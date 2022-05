L’esercito del Mali espelle la Francia ma si trova di fronte a serie sfide

Il 2 maggio 2022, il portavoce militare del Mali, il colonnello Abdoulaye Maïga, ha rilasciato una dichiarazione alla televisione nazionale del Paese in cui affermava che il Mali avrebbe posto fine agli accordi di difesa stipulati con la Francia, rendendo di fatto illegale la presenza delle truppe francesi in Mali. La dichiarazione è stata scritta dalla leadership militare del Paese, al potere dal maggio 2021.

Il colonnello Maïga ha dichiarato che i militari del Mali hanno preso questa decisione drastica per tre motivi. La prima è che stavano reagendo all'”atteggiamento unilaterale” della Francia, che si riflette nel modo in cui le forze armate francesi operano in Mali e nella decisione del giugno 2021 del presidente francese Emmanuel Macron di ritirare le forze francesi dal Paese “senza consultare il Mali“.

Le forze militari francesi si sono poi spostate nel vicino Niger e hanno continuato a far volare aerei militari francesi sullo spazio aereo maliano. Queste violazioni dello spazio aereo maliano “nonostante l’istituzione di una no-fly zone temporanea da parte delle autorità militari maliane” hanno costituito il secondo motivo della nuova dichiarazione, secondo la dichiarazione.

In terzo luogo, l’esercito del Mali aveva chiesto ai francesi, nel dicembre 2021, di rivedere il trattato di cooperazione per la difesa Francia-Mali. A quanto pare, la risposta della Francia a revisioni relativamente minori da parte del Mali il 29 aprile ha scontentato l’esercito, che ha quindi rilasciato la sua dichiarazione pochi giorni dopo.

Né pace, né sicurezza, né riconciliazione

Negli ultimi anni, le forze francesi in Mali si sono guadagnate la reputazione di un uso spietato della potenza aerea che ha causato innumerevoli vittime tra i civili.

Un drammatico incidente è avvenuto il 3 gennaio 2021 nel villaggio di Bounti, nella regione centrale di Mopti, in Mali, non lontano dal Burkina Faso. Un drone francese ha ucciso 19 civili che facevano parte di una festa di matrimonio.

Il ministro della Difesa francese Florence Parly ha dichiarato: “Le forze armate francesi hanno preso di mira un gruppo terroristico, che è stato formalmente identificato come tale“. Tuttavia, un’indagine della missione delle Nazioni Unite in Mali (la Missione integrata multidimensionale di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali, o MINUSMA) ha rilevato che il drone francese ha sparato contro una festa di matrimonio a cui partecipavano circa 100 persone (che potrebbero aver incluso cinque persone armate).

Due mesi dopo, il 5 marzo 2021, nel villaggio di Talataye, a est di Bounti, un attacco aereo francese ha ucciso tre bambini adolescenti e ne ha feriti altri due, che erano tutti a caccia di uccelli. Il padre dei tre bambini deceduti, Adamou Ag Hamadou, un pastore, ha raccontato che i ragazzi avevano portato il bestiame ad abbeverarsi e poi erano andati a caccia di uccelli con i loro due fucili da caccia.

“Quando sono arrivato sul luogo dell’attacco aereo“, ha ricordato Ag Hamadou, “c’erano altre persone in questo campo [di caccia]. Dalle 13.00 alle 18.00 siamo riusciti a raccogliere i pezzi dei loro corpi che abbiamo seppellito“.

Questi sono alcuni degli episodi più drammatici. Altri alimentano il dibattito sull’intervento militare francese in Mali, ma poche di queste storie superano i confini del Paese.

Ci sono diverse ragioni per l’indifferenza globale a queste morti di civili, una delle quali è che queste atrocità perpetrate dagli Stati occidentali durante i loro interventi in Africa non suscitano l’indignazione della stampa internazionale; e un’altra è che i francesi hanno costantemente negato anche episodi ben provati di quelli che dovrebbero essere considerati crimini di guerra.

Ad esempio, l’8 giugno 2019, i soldati francesi hanno sparato contro un’auto a Razelma, fuori Timbuctù, uccidendo tre civili (uno dei quali era un bambino).

I militari francesi hanno rilasciato una dichiarazione bizzarra sull’uccisione. Da un lato, i francesi hanno dichiarato che l’uccisione è stata “non intenzionale”. Ma poi, dall’altro lato, le autorità francesi hanno detto che l’auto era sospetta perché non si è fermata nonostante gli spari di avvertimento.

Testimoni oculari hanno detto che il conducente dell’auto stava aiutando una famiglia a trasferirsi ad Agaghayassane e che non era legata ad alcun gruppo terroristico. Ahmad Ag Handoune, che è un parente delle persone uccise in questo attacco e che si è recato sul posto dopo l’incidente, ha detto che i soldati francesi “hanno preso della benzina e poi l’hanno versata sul veicolo per incendiare tutto, in modo che nulla fosse identificabile“.

Le proteste contro la presenza militare francese sono in corso da oltre un anno ed è plausibile affermare che il colpo di Stato militare del maggio 2021, che ha portato al potere l’attuale leadership militare del Paese, sia in parte dovuto al fallimento dell’intervento francese in Mali nel portare stabilità e ai suoi eccessi.

Il colonnello Assimi Goïta, che guida la giunta militare, ha dichiarato che l’accordo con i francesi “non ha portato né pace, né sicurezza, né riconciliazione” e che la popolazione aspira “a fermare il flusso di sangue maliano“.

Nessuna strada da percorrere

Il giorno in cui i maliani hanno dichiarato illegale la presenza delle truppe francesi sul loro territorio con la fine degli accordi di difesa, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha fatto visita al vicino Niger.

Quando l’esercito francese si è ritirato dal Mali, si è trasferito in Niger, il cui presidente, Mohamed Bazoum, ha twittato il suo benvenuto alle truppe. Guterres, accanto a Bazoum, ha affermato che il terrorismo “non è solo una questione regionale o africana, ma minaccia il mondo intero“.

Nessuno nega che il caos nella regione africana del Sahel sia stato aggravato dalla guerra della NATO contro la Libia nel 2011. Le sfide precedenti del Mali – tra cui un’insurrezione tuareg durata decenni e i conflitti tra pastori Fulani e agricoltori Dogon – sono state ora sconvolte dall’ingresso di armi e uomini dalla Libia e dall’Algeria.

Tre gruppi jihadisti sono apparsi nel Paese come dal nulla: Al Qaeda nel Maghreb islamico, Movimento per l’unificazione della Jihad nell’Africa occidentale e Ansar Dine. Hanno sfruttato le tensioni più antiche per conquistare il nord del Mali nel 2012 e dichiarare lo Stato dell’Azawad. L’intervento militare francese è seguito nel gennaio 2013.

Iyad Ag Ghali, un leader tuareg di Kidal, ha combattuto in Libia e in Mali. All’inizio degli anni 2000, Ag Ghali ha fondato l’Alleanza per la democrazia e il cambiamento, che si batteva per i diritti dei Tuareg. “Di carattere morbido e riservato“, si legge in un cablogramma dell’Ambasciata statunitense del 2007. “Ag Ghali non mostrava nulla del personaggio di guerriero a sangue freddo creato dalla stampa maliana“.

Dopo un breve periodo come diplomatico in Arabia Saudita, Ag Ghali è tornato in Mali, ha stretto amicizia con Amadou Koufa, leader del Fronte di Liberazione Macina, ed è entrato nel mondo della jihad saheliana. In un famoso messaggio audio del 2017, Amadou Koufa ha dichiarato: “Il giorno in cui la Francia ha iniziato la guerra contro di noi, nessun Fulani o altro stava praticando la jihad“.

Questo tipo di guerra è stato il prodotto della guerra della NATO contro la Libia e dell’arrivo di Al Qaeda, e successivamente dell’ISIS, per cercare franchigie locali con lamentele locali per alimentare le loro ambizioni.

I conflitti in Mali, come ha detto l’ex presidente Alpha Oumar Konaré più di dieci anni fa, sono infiammati a causa del soffocamento dell’economia del Paese. Il Paese non ha ricevuto alcuno sgravio del debito né alcun sostegno alle infrastrutture da parte dell’Occidente o delle organizzazioni internazionali.

Questo Stato senza sbocco sul mare, con oltre 20 milioni di abitanti, importa il 70% dei suoi prodotti alimentari, i cui prezzi sono saliti alle stelle nelle ultime settimane e potrebbero aggravare ulteriormente l’insicurezza alimentare del Mali.

Parte dell’instabilità del dopo guerra della NATO sono stati i colpi di stato militari in Mali, Guinea e Burkina Faso. Il Mali deve affrontare dure sanzioni da parte della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), sanzioni che non faranno altro che aggravare la crisi e provocare un maggiore conflitto a nord della capitale del Mali, Bamako.

Il sentimento antifrancese non è l’intera storia del Mali. Ciò che la Francia e gli altri leader globali devono riconoscere è che alla base dei problemi che i maliani devono affrontare ci sono molte questioni più ampie, che riguardano i loro mezzi di sostentamento e la loro dignità e che devono trovare una risposta per garantire un futuro migliore al Paese.

*****

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter.

*Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. È collaboratore di redazione e corrispondente capo di Globetrotter. È redattore capo di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research. È senior fellow non residente presso il Chongyang Institute for Financial Studies della Renmin University of China. Ha scritto più di 20 libri, tra cui The Darker Nations e The Poorer Nations. Il suo ultimo libro è Washington Bullets, con un’introduzione di Evo Morales Ayma.

14 Maggio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO