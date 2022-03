La Bundeswehr ringrazia. 100mila in piazza per la pace, 100miliardi di spese militari

Questa coreografia può essere definita cinica: mentre oltre 100.000 persone manifestavano per la pace e contro la guerra in Ucraina, a Berlino domenica pomeriggio, il governo federale “rosso-verde-giallo” ha usato l’invasione russa del paese vicino come pretesto per annunciare un programma di riarmo globale senza precedenti nella storia della Repubblica federale.

Nel 2022, ci sarà un “fondo speciale” una tantum per la Bundeswehr pari a 100 miliardi di euro, ha detto il cancelliere Olaf Scholz in una sessione speciale del Bundestag.

Si tratta di più di due ulteriori bilanci annuali aggiunti all’attuale bilancio del ministero della Difesa di 46,9 miliardi di euro. I fondi sarebbero usati “per investimenti necessari e progetti di armamento”, ha detto il politico della SPD.

Inoltre, il governo vuole aumentare permanentemente la spesa annuale per la difesa a “più del due per cento del prodotto interno lordo“. Il dibattito sulla presunta incapacità della Bundeswehr di agire era stato innescato giovedì dall’ispettore dell’esercito, Alfons Mais, con l’affermazione che l’esercito era “più o meno spoglio“. Quasi tutta la stampa tedesca ha approvato questo slogan.

Scholz ha condannato con forza l’attacco russo all’Ucraina. Stiamo vivendo “una svolta nel tempo“. Ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di voler riportare indietro gli orologi all’era della politica delle grandi potenze nel XIX secolo e stabilire un “impero russo“.

Scholz non ha fatto altri commenti sui retroscena di questa guerra. Ha cercato di convincere i partecipanti alla manifestazione per la pace a seguire la rotta del governo. Ha ringraziato tutti coloro “che stanno dando l’esempio in questi giorni“. Ciò che è sostenuto da un ampio consenso sociale e politico durerà.

Nel suo discorso, Scholz ha anche annunciato la costruzione accelerata di due terminali per il gas liquido. Ha indicato come località Brunsbüttel e Wilhelmshaven. L’obiettivo è ovviamente quello di ridurre drasticamente la quota di importazioni di gas dalla Russia. Gli Stati Uniti, che si sono opposti per anni al gasdotto Nord Stream 2, e sono particolarmente interessati all’esportazione di gas liquefatto.

Già sabato, Berlino aveva annunciato di iniziare a fornire armi a una delle due parti in guerra: l’Ucraina. Domenica, questo intervento militare indiretto è stato sostenuto da una politica simbolica: molti deputati hanno salutato l’ambasciatore ucraino Andrij Melnyk, seduto nella tribuna degli ospiti, con un applauso.

L’ex presidente tedesco Joachim Gauck ha abbracciato l’ambasciatore. La bandiera ucraina sventolava davanti al palazzo del Reichstag. Scholz ha detto nel suo discorso che bisogna “sostenere l’Ucraina in questa situazione disperata“. La nuova situazione richiede una risposta chiara. Pertanto, ha detto, è stato deciso che la Germania “fornirà all’Ucraina armi per difendere il paese“.

Friedrich Merz, leader del gruppo parlamentare CDU/CSU, ha assicurato al governo il sostegno della CDU e della CSU. Se Scholz vuole un “aggiornamento” completo della Bundeswehr, la CDU/CSU lo seguirà “anche contro ogni resistenza“.

Vogliono anche aiutare a riorientare la politica energetica. Allo stesso tempo, ha chiesto che i dettagli del fondo speciale siano discussi “con calma e in dettaglio“. Ha definito il presidente russo un “criminale di guerra“.

Kochefin Amira Mohamed Ali ha parlato a nome del gruppo di sinistra (Linke). Ha sottolineato che nulla può relativizzare o giustificare l’attacco russo. La sinistra, ha detto apertamente, aveva “giudicato male le intenzioni del governo russo“. Per molti aspetti, ha detto, erano d’accordo con i partiti di governo nella loro valutazione degli eventi. Tuttavia, il partito rifiuta il riarmo annunciato, così come la consegna di armi alla zona di guerra.

*da Junge Welt

