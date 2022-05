“Quella di Biden su Taiwan e Cina non è una gaffe”

Le dichiarazioni di Biden sulla questione Taiwan e la disponibilità Usa a intervenire militarmente contro la Cina se dovesse attaccare l’isola, hanno suscitato un pandemonio. I funzionari del Dipartimento di Stato stanno sudando sette camicie per metterci una pezza ma in Cina non sembrano ritenere quella di Biden come la gaffe di un presidente un pò avanti negli anni e non sempre lucido.

Qui di seguito pubblichiamo un lungo editoriale della redazione del Global Times, il quotidiano cinese in lingua inglese che permette di capire meglio l’analisi e le reazione cinesi alle dichiarazioni di Biden e alle manovre in corso nell’area del Pacifico. E’ molto utile. Buona lettura.

Le osservazioni di Biden sull'”intervento militare” a Taiwan non sono una gaffe, ma un segnale di indebolimento della politica di una sola Cina

da Global Times 23 maggio

Dichiarando che gli Stati Uniti interverranno militarmente se la Cina continentale conquisterà l’isola di Taiwan con la forza, l’amministrazione Biden sta facendo un ulteriore passo avanti per svuotare la politica di una sola Cina, e le osservazioni di Biden hanno provocato la forte opposizione della Cina.

Gli analisti hanno avvertito che, poiché gli Stati Uniti e le loro punte di diamante, in particolare il Giappone, stanno usando la crisi ucraina per promuovere una battaglia cognitiva per contribuire all'”indipendenza” de facto dell’isola di Taiwan, i loro piani incontreranno una risposta più forte da parte della Cina continentale, che non accetta compromessi sui suoi interessi fondamentali.

Parlando con il primo ministro giapponese Fumio Kishida dopo il loro primo vertice di lunedì, Biden ha affermato che gli Stati Uniti interverrebbero militarmente se la Cina continentale prendesse l’isola di Taiwan con la forza. Kishida ha affermato che “i tentativi unilaterali di cambiare lo status quo con la forza, come in Ucraina, non dovrebbero mai essere tollerati nell’Indo-Pacifico”. Ha inoltre aggiunto che lui e Biden hanno sottolineato l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan.

Le parole di Biden hanno attirato l’attenzione di molti media mondiali, che ne hanno dato notizia. La Cina ha espresso la sua ferma opposizione alle dichiarazioni del presidente statunitense.

In una conferenza stampa di routine, lunedì, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha dichiarato che l’isola di Taiwan è una parte inalienabile della Cina e che la questione di Taiwan è “un affare puramente interno della Cina”, che non ammette interferenze da parte di forze straniere. La Cina non è disposta a scendere a compromessi su questioni che riguardano i suoi interessi fondamentali in materia di integrità e sovranità del territorio.

Non è la prima volta che Biden avanza una garanzia di sicurezza all’isola di Taiwan e queste osservazioni non sono gaffes, ma segnali pericolosi che indicano che gli Stati Uniti intendono eliminare ulteriormente la loro politica di una sola Cina, hanno detto gli analisti.

Nell’ottobre 2021, Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero protetto Taiwan in caso di “attacco” da parte della Cina continentale. E come è accaduto nel 2021, un funzionario anonimo della Casa Bianca è subito uscito allo scoperto ed è stato citato dalla Reuters per dire che non ci saranno cambiamenti nella politica degli Stati Uniti verso l’isola di Taiwan.

Come le sue osservazioni di ottobre, le parole di Biden di lunedì non sono coerenti con la tradizionale posizione del governo statunitense su questo tema, solitamente descritta come “ambiguità strategica” e, insieme a una serie di mosse, il governo Biden sta facendo un ulteriore passo avanti per svuotare la politica di una sola Cina, ha dichiarato lunedì Da Wei, direttore del Centro per la sicurezza e la strategia internazionale dell’Università Tsinghua di Pechino.

Da Wei ha osservato che Biden ha anche astutamente lasciato spazio agli Stati Uniti su questi temi. L’invio di truppe è un’interferenza militare, l’offerta di armi e di intelligence militare e la conduzione di salvataggi possono essere interpretati come un “intervento militare”… L’amministrazione Biden sta giocando la carta dell’isola non solo per soddisfare i politici filo-Taiwan negli Stati Uniti, ma anche per servire la sua strategia nei confronti della Cina”, ha detto Da.

Tuttavia, data la delicatezza della questione di Taiwan, il gioco di tattica, sia a parole che con le azioni, non porterà a nessun risultato positivo. Da ha detto che “se l’amministrazione Biden insiste in questo senso, le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno come il Titanic che colpisce un iceberg – finendo in crisi o peggio”.

Biden ha anche affermato che dissuadere la Cina dal prendere l’isola è uno dei motivi per cui la Russia deve “pagare un caro prezzo” per il conflitto con l’Ucraina. Ha aggiunto che qualsiasi sforzo da parte della Cina di usare la forza contro Taiwan farebbe sì che la Cina “coinvolga l’intera regione” e “sia un’altra azione simile a quanto accaduto in Ucraina”.

Gli Stati Uniti stanno promuovendo una battaglia cognitiva cercando di confondere la questione ucraina con quella di Taiwan e di negare la sovranità della Cina sull’isola di Taiwan, ha dichiarato lunedì al Global Times Sun Chenghao, ricercatore del Center for International Security and Strategy della Tsinghua University.

L’Ucraina e l’isola di Taiwan sono completamente diverse

Confondendo deliberatamente le due cose, gli Stati Uniti stanno cercando di fuorviare i Paesi dell’Asia-Pacifico e di far loro credere che la regione Asia-Pacifico sia a rischio di un conflitto simile”, ha detto Sun. “Tali dichiarazioni possono aggiungere legittimità alla Strategia Asia-Pacifico degli Stati Uniti e alla loro interferenza nella questione di Taiwan”.

Le recenti azioni degli Stati Uniti sull’isola di Taiwan indicano che c’è stata una tendenza a cambiare l'”ambiguità strategica” degli Stati Uniti verso la chiarezza. Gli Stati Uniti non hanno abbandonato del tutto la loro politica di una sola Cina, ma la tendenza è molto pericolosa. Gli Stati Uniti stanno mettendo alla prova la linea di fondo della Cina continentale passo dopo passo, ha detto Sun.

Ad esempio, a metà maggio, il Dipartimento di Stato americano è stato sorpreso a fare ampi aggiustamenti e revisioni alle sue dichiarazioni sulle cosiddette relazioni USA-Taiwan sul suo sito web ufficiale, cancellando “Gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan” e il riconoscimento del governo della Repubblica Popolare Cinese come unico governo legale della Cina e che c’è solo una Cina e Taiwan fa parte della Cina.

I politici statunitensi hanno anche parlato della possibilità di far entrare l’isola di Taiwan nel “Quadro economico indo-pacifico” guidato dagli Stati Uniti – uno strumento geopolitico per isolare la Cina dalla catena di approvvigionamento globale – e hanno fatto pressioni per invitare Taiwan all’Assemblea mondiale della sanità.

Secondo gli esperti, a prescindere dall’adozione dell'”ambiguità strategica” o della “chiarezza strategica”, la determinazione del popolo cinese a risolvere la questione di Taiwan non sarà intaccata e rimarrà fedele al ritmo originale.

Gli analisti hanno criticato il frequente gioco della “carta Taiwan” da parte degli Stati Uniti e hanno avvertito i secessionisti dell’isola che le promesse degli Stati Uniti nei confronti dell’isola sono solo parole e che quando la Cina continentale sarà spinta a intraprendere azioni decise e rapide nei confronti dell’isola, gli Stati Uniti, come hanno fatto con altri “alleati”, non avranno tempo né voglia di venire in soccorso di Taiwan.

All’inizio di maggio, l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese ha tenuto un’esercitazione congiunta su larga scala che ha circondato l’isola di Taiwan da entrambe le parti, una mossa che, secondo gli esperti, ha dimostrato e rafforzato ulteriormente l’alto livello di preparazione al combattimento del PLA su Taiwan e ha inviato un forte avvertimento alle forze secessioniste “indipendentiste di Taiwan” e alle forze di interferenza esterne, in un momento in cui queste forze hanno ripetutamente fatto commenti e azioni sbagliate sulla questione di Taiwan.

L’ambizione del Giappone

In qualità di stretto alleato degli Stati Uniti, anche il Giappone ha spesso sottolineato la questione di Taiwan prima e durante le visite di Biden. Secondo gli analisti, il Giappone sta anche sfruttando la tempistica del conflitto tra Russia e Ucraina per crearsi una “legittimità” a intervenire negli affari interni della Cina e creare un’opportunità per diventare un alleato “pivotale globale” per gli Stati Uniti e giocare un ruolo maggiore sulla scena mondiale.

Il Giappone ha sempre considerato la Cina, la Russia e la Corea del Nord come le sue principali “minacce” alla sicurezza e ha citato questi fattori per sviluppare ulteriormente la propria capacità militare. Inoltre, il Giappone pensa che il conflitto Russia-Ucraina porterà grandi cambiamenti nella geopolitica internazionale, influenzando la forza e l’influenza sia dell’Europa che della Russia e offrendo così al Giappone l’opportunità di conquistare il posto di seconda potenza in Occidente, ha dichiarato lunedì al Global Times Hu Jiping, vicepresidente del China Institutes of Contemporary International Relations.

Gli osservatori hanno notato gli ultimi aggiustamenti delle politiche giapponesi, tra cui l’attiva sanzione della Russia, la promozione di un bilancio militare e l’introduzione di emendamenti costituzionali.

Invece di diventare un vassallo degli Stati Uniti, il Giappone ha una strategia più ambiziosa, ha detto Hu, notando che vuole avere una forza militare e una statura politica internazionale all’altezza del suo status economico di terza economia mondiale.

Oltre a sottolineare la “minaccia cinese”, gli Stati Uniti e il Giappone hanno rilasciato una dichiarazione congiunta dopo il vertice di Biden e Kishida di lunedì, in cui hanno menzionato le riforme delle Nazioni Unite, la crisi ucraina, il sostegno degli Stati Uniti per rafforzare la capacità di difesa del Giappone, le attività marittime e molti altri campi.

Alla luce dei temi e dei risultati del vertice, l’alleanza USA-Giappone ha mostrato una tendenza alla “pan-sicurezza”, evolvendo da un’alleanza militare tradizionale a un’alleanza di sicurezza militare, ideologica ed economica e tecnologica, ha dichiarato lunedì al Global Times Xiang Haoyu, ricercatore presso il China Institute of International Studies.

Una versione così forte dell’alleanza USA-Giappone è chiaramente rivolta alla Cina, ha affermato Xiang. Ha osservato che il Giappone è stato e sarà sempre una pedina degli scacchi e tutte le promesse che gli Stati Uniti hanno fatto al Giappone mirano a far sì che esso serva meglio la strategia statunitense per contenere la Cina.

Alcuni media giapponesi hanno descritto il vertice di lunedì come “il più importante degli ultimi 20 anni” e l’occasione più importante dopo l’insediamento di Kishida come primo ministro giapponese nell’ottobre 2021.

In risposta, Xiang ha detto che vantarsi dell'”importanza” del vertice è più che altro un’autocompiacimento. Per il mondo esterno non è nulla di speciale, tranne che per il fatto che il Giappone è troppo ovvio per nascondere il suo scopo di usare gli Stati Uniti per aumentare il suo status e la sua influenza internazionale.

Il vertice non cambierà lo status di disuguaglianza tra Stati Uniti e Giappone, ha dichiarato Xiang.

Gli analisti hanno notato che dall’inizio della crisi ucraina, il Giappone ha fatto del suo meglio per pubblicizzare il “deterioramento dell’ambiente di sicurezza” del Giappone e promuovere ulteriormente l’aumento della sua capacità militare. Manipolando l’opinione pubblica, le élite giapponesi hanno creato un’atmosfera di collaborazione con gli Stati Uniti per contrastare Cina, Russia e Corea del Nord, hanno detto gli analisti.

Le tendenze anti-guerra o le voci di studiosi, politici e media in Giappone sono state abbassate con una minore razionalità o flessibilità sulla diplomazia giapponese, ha detto Xiang, osservando che nella storia, il Giappone è andato fuori strada per ipnotizzare i rischi esterni, e l’attuale situazione politica pericolosa dovrebbe far suonare il campanello d’allarme per altri Paesi, specialmente quelli asiatici.

