Stati Uniti e Filippine danno il via alle loro più grandi esercitazioni militari di sempre

Gli Stati Uniti creano un secondo focolaio di tensione internazionale, questa volta sul fronte del Pacifico e con la Cina nel mirino.

Migliaia di soldati delle Filippine e degli Stati Uniti stanno partecipando alle più grandi esercitazioni militari congiunte nella nazione dell’arcipelago, mentre i due alleati di lunga data si avvicinano in mezzo a nuove tensioni nel contestato Mar Cinese Meridionale.

Queste manovre sono le ultime che avvengono sotto il presidente uscente Rodrigo Duterte, che in precedenza aveva minacciato di cancellarle e di eliminare un accordo militare chiave con gli Stati Uniti, mentre sembrava orientarsi verso la Cina.

Quasi 9.000 soldati filippini e americani stanno prendendo parte a un’esercitazione generale di 12 giorni, iniziata lunedì, nell’isola principale di Luzon.

Il capo militare filippino, il generale Andres Centino, alla cerimonia di apertura a Manila ha detto che il più grande round delle manovre militari Balikatan riflette “l’alleanza sempre più profonda” tra i due paesi.

Il maggior generale degli Stati Uniti Jay Bargeron ha detto che “l’amicizia e la fiducia” tra le rispettive forze armate permetterà loro di “avere successo insieme in tutto lo spettro delle operazioni militari“.

Le esercitazioni riguarderanno la sicurezza marittima, le operazioni anfibie, l’addestramento a fuoco vivo, l’antiterrorismo, l’assistenza umanitaria e il soccorso in caso di disastri.

Le recenti manovre tra i due paesi si sono concentrate sul potenziale conflitto nel Mar Cinese Meridionale, che Pechino rivendica quasi nella sua interezza.

Da quando ha preso il potere nel 2016, Duterte si è prima avvicinato alla Cina, ma ha poi dovuto affrontare il rifiuto dell’opinione pubblica filippina e la preoccupazione dell’esercito, che diffida delle ambizioni territoriali cinesi in quelle acque.

Trilioni di dollari in commercio passano attraverso quel tratto di mare strategico e si pensa che l’area contenga anche ricchi giacimenti di petrolio, rendendolo così una frequente fonte di attrito regionale.

La Cina ha da tempo rafforzato la sua posizione costruendo isole artificiali su alcune scogliere contestate e installando su di esse armamenti.

Lo svolgimento delle manovre militari era stato messo in dubbio dopo che Duterte, nel febbraio 2020, aveva detto che aveva intenzione di eliminare il Visiting Forces Agreement, che fornisce il quadro giuridico per gli Stati Uniti per tenere esercitazioni e operazioni militari congiunte nelle Filippine.

Ma ha poi fatto marcia indietro sulla decisione lo scorso luglio, quando le tensioni tra Manila e Pechino sul Mar Cinese Meridionale sono aumentate in seguito al rilevamento di centinaia di navi cinesi parcheggiate al largo delle Filippine.

Alla vigilia delle esercitazioni congiunte, la guardia costiera filippina ha accusato la sua controparte cinese di aver diretto una delle sue navi a pochi metri da una nave di pattuglia filippina vicino alla contestata isola Scarborough Shoal – un punto critico tra i due paesi.

Ciò è avvenuto settimane dopo che Manila ha richiamato l’ambasciatore di Pechino sul caso di una nave della marina cinese che “indugiava” nelle acque arcipelagiche delle Filippine.

Duterte, il cui mandato di sei anni termina a giugno, ha espresso la preoccupazione che le Filippine siano “coinvolte” nel conflitto a causa della loro alleanza di sicurezza con gli Stati Uniti.

Ciò include un trattato di difesa reciproca e il permesso per l’esercito statunitense di immagazzinare attrezzature e forniture per la difesa in diverse basi filippine.

Fonte: Al Jazeera e diverse agenzie di stampa



