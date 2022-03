“La nostra Europa sarà capovolta”. Il discorso di Macron

Abbiamo tradotto integralmente il discorso alla Nazione del Presidente francese Emmanuel Macron, trasmesso alle otto di sera di questo mercoledì.

É un’allocuzione in cui emerge il ruolo che in questa nuova fase dovrebbe assumere non solo la Francia, ma tutta l’Unione Europea, e che conferma – dopo l’annuncio similare del premier tedesco – il salto di qualità nella formazione di questa sorta di super-Stato continentale, che mostra un protagonismo bellico unitario per rilanciare il progetto di “esercito comune”.

Macron nega ogni responsabilità occidentale nel deterioramento della situazione Ucraina, senza ovviamente citare le preoccupazioni espresse dalla Russia a più riprese sulla mancate garanzie offerte sulla sua sicurezza, ed omettendo di nominare la guerra che si consuma da otto anni ai danni delle popolazioni del Donbass.

Le accuse del Premier francese, che ricorda i tentativi di mediazione diplomatici intrapresi cercando di ritagliarsi un ruolo nella prevenzione dell’escalation, sono nette: “È quindi solo e deliberatamente che, rinnegando uno per uno gli impegni presi con la comunità delle nazioni, il presidente PUTIN ha scelto la guerra.”

Le ragioni della Russia, riferendosi allo storico discorso di Putin il giorno del lancio dell’invasione, sarebbero “inconsistenti”, anzi Macron afferma con forza: “questa guerra è il frutto di uno spirito di vendetta, alimentato da una lettura revisionista della storia europea”.

Solitamente il senso comune insegna che uno si vendica di un torto subito, ma di questo il Presidente nella sua allocazione non fa menzione.

Macron poi fa una descrizione circostanziata delle azioni intraprese di concerto nei confronti della Russia, e non dimentica di mettere in evidenza il ruolo dell’Esagono all’interno della NATO, che fino a non troppo tempo fa descriveva allo stato di morte celebrale.

“Infine, abbiamo partecipato allo sforzo della NATO per proteggere la sicurezza e la sovranità dei nostri alleati europei, rafforzando la presenza militare che già abbiamo nei paesi baltici e nella regione. Così, diverse centinaia di soldati francesi sono arrivati ieri sul suolo rumeno.”

Un discorso simile nei toni e nei contenuti a quelli di Draghi e Scholz, gli altri due attori del “triangolo di comando” che va affermandosi in ambito UE, lasciando comunque aperta nei confronti, una via al dialogo, nonostante la ferma condanna e l’azione risoluta.

Su che basi si possa instaurare un dialogo non è chiaro se la risposta europea è consistita in sanzioni economiche inedite alla Russia, la fornitura di armi all’Ucraina, il rafforzamento del fianco della NATO ed una azione a tutto tondo tesa a isolare Mosca.

Macron, rimette al centro i cambiamenti qualitativi che si stanno prefigurando per l’Europa: “L’equilibrio del nostro continente, così come diversi aspetti della nostra vita quotidiana, è già stato sconvolto da questa guerra e subirà profondi cambiamenti nei prossimi mesi. La nostra Europa sarà capovolta.”

Non nasconde le difficoltà che saranno incontrate e, come in altre occasioni, anche perché all’inizio della campagna elettorale, usa i toni paternalistici di sempre assicurando la propria protezione ai propri cittadini di fronte alle conseguenze di tale capovolgimento.

Ma i toni sono quelli consolidati del “monarca repubblicano” nei confronti dei propri sudditi, iperbolizzando il ruolo che gli garantisce l’assetto presidenzialista francese della Quinta Repubblica.

Non si tratta però solo di contingenze a breve termine, ma di cambiamenti epocali determinati dal fatto che la guerra ridiventerà parte della vita dei cittadini europei. E qui vengono i brividi.

Fino a questo punto il discorso sembra infatti una lunga premessa per annunciare alcune importanti decisioni che vanno verso quell’autonomia strategica da raggiungere come Paese e come blocco continentale in tutti i campi. Ma in cima a tutto il Premier mette le spese per la Difesa.

“Il nostro paese aumenterà quindi l’investimento nella sua difesa deciso nel 2017”, afferma Macron, a qualche giorno dal suo omologo tedesco che ha rimesso un riarmamento massiccio al centro della propria strategia in politica estera.

Un altro aspetto è l’energia, che ha una parte assolutamente centrale nel già annunciato sviluppo del nucleare.

Un progetto di maggiore indipendenza dalle fonti energetiche russe che il Premier vuole estendere all’Unione Europea.

Ma è sull’autonomia strategica militare che Macron rilancia il suo ampio progetto, su cui non potrebbe essere più esplicito: “Non possiamo dipendere da altri per difenderci, sia sulla terraferma, in mare, sotto il mare, nell’aria, nello spazio o nel cyberspazio. In questo senso, la nostra difesa europea deve fare un nuovo passo.

Il 10 e 11 marzo riunirò i capi di stato e di governo europei in un vertice a Versailles per decidere su questi temi. La nostra Europa ha già dimostrato unità e determinazione. È entrata in una nuova era. Dobbiamo continuare.”

Gli “altri” sono gli angloamericani, ovviamente.

Visto questo esplicito ritorno del militarismo, la vecchia formula di Monnet – “L’Europa sarà forgiata dalle sue crisi e sarà la somma delle sue soluzioni trovate per risolvere tali crisi” – dovrebbe essere cambiata in “l’Europa sarà forgiata dalle sue guerre”.

Buona Lettura.

Uomini e donne francesi,

Miei cari compatrioti,

Dall’attacco brutale del presidente Putin all’Ucraina il 24 febbraio, le forze russe hanno bombardato Kiev e assediato le città più importanti del paese. Centinaia di civili ucraini sono stati uccisi. Anche oggi sono stati uccisi donne e bambini. I prossimi giorni saranno probabilmente sempre più duri.

Centinaia di migliaia di rifugiati fuggono in Moldavia, Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e gradualmente nel resto d’Europa.

In questo calvario, che non ha precedenti da molti decenni, siamo al fianco dell’Ucraina.

Stasera saluto il coraggio del popolo ucraino che sta resistendo sotto il fuoco. E a nome vostro, invio al presidente Volodymir Zelensky il sostegno fraterno della Francia. Oggi, alla testa del suo popolo coraggioso, è il volto dell’onore, della libertà e del coraggio.

Né la Francia, né l’Europa, né l’Ucraina, né l’Alleanza Atlantica volevano questa guerra.

Al contrario, abbiamo fatto di tutto per evitarlo.

Come sapete, dal 2017 ho condotto un dialogo esigente e costante con il presidente Putin.

E visto il peggioramento delle tensioni, sono andato a Mosca e poi a Kiev il 7 e l’8 febbraio per cercare alternative a un conflitto armato. Diversi altri leader europei hanno accompagnato questo sforzo. Il presidente degli Stati Uniti d’America ha espresso la sua disponibilità a negoziare dopo aver incontrato personalmente il presidente Putin a Ginevra nel giugno 2021.

È quindi solo e deliberatamente che, rinnegando uno per uno gli impegni presi con la comunità delle nazioni, il presidente PUTIN ha scelto la guerra.

Questa guerra non è un conflitto tra la NATO e l’Occidente da una parte e la Russia dall’altra, come alcuni potrebbero scrivere: non ci sono truppe o basi NATO in Ucraina. Questa è una bugia. La Russia non è l’aggressore. È l’aggressore.

Questa guerra è ancora meno, come una propaganda insostenibile vorrebbe farci credere, una lotta contro il “nazismo”. È una bugia. È un insulto alla storia della Russia e dell’Ucraina, alla memoria dei nostri anziani che hanno combattuto fianco a fianco contro il nazismo. La leadership russa sta attaccando la memoria della Shoah in Ucraina. Così come stanno attaccando la memoria dei crimini dello stalinismo in Russia.

Questa guerra è il frutto di uno spirito di vendetta, alimentato da una lettura revisionista della storia europea, che vorrebbe rimandarla alle ore più buie degli imperi, alle invasioni e agli stermini.

La Francia e l’Europa hanno risposto immediatamente, all’unanimità e con fermezza a questa flagrante violazione dell’integrità territoriale e della sovranità di un paese europeo. Lo abbiamo fatto in stretto coordinamento con gli inglesi, i canadesi, gli americani, i giapponesi e molti altri paesi.

In primo luogo, sostenendo il popolo ucraino con convogli umanitari e la consegna di materiali e attrezzature per difendersi.

In secondo luogo, agendo con le altre nazioni per far capire ai dirigenti russi che la scelta della guerra avrebbe messo il loro paese ai margini dei popoli e della storia.

Una risoluzione è stata approvata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulle violazioni del diritto internazionale da parte di Mosca. E proprio questo pomeriggio, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato in modo schiacciante per condannare questa aggressione.

La comunità internazionale ha così dimostrato la sua unità. Le squadre sportive russe sono state escluse dalle principali competizioni internazionali e molti grandi eventi sportivi e culturali sono stati cancellati.

Stiamo continuando e continueremo a lavorare duramente affinché le nazioni di tutti i continenti condannino l’invasione, chiedano un cessate il fuoco e rispettino le operazioni umanitarie sul suolo ucraino.

Abbiamo adottato sanzioni rapide e proporzionate contro la Russia e i suoi leader. I beni di diverse centinaia di personalità russe vicine al governo sono stati congelati in Francia e all’estero. Diverse grandi banche russe sono state escluse dai sistemi di pagamento internazionali, rendendo impossibili molte transazioni e causando la caduta del rublo. I canali di propaganda russi hanno appena smesso di trasmettere in Europa.

Sul terreno, ci siamo dati i mezzi per proteggere i nostri cittadini organizzando il trasferimento della nostra ambasciata da una città all’altra dell’Ucraina e permettendo a tutti i cittadini francesi o con doppia nazionalità che desiderano lasciare il paese di farlo il più presto possibile.

A vostro nome, vorrei ringraziare tutti i diplomatici, i poliziotti, il personale militare e gli agenti dello Stato che continuano a guidare questo sforzo e a prendersi cura dei nostri compatrioti in Moldavia e nei principali punti di uscita dal territorio ucraino.

Vorrei anche ringraziare tutti i giornalisti che stanno coraggiosamente coprendo il conflitto e lavorando così per la libertà d’informazione di tutti i cittadini del mondo.

Infine, abbiamo partecipato allo sforzo della NATO per proteggere la sicurezza e la sovranità dei nostri alleati europei, rafforzando la presenza militare che già abbiamo nei paesi baltici e nella regione. Così, diverse centinaia di soldati francesi sono arrivati ieri sul suolo rumeno.

Le iniziative diplomatiche, le sanzioni contro i leader politici ed economici della Russia e il sostegno alla popolazione ucraina continueranno e si intensificheranno con l’obiettivo di porre fine ai combattimenti.

Ma questo non significa che siamo in guerra con la Russia. Sappiamo quanto siamo legati al grande popolo europeo, i russi, che hanno sacrificato tanto durante la seconda guerra mondiale per salvare l’Europa dall’abisso. Oggi siamo al fianco di tutti quei russi che, rifiutando di permettere che una guerra indegna sia condotta in loro nome, hanno la responsabilità e il coraggio di difendere la pace, e che lo stanno facendo sapere in Russia e altrove.

Per questo, se sono in costante scambio con il presidente Zelensky, ho anche scelto di restare in contatto e resterò in contatto per quanto posso e per quanto è necessario con il presidente Putin. Cercare incessantemente di convincerlo a rinunciare alle armi, aiutare quanto più possibile la Francia nel quadro dei colloqui in corso e impedire il più possibile il contagio e l’allargamento del conflitto.

L’equilibrio del nostro continente, così come diversi aspetti della nostra vita quotidiana, è già stato sconvolto da questa guerra e subirà profondi cambiamenti nei prossimi mesi.

La nostra Europa sarà capovolta. Avrò l’opportunità di tornare su questo argomento.

Diverse centinaia di migliaia di rifugiati dall’Ucraina sono e saranno accolti nel nostro continente. La Francia farà la sua parte. E vorrei ringraziare le nostre città e i nostri villaggi che hanno iniziato a mobilitarsi. Vorrei ringraziare le nostre associazioni, che lavorano anch’esse per accogliere le persone nelle migliori condizioni.

Ci stiamo organizzando e ci prenderemo cura di coloro che vengono sul nostro suolo per essere protetti. La Francia farà anche la sua parte accogliendo i bambini costretti all’esilio, separati dai loro padri rimasti a combattere, in stretta collaborazione con le associazioni e le ONG che già lavorano nel paese e in Francia.

La nostra agricoltura, la nostra industria, molti settori economici stanno soffrendo e soffriranno, sia perché dipendono dalle importazioni di materie prime dalla Russia o dall’Ucraina, sia perché esportano verso quel paese. La nostra crescita, ora al suo apice, ne risentirà inevitabilmente.

L’aumento del prezzo del petrolio, del gas e delle materie prime ha e avrà conseguenze sul nostro potere d’acquisto: domani il prezzo di un pieno di benzina, l’importo della bolletta del riscaldamento e il costo di certi prodotti potrebbero diventare ancora più cari.

Di fronte a queste conseguenze economiche e sociali, ho e avrò una sola bussola: proteggervi.

Sosterremo i settori economici più esposti cercando nuovi fornitori e nuovi sbocchi commerciali. Ed è a questo scopo che ho parlato con le controparti americane, europee e mediorientali.

Daremo risposte adeguate alla perturbazione dei flussi commerciali e all’aumento dei prezzi. E ho chiesto al primo ministro di elaborare, nei prossimi giorni, un piano di resilienza economica e sociale per rispondere a tutte queste difficoltà.

Ma non facciamo errori. Questi eventi non avranno solo conseguenze immediate, nello spazio di poche settimane. Segnalano un cambiamento d’epoca.

La guerra in Europa non appartiene più ai nostri libri di storia o ai libri di scuola, è qui, davanti ai nostri occhi. La democrazia non è più considerata un regime indiscutibile, viene messa in discussione, proprio sotto i nostri occhi.

La nostra libertà, la libertà dei nostri figli, non è più scontata. È più che mai un sistema di coraggio, una lotta di ogni momento.

A questo brutale ritorno della tragedia nella storia, dobbiamo rispondere con decisioni storiche.

Il nostro paese aumenterà quindi l’investimento nella sua difesa deciso nel 2017 e proseguirà la sua strategia di indipendenza e di investimento nella sua economia, nella sua ricerca e nella sua innovazione, già rafforzata alla luce della pandemia.

In questo calvario, la nostra Europa sta dimostrando, come ha fatto negli ultimi mesi, una notevole unità. Ora deve accettare di pagare il prezzo della pace, della libertà e della democrazia. Deve investire di più per essere meno dipendente dagli altri continenti e per poter decidere da sola. In altre parole: diventare una potenza più indipendente, più sovrana.

Il potere economico prima di tutto. Non possiamo più dipendere dagli altri per nutrirci, curarci, informarci e finanziarci. Per questo, sulla scia delle decisioni prese al culmine della pandemia con il piano di recupero europeo, dobbiamo promuovere un nuovo modello economico basato sull’indipendenza e sul progresso.

In secondo luogo, la potenza energetica. Non possiamo più dipendere dagli altri, e in particolare dal gas russo, per spostarci, per riscaldare le nostre case e per far funzionare le nostre fabbriche. Ecco perché, dopo aver deciso di sviluppare le energie rinnovabili e di costruire nuovi reattori nucleari per la Francia, difenderò una strategia di indipendenza energetica europea.

Infine, il potere della pace. Non possiamo dipendere da altri per difenderci, sia sulla terraferma, in mare, sotto il mare, nell’aria, nello spazio o nel cyberspazio. In questo senso, la nostra difesa europea deve fare un nuovo passo.

Il 10 e 11 marzo riunirò i capi di stato e di governo europei in un vertice a Versailles per decidere su questi temi.

La nostra Europa ha già dimostrato unità e determinazione. È entrato in una nuova era. Dobbiamo continuare.

Miei cari compatrioti,

La guerra in Ucraina segna una rottura per il nostro continente e le nostre generazioni.

So quanto vi preoccupa, e giustamente. Ci mobilita e ci obbliga a prendere delle decisioni. Vi farò un resoconto.

Questa guerra ha influito anche sulla nostra vita democratica e sulla campagna elettorale che si apre ufficialmente alla fine di questa settimana.

Questa campagna permetterà un importante dibattito democratico per la nazione, ma non ci impedirà di riunirci sull’essenziale.

So di poter contare su di voi, sul vostro attaccamento alla libertà, all’uguaglianza, alla fraternità e al posto della Francia nel mondo.

Non smetterò mai di difenderli e di portarli in alto, in tuo nome.

Lunga vita alla Repubblica.

Lunga vita alla Francia.

