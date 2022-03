Multilateralismo bipolare

La guerra in Ucraina ha reso evidente che il vecchio ordine mondiale unipolare guidato dagli Stati Uniti è morto e che ne sta nascendo uno nuovo. Kissinger ha detto: “Troppo spesso la questione ucraina è posta come uno scontro: se l’Ucraina si unisce all’est o all’ovest. Ma affinché l’Ucraina sopravviva e prosperi, non deve essere l’avamposto di una delle due parti contro l’altra, ma deve funzionare come un ponte tra loro”.

Ci sono tre modi d’intendere la guerra in Ucraina. Uno è il recupero dell’Ucraina da parte della Russia dopo trent’anni di indipendenza, per evitare l’intervento della NATO e degli Stati Uniti. Il secondo è una lotta per una quota maggiore del mercato energetico europeo, diviso tra Russia, Stati Uniti e Medio Oriente. Il terzo è una ridefinizione del multilateralismo, da unipolare a bipolare.

La Russia ha un partner forte nella Cina, con un importante rapporto commerciale e il principale mercato di esportazione, un enorme confine di 4.209,3 kilometri ed è un membro co-fondatore della Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (OCS), un’alleanza politica, economica e di sicurezza dei paesi asiatici creata nel 2001.

L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (OCS) è stata proclamata il 15 giugno 2001 a Shanghai (Cina) dalla Repubblica del Kazakistan, dalla Repubblica Popolare Cinese, dalla Repubblica del Kirghizistan, dalla Federazione Russa, dalla Repubblica del Tagikistan e dalla Repubblica dell’Uzbekistan.

Include India e Pakistan; quattro paesi osservatori – Afghanistan, Bielorussia, Iran e Mongolia – e sei paesi associati al dialogo (Azerbaigian, Armenia, Cambogia, Nepal, Turchia e Sri Lanka).

Secondo la OCS, il Comitato Esecutivo della Struttura Regionale Antiterrorismo (EAR) è l’organo permanente della OCS con sede a Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan. Opera secondo la Carta OCS, la Convenzione di Shanghai sulla lotta contro il terrorismo, il separatismo e l’estremismo e l’Accordo tra gli Stati membri della OCS sulla Struttura Regionale Antiterrorismo. (http://eng.sectsco.org/docs/about/faq.html)

I paesi membri della OCS rappresentano una parte di Oriente nel nuovo mondo bipolare multilaterale guidato dalla Cina. L’Occidente potrebbe essere definito in parte come i paesi membri della NATO guidati dagli Stati Uniti. (https://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm).

I paesi dell’Europa dell’Est hanno iniziato ad aderire alla NATO e ad assumere una posizione filo-occidentale e hanno frontiere con la Russia. Mosca si oppone a questo e la guerra in Ucraina è una reazione estrema. In precedenza, un conflitto in Georgia nel 2008 ha posto fine al suo desiderio di entrare a far parte della NATO in pochi giorni.

Una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sull’Ucraina, sostenuta dagli Stati Uniti il ​​25 febbraio 2022, per porre il veto all’intervento russo, è fallita perché la Federazione Russa l’ha respinta. Cina, India ed Emirati Arabi Uniti si sono astenute. In sostanza, l’Est ha votato contro una risoluzione occidentale guidata dagli USA. Il fallimento della risoluzione può essere compreso dal punto di vista Est-Ovest.

Altre componenti Est-Ovest sono la Via della Seta con l’aiuto della Banca Asiatica d’Investimento per le Infrastrutture, che finanzia progetti infrastrutturali e sostituisce le risorse occidentali in questo campo. Il nuovo modello commerciale emergente ha la Cina come nuovo principale partner commerciale di molti paesi in Sud America, Africa ed Europa e il suo nuovo ruolo di fornitore di tecnologia.

La Cina detiene la presidenza dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni dell’ONU poiché i progetti 5G di Huawei vengono venduti in tutto il mondo.

C’è molto risentimento e discredito da parte degli Stati Uniti che hanno perso il gioco della tecnologia 5G poiché le imprese statunitensi non hanno raggiunto il mercato in tempo per competere nel 2018.

Mentre la Cina attraverso i progetti di Huawei vende la tecnologia 5G in tutto il mondo, gli Stati Uniti reagiscono e cercano di bloccarne l’uso senza il supporto dell’UIT. L’America Latina è lo spazio che sta in gioco e gli Stati Uniti non stanno vincendo la partita.

Già nel 2020 gli Stati Uniti volevano ritirarsi dalla NATO e affermare una politica mondiale unilaterale. (Vedi Negrete, “¿Multilateralismo post-pandémico? o Estados Unidos solo”, OBELA, 17 settembre 2020). L’allora presidente degli Stati Uniti ignorò le istituzioni economiche e finanziarie multilaterali create per sostenere la Pax Americana e sabotò l’OMC, ritirò gli USA dall’OMS nel 2020, dall’UNESCO nel 2018, dall’Accordo di Parigi nel 2020 e dalla Commissione per i Diritti Umani dell’ONU nel 2018, per poi tornare in alcuni casi.

Gli Stati Uniti sono la principale fonte di finanziamento dell’ONU e non pagano le proprie quote in tempo e vengono sempre più sostituiti dalla Cina, con un contributo minore ma pagato puntualmente.

Gli Stati Uniti vogliono andare liberi senza Politica Estera di Stato, e lasciano incerto il futuro dell’Ucraina. Gli Stati Uniti cercheranno di imporre la loro agenda nell’ordine multilaterale (NATO) e continueranno a scontrarsi con la resistenza del blocco orientale. La parte opposta ha i mezzi per resistere, con l’appoggio della Cina, dei paesi dell’OCS e di altre nazioni asiatiche. La fallita risoluzione dell’ONU è un esempio.

Henry Kissinger ha scritto nel 2014 sul Washington Post: “L’Occidente deve capire che… la storia della Russia è iniziata in quella che è stata chiamata Kievan-Rus… A livello internazionale, [l’Ucraina] dovrebbe assumere una posizione paragonabile a quella della Finlandia. Quella nazione non lascia dubbi sulla sua fortissima indipendenza e coopera con l’Occidente nella maggior parte dei campi, ma evita accuratamente l’ostilità istituzionale nei confronti della Russia“.

Questo dovrebbe risolvere la divisione est-ovest. Tuttavia, non accadrà a breve.

* da OBELA

https://www.alainet.org/es/articulo/215072

