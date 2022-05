Ex funzionario statunitense rivela i piani contro Cuba e Venezuela

Mark Esper, ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti tra il 2017 e il 2021, mentre Donald Trump era presidente, ha pubblicato all’inizio di maggio un libro intitolato “A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times” (“Un giuramento sacro: Memorie di un Segretario alla Difesa in tempi straordinari”), in cui fa rivelazioni sui piani degli aggressori contro Cuba e Venezuela.

Il testo parla dell’incontro tra l’ex deputato dell’opposizione Juan Guaidó e Trump, e sottolinea che è stato il punto di partenza – per diversi funzionari della nazione nordamericana – per aumentare il loro interesse a pianificare un’invasione militare, azioni militari con mercenari colombiani in Venezuela e l’assassinio del presidente Nicolás Maduro.

Inoltre, secondo Esper, intendevano anche confiscare beni venezuelani come il petrolio, anche in acque internazionali.

Allo stesso modo, durante una riunione con tutti i capi della comunità di intelligence statunitense, nel marzo 2020, l’amministrazione della Casa Bianca ha mostrato il suo interesse a soffocare le economie di Cuba e del Venezuela attraverso un blocco marittimo locale; una questione che è stata addirittura definita assurda.

Da parte sua, il rappresentante permanente del Venezuela presso le Nazioni Unite, Samuel Moncada, ha fatto una sintesi de l libro e ha affermato che l’ex Segretario alla Difesa era d’accordo nel tagliare le entrate petrolifere del Venezuela, ma che il blocco navale era un’idea “vecchia e obsoleta”.

Tuttavia, gli Stati Uniti trovarono un’alternativa al blocco militare totale attraverso il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien, che propose di fermare e sequestrare le navi che trasportavano petrolio venezuelano a Cuba.

“Il petrolio era la moneta con cui Caracas compensava L’Avana per il suo sostegno. Avremmo poi appreso che Mauricio Claver-Carone, il direttore senior dell’NSC per l’Emisfero Occidentale, stava spingendo una linea dura alla Casa Bianca e aveva trovato in O’Brien un interlocutore favorevole alle opzioni militari”, ha scritto Esper.

A questo proposito, il diplomatico venezuelano ha osservato che l’ex segretario sapeva che sia Trump che O’Brien erano favorevoli all’uso della forza militare, indipendentemente dalla giustificazione o dalle conseguenze internazionali.

Nonostante questo, sostiene Moncada, l’allora segretario alla Difesa riteneva che sarebbe stato etichettato per aver contraddetto o ignorato le istruzioni dell’allora presidente.

Il sequestro delle petroliere non era un’idea che avrebbe dato i suoi frutti, né gli Stati Uniti avevano trovato le basi legali per il sequestro, né erano state previste le conseguenze di portata internazionale.

Moncada ha concluso che anche altre questioni, come cosa fare della nave sequestrata o in quale porto collocarla, non erano chiare.

Vale la pena ricordare che lunedì il presidente Maduro, dopo aver denunciato un piano organizzato dalla Colombia per attaccare centri militari e di polizia in Venezuela, ha chiesto un’indagine sulle dichiarazioni dell’ex segretario alla Difesa contenute nel libro.

Tra le questioni rivelate nel libro, sostiene che durante l’amministrazione Trump, l’ex presidente avrebbe proposto a Guaidó e a settori dell’estrema destra di assassinarlo.

“Spero che l’Assemblea nazionale apra un’indagine su queste gravi rivelazioni dell’ex segretario alla Difesa di Donald Trump, in cui si parlava di un’invasione del Venezuela, si parlava di usare mercenari dalla Colombia per invadere il Venezuela, si parlava di assassinare Nicolás Maduro e altri; ministri e ministre e leader del Paese”, ha detto il presidente.

Da TeleSur

