Ucraina. Scudi umani e missili sui quartieri; “i civili messi in pericolo”

Nei media di regime italiani un articolo del genere sarebbe stato rifiutato dal caporedattore e dal direttore, senza alcuna esitazione. E invece un quotidiano un po’ più serio, come il Washington Post – filo-democratico, ultra-patriottico, sinceramente imperialista – lo ha pubblicato come un servizio decisamente importante. Senza alcuna concessione per i russi, ma senza bendarsi gli occhi sui presunti “eroi”…



Cosa dice di così sconvolgente? Che l’esercito ucraino e le sue milizie di contorno (compresi i battaglioni dichiaratamente nazisti) adottano una tattica di combattimento che mette in grave pericolo la propria popolazione stessa.

Detto semplicemente: piazzano le loro batterie missilistiche e contraeree in mezzo ai palazzi residenziali, in modo da rendere più problematico l’attacco per l’artiglieria, i missili e gli aerei russi.

Non è che i dirigenti ucraini non ne siano pienamente consapevoli. Alexei Arestovich, consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto che la dottrina militare del paese, approvata dal parlamento, prevede il principio della “difesa totale“.

Detto con altre parole, scorrendo le varie dichiarazioni dei comandanti sul terreno, “le leggi umanitarie internazionali o le leggi della guerra non si applicano in questo conflitto“. O anche: “tutti capiamo i rischi. Non possiamo difendere la città senza rischiare o ferire i civili, purtroppo“.

Ma il cosiddetto principio della “guerra totale” – che era applicato dall’esercito nazista, non a caso, quando invadeva territori altrui – implica necessariamente che non c’è più possibilità operativa di distinguere tra militari (obiettivo legittimo di ogni azione di guerra) e civili (obiettivo vietato, che giustifica l’accusa di crimini di guerra).

Se ne sei consapevole, e lo applichi in una guerra, anche difensiva, il discorso non cambia. E arrivi ad usare i civili non come “l’acqua entro cui nuota l’avanguardia politica e/o militare” (principio maoista – o guerrigliero – che implica un’organizzazione capillare delle strutture popolari per renderle adatte a quel tipo di guerra, imposta, in quel caso, dai giapponesi), ma come “il bosco entro cui si nascondono i combattenti” (che usano le piante come “materiale”, a proprio esclusivo vantaggio e senza alcun vincolo).



E’ – quest’ultima – una pratica vietata in qualsiasi tipo di guerra, perché significa usare i civili come “scudi umani”. Non proprio una tattica da “eroi”, diciamo così…



Buona lettura (si fa per dire…)



*****

La Russia ha ucciso dei civili in Ucraina. Le tattiche di difesa di Kiev accrescono il pericolo

Sudarsan Raghavan – Washington Post

Il sospetto missile russo ha colpito l’alto condominio, inondandolo di fiamme e fumo. Ha ucciso almeno quattro persone, compresi i residenti anziani, e ha sconvolto la vita di una comunità molto unita. Per il parlamentare Oleksii Goncharenko, la tragedia è un altro esempio di potenziali crimini di guerra russi.

“Stanno colpendo solo edifici residenziali in queste zone“, ha detto il membro del parlamento ucraino, che è arrivato sulla scena poco dopo l’esplosione di due settimane fa. “Puoi camminare in giro, non troverai nessun obiettivo militare, o nessun militare. Questo è solo terrore“.

Eppure, pochi minuti dopo, il suono frusciante dei razzi ucraini sparati da un lanciarazzi multiplo ha fatto trasalire i residenti che fissavano bianchi in faccia le loro case distrutte. Poi, un’altra raffica in uscita. Le armi sembravano essere vicine, forse a poche strade di distanza, certamente ben dentro la capitale.

Sempre più spesso, gli ucraini si stanno confrontando con una scomoda verità: il comprensibile impulso dell’esercito a difendersi dagli attacchi russi potrebbe mettere i civili nel mirino.

Praticamente ogni quartiere nella maggior parte delle città è stato militarizzato, alcuni più di altri, rendendoli potenziali obiettivi per le forze russe che cercano di eliminare le difese ucraine.

“Sono molto riluttante a suggerire che l’Ucraina sia responsabile delle vittime civili, perché l’Ucraina sta combattendo per difendere il suo paese da un aggressore“, ha detto William Schabas, un professore di diritto internazionale alla Middlesex University di Londra. “Ma nella misura in cui l’Ucraina porta il campo di battaglia nei quartieri civili, aumenta il pericolo per i civili“.

Le città dell’Ucraina – e le aree civili – sono diventate il crogiolo della guerra, dove un’intensa lotta si sta svolgendo tra i russi che vogliono prendere o controllare queste aree e gli ucraini che resistono con sfida.

Questo ha trasformato il conflitto in una guerra in gran parte urbana, forgiata più dalle armi aeree e dai bombardamenti che dai tradizionali combattimenti strada per strada in molte aree. Con le forze russe che prendono di mira le città, gli ucraini hanno risposto fortificando le aree civili per difendere Kiev, schierando sistemi di difesa aerea, armi pesanti, soldati e volontari per pattugliare le enclavi. Le vittime civili stanno aumentando.

Non c’è dubbio che le forze russe sono dietro gli atti più orribili della guerra che continua per un secondo mese. Hanno colpito scuole, cliniche, ambulanze, centri commerciali, impianti elettrici e idrici e autovetture, tra i numerosi attacchi indiscriminati contro i civili, secondo gli attivisti dei diritti umani. Nella città meridionale di Mariupol, un sospetto attacco aereo russo ha ucciso molte persone che si erano rifugiate in un teatro. Era chiaramente segnato, con la parola russa per “bambini” in lettere enormi visibili dal cielo. Giorni prima era stato colpito un ospedale di maternità.

Ma la strategia dell’Ucraina di collocare attrezzature militari pesanti e altre fortificazioni in zone civili potrebbe indebolire gli sforzi occidentali e ucraini per ritenere la Russia legalmente colpevole di possibili crimini di guerra, hanno detto gli attivisti dei diritti umani e gli esperti di diritto internazionale umanitario. La settimana scorsa, l’amministrazione Biden ha formalmente dichiarato che Mosca ha commesso crimini contro l’umanità.

“Se c’è un equipaggiamento militare lì e [i russi] dicono che stiamo lanciando contro questo equipaggiamento militare, questo mina l’affermazione che stanno attaccando intenzionalmente oggetti e civili“, ha detto Richard Weir, un ricercatore della divisione crisi e conflitti di Human Rights Watch, che sta lavorando in Ucraina.

Nell’ultimo mese, i giornalisti del Washington Post sono stati testimoni di razzi anticarro ucraini, cannoni antiaerei e veicoli corazzati per il trasporto di personale posizionati vicino a edifici di appartamenti. In un lotto libero, i giornalisti del Post hanno visto un camion che trasportava un lanciarazzi multiplo Grad.

Posti di blocco con uomini armati, barricate di sacchi di sabbia e pneumatici, e scatole di molotov sono onnipresenti sulle autostrade della città e nelle strade residenziali. Il suono dei razzi e dell’artiglieria in uscita si sente costantemente a Kiev, la capitale, le scie bianche dei missili visibili nel cielo.

“Ogni giorno è così“, ha detto Lubov Bura, 73 anni, in piedi fuori dal palazzo dove viveva che è stato distrutto due settimane fa. Pochi istanti dopo, mentre l’edificio stava ancora bruciando, si è sentito di nuovo il suono dei razzi ucraini in uscita. “A volte sembra più vicino, a volte sembra lontano. Ci pensiamo e, naturalmente, siamo preoccupati, soprattutto di notte“.

L’esercito ucraino ha “la responsabilità secondo il diritto internazionale” di rimuovere le sue forze e le attrezzature dalle aree popolate da civili, e se questo non è possibile, di spostare i civili da quelle aree, ha detto Weir.

“Se non lo fanno, questa è una violazione delle leggi di guerra“, ha aggiunto. “Perché quello che stanno facendo è mettere a rischio i civili. Perché tutto quell’equipaggiamento militare è un obiettivo legittimo“.

Andriy Kovalyov, un portavoce militare della 112a Brigata di difesa territoriale dell’Ucraina, le cui forze e attrezzature sono posizionate nella capitale, si è fatto beffe di questo ragionamento. “Se seguiamo la tua logica, allora non dovremmo difendere la nostra città“, ha detto.

In risposta alle domande scritte dal Post, Alexei Arestovich, consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto che la dottrina militare del paese, approvata dal parlamento, prevede il principio della “difesa totale“.

Ciò significa che i volontari nelle Forze di difesa territoriale o in altre unità di autodifesa hanno l’autorità legale di proteggere le loro case, che sono per lo più in aree urbane. Inoltre, ha sostenuto che le leggi umanitarie internazionali o le leggi della guerra non si applicano in questo conflitto perché “il compito principale della campagna militare di Putin è la distruzione della nazione ucraina”. Ha detto che il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente negato l’esistenza dell’Ucraina come nazione indipendente.

“Pertanto, ciò che sta accadendo qui non è una competizione degli eserciti europei secondo le regole stabilite, ma una lotta del popolo per la sopravvivenza di fronte a una minaccia esistenziale“, ha detto Arestovich. “Non possiamo impedire ai nostri cittadini di difendere le loro case, le loro libertà, i loro valori e le loro identità come li intendono“.

Lunedì, le forze ucraine hanno mostrato a un gruppo di giornalisti una fortificazione militare in un quartiere residenziale settentrionale della capitale, vicino ad alti condomini, una stazione della metropolitana e negozi. La strada era barricata con linee di pneumatici, blocchi di cemento, mucchi di sacchi di sabbia, oggetti metallici appuntiti per fermare i veicoli e grandi trappole metalliche per carri armati note come “ricci”.

C’erano anche due linee di mine anticarro sulla strada. Su un lato, una lussureggiante macchia di verde, un luogo ideale per i picnic, era sigillata con un cartello di avvertimento: Mine.

“Se si vuole proteggere la città, bisogna essere pronti a combattere dentro la città“, ha detto Pavlo Kazarin, un volontario dell’unità di difesa territoriale e portavoce del suo battaglione. “Purtroppo, non possiamo evacuare tutta la città perché ci sono ancora 2 milioni di persone. Tuttavia, possiamo fermare l’esercito russo fuori dalla città. Ma tutti capiamo i rischi. Non possiamo difendere la città senza rischiare o ferire i civili, purtroppo“.

Alla domanda se c’era la preoccupazione che le forze russe potessero vedere gli appartamenti residenziali come un obiettivo militare a causa delle fortificazioni di fronte, Kazarin ha concordato. “Ma ripeto: ci sono sempre dei rischi quando si cerca di proteggere la città“.

Ha detto che le forze ucraine stanno cercando “tutto per evitare” che Kyiv diventi un’altra Mariupol o Kharkiv, città che sono state pesantemente bombardate e assediate dalle forze russe. “C’è una logica molto crudele nella guerra quando stiamo cercando di proteggere i civili“, ha detto Kazarin.

Anche se l’Ucraina viola le sue responsabilità secondo il diritto internazionale, “questo non significa che la Russia ottiene un lasciapassare per fare quello che vuole“, ha detto Weir. Se i civili vengono uccisi vicino a una posizione militare o un equipaggiamento, la Russia può ancora essere ritenuta responsabile di un possibile crimine di guerra se il suo attacco è stato indiscriminato e sproporzionato contro la popolazione civile.

Molto dipende dalle dimensioni e dall’importanza dell’obiettivo militare, dal tipo di armi usate, se i civili sono stati consapevolmente presi di mira e se il danno a loro è stato eccessivo. Per esempio, il lancio da parte della Russia di munizioni a grappolo vietate il mese scorso in tre quartieri residenziali di Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, è stato un possibile crimine di guerra, anche se i russi sostengono che stavano prendendo di mira attrezzature militari ucraine o posizioni, hanno detto gli attivisti.

“Quando un attacco a un obiettivo militare può provocare vittime civili, il danno ai civili deve essere bilanciato contro il vantaggio militare“, ha detto Schabas, il professore di diritto internazionale. “Se non c’è alcun vantaggio militare, allora la violenza non è giustificata, ed è ragionevole parlare di crimini di guerra“.

Ma la linea tra ciò che costituisce un crimine di guerra diventa più sfocata se i quartieri residenziali sono militarizzati e diventano campi di battaglia dove le morti civili sono inevitabili.

“L’Ucraina non può usare i quartieri civili come ‘scudi umani‘”, ha detto Schabas, aggiungendo che non stava suggerendo che questo è ciò che sta accadendo.

Dopo ogni sospetto attacco aereo russo nella capitale e altrove, gli ucraini hanno inviato squadre per raccogliere video e altre prove da utilizzare in un potenziale caso di crimini di guerra contro la Russia presso la Corte penale internazionale dell’Aia, ma molti di questi siti potrebbero essere motivi deboli per l’accusa di crimini di guerra.

“Se ci sono obiettivi militari nella zona, allora potrebbe minare la loro affermazione che un colpo specifico è stato un crimine di guerra“, ha detto Weir di Human Rights Watch.

Ci sono molti posti a Kiev dove le forze militari coesistono all’interno di enclavi civili. Uffici, case o anche ristoranti in molti quartieri residenziali sono stati trasformati in basi per le Forze di difesa territoriale dell’Ucraina, milizie armate composte per lo più da volontari che hanno firmato per combattere i russi.

All’interno di edifici comunali e in scantinati, tra cui uno sotto una caffetteria, gli ucraini preparano molotov da usare contro le forze russe se entrano nella capitale. All’interno di un grande complesso industriale, annidato di fronte a una vivace autostrada principale con negozi e condomini nelle vicinanze, una forza paramilitare addestra le reclute prima di schierarle in prima linea.

Gli esperti di sicurezza per le organizzazioni dei media occidentali hanno notato che le difese aeree ucraine sono così interne nella città che quando colpiscono razzi, missili o droni russi in arrivo, i detriti a volte hanno colpito o sono caduti in complessi residenziali.

I soldati ucraini e i volontari avvertono i giornalisti di non scattare foto o video di posti di blocco militari, attrezzature, fortificazioni o basi improvvisate all’interno della città per evitare di allertare i russi sulle loro posizioni.

Un blogger ucraino ha caricato un post su TikTok di un carro armato ucraino e altri veicoli militari posizionati in un centro commerciale. Il centro commerciale è stato poi distrutto il 20 marzo in un attacco russo che ha ucciso otto persone.

Non ci sono prove che il post di TikTok abbia portato all’attacco. Su Facebook, una persona che sostiene l’esercito ucraino ha esortato a dare la caccia all’uomo per aver rivelato le posizioni militari ucraine “per il bene dei like” sui social media. “Pago 500 dollari per qualsiasi informazione su questo autore su TikTok. ID, indirizzo di residenza, dettagli di contatto“. Il servizio di sicurezza dell’Ucraina ha poi detto di aver arrestato il blogger.

In altri quartieri militarizzati, i residenti hanno anche espresso la preoccupazione di sentire razzi e artiglieria in uscita. “È spaventoso“, ha detto Ludmila Kramerenko. “Succede tre o quattro volte al giorno“.

Quando le è stato chiesto se era preoccupata di avere armi militari e combattenti così vicino a dove vive, ha risposto dopo una lunga pausa: “Non so cosa dire. Speriamo solo che tutto vada bene e che questo finisca presto“.

Come la maggior parte dei residenti intervistati, ha espresso stoicismo e lealtà alle forze militari dell’Ucraina. Ha detto che non le piace come la capitale è stata trasformata in una zona militare simile a una fortezza, ma capisce. Valeva la pena di sentire il suono dei razzi in uscita o di vivere alla vista dei cannoni pesanti per impedire ai russi di entrare nella capitale, ha detto.

“Ci sentiamo male e rattristati per come la nostra città è cambiata“, ha detto Kramerenko. “Ma capiamo la situazione e crediamo nei nostri soldati ucraini. Noi ucraini dobbiamo reagire“.

Claire Parker a Washington e Volodymyr Petrov a Kiev hanno contribuito a questo servizio.

* https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/28/ukraine-kyiv-russia-civilians/?fbclid=IwAR3e-LXjzExXNlSMSfZSrppvQqNnoi_0kkK5vvqlogn55iiJH_LXNMzM4p0

3 Aprile 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO