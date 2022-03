I comunisti russi tra manifestazioni contro la guerra e difesa delle popolazioni del Donbass

C’è una seria discussione tra i comunisti russi, in particolare dentro il Partito Comunista della Federazione Russa, seconda forza politica del paese e promotore – da anni – della risoluzione alla Duma che ha portato al riconoscimento delle Repubbliche Popolari del Donbass. Pubblichiamo qui di seguito due interventi diversi.

Il primo è di Mikhail Lobanov un deputato del PCFR (Partito Comunista della Federazione Russa) che invita a mobilitarsi con maggiore determinazione per la pace e contro la guerra, anche andando in contrasto con il governo di Putin.

Il secondo è di Ghennadi Zuganov, segretario del PCFR che invece invita ad una maggiore determinazione nella difesa delle Repubbliche del Donbass e critica le manifestazioni per la pace di non essersi mai viste durante gli otto anni di guerra dell’Ucraina contro le popolazioni delle Repubbliche Indipendenti né di segnalare nelle manifestazioni i bombardamenti ucraini contro queste ultime.

E’ una discussione seria, come è seria la situazione, anche per chi vive e agisce politicamente in Russia.

*****

Mikhail Lobanov è un deputato del Partito Comunista della Federazione Russa. Ha pubblicato un discorso aperto ai membri, deputati e candidati del PCFR: “Comunisti e socialisti contro la guerra”.

Amici e compagni, cercherò ora di formulare dei pensieri che mi sembrano molto importanti in questo momento.

Procedo da due cose. Il primo. Se vogliamo fermare la guerra fratricida, dobbiamo lavorare per la formazione di una maggioranza attiva contro la guerra nella società. Il secondo. Dopo la guerra scatenata dal Cremlino la Russia non sarà più la stessa. Ma quali saranno i cambiamenti futuri dipende da voi e da me, dalle nostre azioni o dalla nostra inazione.

Una moltiplicazione della repressione, una soluzione ai problemi economici dei funzionari e dei più grandi oligarchi a nostre spese. O la democratizzazione e un cambiamento fondamentale di rotta socio-economica nell’interesse della maggioranza sotto una forte pressione dal basso.



Su questa base, sono convinto che la posizione del PCFR sia ora importante. Come maggiore partito parlamentare di opposizione in Russia, il PCFR, che ha ottenuto il sostegno pubblico nelle ultime elezioni della Duma, deve prendere parte attiva alla protesta contro la guerra e combinarla con le richieste di ristrutturazione socio-economica del paese.



Come candidato del PCFR alle ultime elezioni della Duma di Stato e come persona di convinte idee socialiste, mi considero in diritto e persino in dovere di rivolgermi ai miei compagni di partito del PCFR, suggerendo loro di assumere queste posizioni.



Insieme ad altri candidati, deputati del PCFR e membri del partito, ho lanciato un appello aperto ai membri e ai deputati del PCFR. Il link all’appello e il modulo per le firme sono nei commenti.



Anche le persone che hanno semplicemente votato per il CPRF possono firmare l’appello.



Chiedo a tutte le persone di sinistra e democratiche di sostenerlo, firmarlo e distribuirlo!

I crimini di guerra commessi dai nazisti-banditi devono essere condannati dal mondo intero

*****

Qui di seguito invece una dichiarazione del Presidente del Comitato Centrale del Partito Comunista della Federazione Russa, Ghennadi Zyuganov.

Le tattiche dei battaglioni punitivi nazisti che sono stati sconfitti nel confronto con le truppe della NRL-DNR sono diventate molto chiare. È la stessa tattica della terra bruciata usata dagli invasori nazisti per ritirarsi, sotto i colpi dell’Armata Rossa, dal territorio dell’URSS, Ucraina compresa. I tedeschi fecero saltare la diga del Dnieper, distrussero centinaia di fabbriche, miniere e ponti e bruciarono decine di migliaia di case in Ucraina.

I nazisti dei “battaglioni territoriali” stanno facendo la stessa cosa. Anche se si ritirano dal Donbass, continuano a bombardare le città e i villaggi di questa regione a lungo sofferente con cannoni da 122 e 152 mm. I civili vengono uccisi ogni giorno. Questi sono crimini di guerra.

L’Occidente non sta nemmeno cercando di fermare il bombardamento delle zone residenziali nel Donbass, il che rende i “moralisti” e gli “umanisti” dell’Unione Europea e degli Stati Uniti complici dei crimini di guerra.

Cercando di dare l’impressione che l’esercito russo sia responsabile della morte dei civili, si impegnano in sporche provocazioni, bombardando città sotto il loro controllo. C’è stata una forte esplosione nel centro di Kharkiv. Tutti i media “mondiali”, interamente controllati da Washington, hanno strombazzato che la colpa era della Russia. Ma era chiaramente un’autobomba, con centinaia di chili di esplosivo, che indica gli organizzatori e gli esecutori del crimine. Tali tattiche sono utilizzate da molte organizzazioni terroristiche in tutto il mondo, che sono sotto il controllo della CIA.

L’Occidente e la sua “quinta colonna” in Russia stanno proteggendo i peggiori fascisti e terroristi, che hanno preso il potere in Ucraina e reso i suoi cittadini ostaggi della loro vile russofobia e antisovietismo. Ostaggi nel senso letterale della parola. Per esempio, nella città di Mariupol, che è circondata dalle truppe dell’LNR-DPR, i nazisti dei reggimenti Azov e Aidar non permettono ai civili di lasciare la città.

Le unità della Bandera hanno installato postazioni di tiro ai piani superiori delle case, dalle quali non era permesso alle persone di uscire. Li hanno trasformati in scudi umani per i nazisti delle unità punitive.

Chiediamo all’Unione Europea e agli Stati Uniti di condannare il terrore dei Banderisti contro le città del Donbass, la pratica di prendere ostaggi come scudi umani e il posizionamento di armi e mortai nelle zone residenziali delle città sotto il loro controllo. Se l’Occidente non riesce a prevenire questa orribile violazione delle norme fondamentali della guerra, la responsabilità dei crimini dei suoi vassalli ricadrà anche sui loro capi.

L’Occidente ha bisogno di guardare più da vicino i volti di coloro che difende a gran voce. Dopo tutto, sono i seguaci del mercenario Bandera di Hitler e dei suoi carnefici. Furono i banderisti a commettere le atrocità più efferate nei territori dell’URSS occupati dalle truppe tedesche.

Furono i banderisti che spararono agli ebrei a Babiy Yar, massacrarono i polacchi a Volyn e bruciarono vive le persone nei villaggi della Bielorussia. E il modo in cui hanno bruciato vive decine di persone a Odessa nel 2014 dimostra che questi mostri hanno ereditato dai loro antenati hitleriani la volontà di commettere i più gravi crimini contro l’umanità. Nessuna persona decente può associarsi a loro.

Siamo colpiti dalla duplicità e dall’ipocrisia dei cosiddetti attivisti della pace. Facciamo a tutti una semplice domanda: perché siete rimasti in silenzio per 8 anni, quando quasi ogni giorno le zone residenziali del Donbass venivano bombardate con le armi.

Quando i civili venivano uccisi ogni giorno. Perché non ha avuto compassione per i parenti delle migliaia di persone uccise e mutilate? Sei stato in silenzio per tutti questi anni. Quindi abbiamo seri dubbi sulla sincerità dei nuovi “attivisti della pace”.

Se l’AFU (Forze Armate dell’Ucraina) e i battaglioni nazisti avessero invaso il Donbass come previsto e vi avessero massacrato i difensori del LNR-DPR e i civili, avreste protestato? O sarebbe rimasto in silenzio? Purtroppo, sono sicuro che nemmeno lo spargimento di sangue nel Donbass vi avrebbe spinto a scendere in piazza per chiedere la fine del genocidio del popolo russo e della popolazione russofona.

Anche noi siamo a favore della pace e sosteniamo sempre una risoluzione pacifica di qualsiasi conflitto. Siamo contro lo spargimento di sangue. E speriamo vivamente che sia possibile evitare gravi perdite non solo nell’esercito russo, ma anche tra i soldati e gli ufficiali dell’AFU, tra i quali ci sono molti russi e ucraini fuorviati.

Speriamo sinceramente in una rapida cessazione delle ostilità e in una soluzione politica negoziata. E lo stiamo promuovendo il più possibile. Chiediamo all’Occidente e in particolare agli Stati Uniti d’America di non ostacolare la ricerca di una soluzione pacifica.

Sappiamo bene che sono gli Stati Uniti d’America ad essere i più interessati a fomentare e ad agitare il conflitto tra la Russia e la fraterna Ucraina. Tuttavia, molte figure politiche e pubbliche oneste, giornalisti e accademici negli Stati Uniti, in Europa e in molti paesi del mondo sono ben consapevoli della vera natura di ciò che sta accadendo. Li ringraziamo sinceramente per questa profonda comprensione della responsabilità dell’Occidente nello scoppio di questo conflitto.

L’America e l’Unione europea non stanno combattendo per difendere l’Ucraina. Stanno combattendo per il loro diritto, con l’aiuto dei nazisti locali, di saccheggiare l’Ucraina e usarla come un trampolino di lancio per l’aggressione contro la Russia.

Chiediamo alla comunità internazionale di rendersi conto della distruttività di questo corso per la causa della pace e della vera democrazia nel mondo e di impedire attivamente i tentativi di deragliare il processo di una soluzione politica in Ucraina.

