Strategici per condurre essenzialmente due campagne: una contro l’Iran e l’altra contro il movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) .

Questo ministero dell’hasbara (“spiegazione” o, più specificamente, propaganda) ha condotto una guerra dell’ informazione che ha cercato di delegittimare gli attivisti del BDS e di dipingere chiunque supportasse il movimento come un antisemita.

In gran parte a causa delle critiche alla sua mano pesante, il Ministero degli Affari Strategici è stato chiuso nel luglio 2021 e alcune delle sue funzioni sono state trasferite al Ministero degli Affari Esteri. Il telegramma di Amir Weissbrod dal Ministero degli Affari Esteri è essenzialmente un Hasbara 2.0.

Il 23 gennaio 2022, il governo israeliano ha istituito un nuovo progett o. Concerto, all’interno del Ministero degli Esteri. Questo progetto ben finanziato porterà avanti la missione di Solomon’s Sling – “una Società di Pubblica Utilità (PBC) ma controllata da rappresentanti del governo” – per ripulire l’immagine di Israele nel mondo, in particolare in Occidente.

Concerto sarà il mezzo attraverso il quale il governo israeliano prevede di trasferire milioni di dollari alle organizzazioni non governative e ai media per garantire che le notizie su Israele siano positive. La “delegittimazione” di tutti i critici di Israele fa parte dell’agenda che questo progetto mira a raggiungere.

Il telegramma inviato da Weissbrod è parte integrante di Hasbara 2.0. Weissbrod è una mano esperta, avendo servito Israele alle Nazioni Unite a New York e come ambasciatore in Giordania, oltre a lavorare in vari ministeri a Tel Aviv.

Nel 2011, ha detto det to ad Haaretz che i diplomatici della maggior parte dei paesi comprendono la posizione di Israele relativa all'”Autorità palestinese” “a porte chiuse”, ma “non sono disposti a dichiarare pubblicamente ciò che dicono facilmente in un incontro privato con i rappresentanti israeliani, cosa che è spesso irritante”.

Ciò che rivela tale doppiezza, è che questi rappresentanti stranieri, che sono d’accordo con Israele “a porte chiuse”, riconoscono che l’opinione pubblica nei loro paesi è contraria alla politica israeliana, ma questi rappresentanti sanno che non devono infastidire gli israeliani o i diplomatici statunitensi, che altrimenti renderebbero la vita difficile ai loro paesi.

Un alto diplomatico indiano mi ha detto chiaramente che l’India ha normalizzato le relazioni con Israele nel 1992 perché gli Stati Uniti hanno detto a Nuova Delhi che “la strada per Washington doveva passare attraverso Tel Aviv.“

Israele riconosce che pochi dei paesi dell’UNHRC voteranno contro il rapporto che dovrebbe definirlo uno “ apartheid state ” stato di apartheid. Cercherà di fare due cose per impedire la pubblicazione del rapporto: delegittimare i commissari, in particolare Pillay, e chiedere agli Stati Uniti di utilizzare la loro appartenenza all’UNHRC per ritardare la pubblicazione del rapporto.

Crimini di guerra

Nel marzo 2021, Fatou Bensouda, procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI), ha confermato che il suo ufficio aveva aperto un’indagine relativa ai “crimini dello Statuto di Roma” commessi da Israele contro i palestinesi. Ci sono effettivamente quattro crimini dello Statuto di Roma: crimine di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione. Ognuno di questi crimini è orrendo.

Ciò che Israele teme è che un rapporto negativo nell’UNHRC possa fornire prove per l’indagine della CPI. Il 3 gennaio 2022, il Ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha detto ai giornalisti israeliani che il suo governo teme che quest’anno una serie di istituzioni internazionali cercherà di dipingere Israele come uno “stato di apartheid“.

Queste istituzioni includono l’UNHRC, la CPI, la Corte Internazionale di Giustizia e il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale.

Nella conferenza stampa, Lapid ha definito la caratterizzazione di Israele come uno stato di apartheid “una spregevole bugia“. Due anni fa, nel giugno 2020, tuttavia, una delle più rispettate organizzazioni israeliane per i diritti umani, Yesh Din , ha pubblicato un report con una conclusione sorprendente: “È un’affermazione difficile da fare, ma la conclusione di questa opinione è che il crimine contro l’umanità dell’apartheid è stata commessa in Cisgiordania. Gli autori sono israeliani e le vittime palestinesi”.

Tali dichiarazioni sono un anatema per Lapid e Weissbrod, ma, secondo i gruppi israeliani per i diritti umani (tra cui B’Tselem) e i gruppi palestinesi per i diritti umani (tra cui Al-Haq e Addameer), nonché Amnesty International e Human Rights Watch, sono un riflesso dei fatti testimoniati sul campo e nessuna parte di Hasbara 2.0 può cancellare questi fatti.

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter . Vijay Prashad è uno storico indiano, editore e giornalista. È uno scrittore e corrispondente capo di Globetrotter. È caporedattore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research . È ricercatore senior non residente presso il Chongyang Institute for Financial Studies , Renmin University of China. Ha scritto più di 20 libri, tra cui The Darker Nations e The Poorer Nations . Il suo ultimo libro è Washington Bullets , con un’introduzione di Evo Morales Ayma.

