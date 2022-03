Sánchez va alla guerra (della NATO). Anticapitalisti e indipendentisti catalani, no

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, ha annunciato ieri davanti al Congresso la decisione di inviare direttamente “materiale militare offensivo alla resistenza ucraina“: un impegno che va ben oltre la partecipazione della Spagna al riarmo ucraino già deciso dalla Commissione Europea e che proietta l’ombra della guerra sulla coalizione PSOE – Unidas Podemos.

Di fatto l’annuncio ha aperto una nuova crepa non solo nel governo ma anche all’interno della formazione fondata da Pablo Iglesias: se da un lato la ministra del lavoro Yolanda Díaz (astro nascente di Unidas Podemos) e Jaume Asens (presidente del gruppo al Congresso) hanno appoggiato la decisione di Pedro Sánchez, dall’altro Ione Belarra, segretaria generale di Podemos, l’ha giudicata inadeguata e insufficiente.

L’atteggiamento davanti alla guerra della “sinistra radicale” spagnola al governo è solo l’ultima delle questioni che hanno sollevato non poche critiche e perplessità (dall’autodeterminazione dei catalani alla recente riforma del lavoro).

Contrari alla decisione annunciata da Sánchez si sono dichiarati anche altri sostenitori del centrosinistra spagnolo. Gabriel Rufian, deputato di Esquerra Republicana de Catalunya al Congresso, ha chiesto che la misura venga votata in aula e ha dichiarato “il fatto che Putin sia un satrapo non converte la NATO in un esercito di liberazione“.

Ma il presidente della Generalitat, Pere Aragonès (anch’egli di ERC), si è invece mostrato favorevole all’invio di armi in Ucraina, fatto che ha rimescolato le carte all’interno dei repubblicani.

Sul fronte dell’indipendentismo basco, Mertxe Aizpurua, portavoce di EH-Bildu ha avvertito Pedro Sánchez: “non conterà sul nostro appoggio per inviare armi letali“.

Dello stesso avviso gli indipendentisti del Bloque Nacionalista Galego. Dopo la riforma sul lavoro, ERC, EH Bildu e BNG si smarcano ancora dai socialisti e si trovano in sintonia con la Candidatura d’Unitat Popular.

La formazione degli indipendentisti e anticapitalisti catalani ha infatti opposto un netto rifiuto all’invio di armi in Ucraina, denunciando sia le responsabilità della NATO e degli Stati Uniti che la mossa di Putin, sottolineando la presenza di gruppi neonazisti nello schieramento ucraino e ribadendo la necessità di lavorare per la pace.

Convinto sostegno alla decisione annunciata da Pedro Sánchez è invece venuto dal Partido Popular e dai liberali di Ciudadanos, che hanno parlato di Zelensky come di un eroe in lotta per la libertà.

In Catalunya si sono registrate diverse manifestazioni contro la guerra: a Barcellona e a Lleida le più numerose, caratterizzate anche dalla controversa presenza della comunità ucraina. A Barcellona i manifestanti ucraini hanno polemicamente abbandonato la piazza quando David Fernandez (ex deputato della CUP alla camera catalana) ha letto un manifesto nel quale si condannava non solo l’aggressione di Putin, ma anche il ruolo svolto dalla NATO.

Al di là dell’episodio, le piazze di questi giorni sembrano contenere sensibilità differenti destinate ad allontanarsi l’una dall’altra: i fatti si incaricheranno di risolvere l’ambiguità di concentrazioni nelle quali alcuni settori sbandierano il no alla guerra senza una altrettanto decisa condanna della NATO.

Anche perciò vale la pena leggere il breve comunicato della CUP del 25 febbraio:

No alla guerra, no alla NATO

Esigiamo l’interruzione immediata della guerra, l’inizio della distensione, la smilitarizzazione e la pacificazione della regione a partire dalla indispensabile ritirata delle truppe e degli equipaggiamenti militari della NATO dalle frontiere . Esigiamo il rispetto degli impegni sul disarmo, incompiuti dagli Stati Uniti dagli anni ’90 fino ad oggi.

Condanniamo le azioni militari del governo russo e della NATO che subisce il popolo dell’Ucraina così come condanniamo il ruolo tenuto dall’Unione Europea, in particolare a partire dalla crisi del Maidan del 2013. Invochiamo l’interruzione immediata del dispiegamento delle truppe nella zona e la loro ritirata nei rispettivi territori.

Facciamo un appello al dialogo e al ritorno allle vie diplomatiche a tutte le parti al fine di cercare una soluzione. È necessario stabilire una cornice di relazioni internazionali, basata sui criteri dell’Accordo di Minsk (opposta alla cornice che impone la NATO), che si basi sul rispetto e la sovranità dei popoli, sulla solidarietà, la cooperazione e la pace.

È necessario anche denunciare le responsabilità degli Stati Uniti e della NATO come forze imperialiste che promuovono la guerra, con conseguenze disastrose per le popolazioni. L’Afganistan, l’Iraq, la Siria o la Libia ne sono solo gli esempi più recenti.

Condanniamo la scela del governo spagnolo di allinearsi con la NATO invece di contribuire alla risoluzione del conflitto rafforzando la via diplomatica e il dialogo.

Invitiamo le nazioni senza stato presenti in Spagna e in Francia a lavorare in una cornice anti imperialista, lontana dalle posizioni belliche della NATO. Madrid e Parigi non possono decidere per noi. Non vogliamo le loro basi e i loro eserciti nelle nostre nazioni.

Denunciamo ancora una volta che chi patisce la guerra è la popolazione civile, non coloro i quali la provocano per i loro interessi economici. No alla guerra!No alla NATO!

(Comunicato della CUP del 25 febbraio 2022)

3 Marzo 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO