Pace, neoliberismo e cambiamenti politici in Colombia

A qualche giorno dalle elezioni presidenziali in Colombia, che si svolgeranno il 29 maggio, pubblichiamo la traduzione integrale di questo dossier curato dalla Tricontinental nel dicembre del 2019 .

Da allora, la pandemia e poi il Paro National hanno certamente modificato il quadro della situazione del paese, inasprendo sostanzialmente alcune linee di tendenza “strutturali” del capitalismo colombiano ed il suo profilo di “militarismo neo-liberista”, così come la la resistenza del suo establishment legato a doppio fili a Washington, al cambiamento.

Dall’altro lato questi due avvenimenti hanno avviato un nuovo ciclo politico, già precedentemente riscontrabile, che potrebbe concludersi positivamente con il successo alle presidenziali dei candidati del Pacto Histórico.

La questione della riforma agraria e della ridistribuzione delle ricchezze naturali del paese rimane centrale è l’unico vero presupposto – insieme al fine della violenza sistemica statale, para-militare e delle organizzazioni criminali – allo sviluppo di un vero processo di pace, ed all’instaurazione di rapporti di cooperazione con gli altri paesi della regione latino-americana.

Come viene scritto nell’analisi qui tradotta: “Un’attuazione completa ed efficiente degli Accordi aprirebbe la possibilità di rafforzare un’alternativa politica ed economica in Colombia, incoraggiando le forze popolari e rafforzando il ruolo della sinistra nella lotta di classe. Di fronte a questa possibilità, le forze di estrema destra e militariste – tra cui il governo nazionale – hanno ostacolato l’attuazione degli Accordi e si sono rifiutate di costruire una pace completa e autentica.”

Questa chance ora, potrebbe essere data dalla vittoria di Gustavo Petro, ex-guerrigliero del M-19 che alle elezioni presidenziali precedenti giunse secondo al ballottaggio.

Anche per questo la campagna politica della formazione si è svolta in un clima pesantissimo: ingerenze dei militari, minacce di morte da parte di cartelli criminali, uccisione degli attivisti politico-sociali.

Solo la vittoria del candidato della coalizione progressista aprirebbe la strada per un cambiamento.

Buona Lettura

*****

La pace in Colombia è stata nell’agenda politica dell’America Latina per decenni. L’esatto contrario della pace è stato imposto dagli Stati Uniti con il Plan Colombia (2000) e con l’installazione di sette basi militari straniere sul territorio colombiano. I movimenti popolari, invece, sono stati testimoni degli sforzi per raggiungere la pace attraverso intensi negoziati. Per la Colombia e per i popoli dell’America Latina – la nostra America – la “pace” è diventata l’asse centrale della disputa tra il neoliberismo (e la sua componente militare) e le aspirazioni popolari.

Per le forze di estrema destra, il sostegno alla guerra e all’economia di guerra rappresenta un vantaggio per i loro interessi economici e politici. Il contesto attuale è caratterizzato da numerosi omicidi di leader di movimenti sociali e organizzazioni comunitarie e da un discorso ufficiale che attacca incessantemente la Repubblica Bolivariana del Venezuela. Questo attacco al Venezuela minaccia di promuovere la destabilizzazione non solo attraverso questo discorso, ma anche attraverso un intervento militare che provocherebbe una guerra regionale.

I risultati delle elezioni regionali e comunali tenutesi alla fine di ottobre suggeriscono il declino dell’autorità del governo di estrema destra di Iván Duque. I partiti politici dell’opposizione hanno vinto diverse elezioni a livello comunale, in particolare nelle principali città della Colombia, tra cui la capitale Bogotà. Questa vittoria dell’opposizione suggerisce la debolezza della coalizione creata da Duque e dall’ex presidente Álvaro Uribe. È stata questa coalizione a far vincere a Duque la presidenza nel giugno 2018. Duque è salito al potere con un’agenda bellicosa; era contrario ai negoziati di pace che erano stati presi sul serio dal suo predecessore, Juan Manuel Santos.

Ancora una volta, il popolo colombiano si trova a cavallo tra due realtà: i tamburi della guerra e la speranza della pace. Questa tensione ha un processo storico lungo, complesso e multidimensionale. Questo dossier di Tricontinental: Institute for Social Research esamina le cause della crisi e le due realtà della guerra e della pace.

Il lungo cammino della pace e del cambiamento sociale

L’estrema disuguaglianza, la concentrazione della proprietà terriera e gli ostacoli alla partecipazione politica sono al centro del conflitto sociale, politico e armato in Colombia.

Il modello economico colombiano è incentrato su tre grandi industrie: quella mineraria, quella agricola e quella del bestiame. Le imprese transnazionali dominano il settore minerario, mentre l’agricoltura e il bestiame sono subordinati alla catena del valore globale.

In termini di distribuzione della terra, la Colombia è il Paese più diseguale dell’America Latina. Secondo il censimento nazionale dell’agricoltura, l’81% del territorio colombiano è di proprietà dell’1% della popolazione, mentre il restante 19% è nelle mani del 99% – principalmente contadini (Censo Agrario 2015).

Queste condizioni di povertà nelle aree rurali hanno il maggiore impatto sulle donne, che possiedono appena il 26% dei titoli di proprietà della terra e – in pratica – non hanno diritto alla salute, alla casa o all’istruzione. Secondo Oxfam, un milione di famiglie rurali in Colombia vive in alloggi più piccoli dello spazio che una mucca ha per pascolare (Oxfam 2017).

La disuguaglianza sociale si riflette in quella politica. In Colombia, la partecipazione politica dei movimenti popolari e delle forze democratiche è limitata. Lo Stato stigmatizza, perseguita e assassina le persone che aderiscono a correnti ideologiche di sinistra o di opposizione, come dimostra l’assassinio sistematico di leader sociali (Indepaz 2018).

La guerra fredda, seguita dall’attuazione di una guerra ibrida attraverso il Plan Colombia, ha favorito l’eliminazione fisica di organizzazioni sociali, movimenti e partiti politici, soprattutto a sinistra.

Nel 1984, dopo il primo accordo di pace tra lo Stato e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC), la sinistra formò una piattaforma politica nota come Unione Patriottica (Unión Patriótica). Contro le persone associate all’Unione Patriottica è stato perpetrato un genocidio politico: ad esempio, negli anni ’80 e ’90 sono stati uccisi quattromila studenti (Cepada 2006).

Oggi, questa violenza viene nuovamente sperimentata. Nel 2018, il Centro di ricerca ed educazione popolare per la pace (Centro de Investigacion y Educacion Popular Programa Por La Paz o CINEP) ha documentato 1.151 minacce di morte, 648 omicidi e 304 casi di lesioni fisiche, oltre a numerosi casi di molestie (CINEP 2019).

Nel 2016, sotto la pressione di un crescente movimento popolare per la pace, lo Stato colombiano e le FARC hanno firmato un nuovo accordo di pace. Questo accordo è arrivato dopo quattro anni di negoziati ed è organizzato intorno a sei punti principali:

Intraprendere una riforma rurale globale attraverso la ridistribuzione delle terre. Un fondo di tre milioni di ettari deve essere dato ai contadini, alle popolazioni indigene e agli afro-colombiani. L’Accordo pone le basi per la creazione di programmi di sviluppo che dovranno collaborare con le organizzazioni rurali.

Costruire la pace attraverso l’incorporazione di tutte le parti nei processi democratici. L’Accordo crea uno Statuto dell’opposizione dedicato a garantire i diritti dei movimenti sociali, dei movimenti di base e dei partiti politici a partecipare all’intera attività politica.

Porre fine al conflitto con un cessate il fuoco e la deposizione delle armi.

Creare una soluzione collettiva e globale al problema delle droghe illegali.

Creare un sistema di verità, giustizia, riparazione e non recidiva che guardi al passato e al futuro della violenza.

Creazione di una commissione per il monitoraggio, la promozione e la verifica dell’attuazione dell’accordo finale (Accordi di pace 2016).

Due sottosezioni dell’accordo non sono state attuate:

la creazione di circoscrizioni elettorali speciali transitorie per la pace (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz o STPED) che avrebbero incorporato nel Congresso sedici rappresentanti dei movimenti popolari; la riforma strutturale del sistema politico.

La portata delle riforme proposte dall’Accordo e le loro implicazioni politiche hanno provocato una forte resistenza da parte dei settori politici ed economici che beneficiano della disuguaglianza radicata, del modello economico rentier e della commercializzazione dell’agricoltura.

I rapporti delle Nazioni Unite e dell’Istituto Kroc (Università di Notre Dame) indicano che l’attuazione degli Accordi è stata molto lenta. Ciò ha avuto un impatto negativo sul popolo colombiano, soprattutto sugli ex combattenti.

Un’attuazione completa ed efficiente degli Accordi aprirebbe la possibilità di rafforzare un’alternativa politica ed economica in Colombia, incoraggiando le forze popolari e rafforzando il ruolo della sinistra nella lotta di classe. Di fronte a questa possibilità, le forze di estrema destra e militariste – tra cui il governo nazionale – hanno ostacolato l’attuazione degli Accordi e si sono rifiutate di costruire una pace completa e autentica.

È in questo contesto che si sono moltiplicati gli omicidi dei leader sociali.

Dagli accordi del 2016 alle elezioni del 2019: La lotta per la pace

Per decenni, la politica colombiana è stata disorientata dall’oscillazione tra guerra e pace, che ha messo in secondo piano la lotta contro le politiche economiche e sociali neo-liberali. In questo contesto, le forze politiche di destra e lo Stato – sostenuto da potenze straniere come gli Stati Uniti – hanno promosso un’uscita militare dal conflitto armato interno.

Tuttavia, le lotte dei movimenti popolari hanno rafforzato gli sforzi per la pace e spinto per una soluzione negoziata del conflitto. Il successo dei movimenti popolari in questo senso ha portato a una reazione emotiva più pacata alla guerra, che ha ampliato il campo pacifista che chiede la fine della guerra attraverso il dialogo e la negoziazione piuttosto che attraverso un’escalation di azioni militari.

Sebbene il movimento per la pace abbia ottenuto questa vittoria cruciale, spostando la comprensione politica della guerra, le sezioni militariste – come i partiti di destra e le istituzioni dello Stato – persistono. Decenni di lotta popolare hanno messo sul tavolo una nozione globale di pace.

Questa nozione di pace è stata modellata per includere tutte le forze insurrezionali, per aprire le porte a un’ampia comprensione della democrazia e per permettere a tutte le comunità di far parte del processo democratico (compresi i contadini e i lavoratori agricoli, le vittime della guerra, le donne, i dissidenti e i lavoratori urbani precari).

La tesi politica del blocco per la pace era quella di promuovere un’agenda che non si limitasse a porre fine alla guerra, ma che sostituisse la guerra come asse centrale della politica nazionale; si trattava di sostituire l’ossessione per la guerra con il progetto di ricostruire la cittadinanza e cambiare l’ordine sociale prevalente.

In altre parole, una parte fondamentale delle fondamenta di questo approccio alla pace è la sostituzione del progetto del neoliberismo militarizzato con un progetto politico ed economico pacifico (González Casanova 2013, Seoane 2016).

Il panorama politico colombiano ha iniziato a cambiare nel 2016. In quell’anno lo Stato e le FARC hanno firmato gli accordi di pace e hanno iniziato a dialogare con l’Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberación Nacional o ELN).

Gli elettori colombiani si sono polarizzati tra coloro che sostengono gli Accordi e coloro che non li sostengono (non tutti coloro che erano contrari agli Accordi erano contrari alla pace; piuttosto, avevano delle divergenze con alcune parti dell’accordo).

Il movimento per la pace ha subito una parziale sconfitta nel referendum del 2016, quando questa polarizzazione è andata a favore delle forze del militarismo. Il rifiuto degli Accordi nel referendum ha reso necessario un processo di revisione degli Accordi da parte del Congresso.

Due anni dopo, mentre gli Accordi erano in fase di attuazione, Iván Duque ha vinto le elezioni del 2018. L’ex presidente Uribe era emerso come uno dei leader del blocco che si era schierato contro gli Accordi di pace e per un’uscita militarista dal conflitto in Colombia, e Duque faceva parte della sua coalizione di destra. Ma Duque non è riuscito a vincere le elezioni al primo turno.

È significativo che, per la prima volta nella storia della Colombia, un candidato di sinistra – Gustavo Petro – sia passato al secondo turno delle elezioni. Ha ottenuto più di 8,2 milioni di voti – il 41,8% dei votanti al secondo turno. Questa impresa elettorale ha messo in discussione il potere del sistema politico installato nel XIX secolo; ha confermato l’idea che il cambiamento era nell’aria, poiché un segmento significativo della popolazione colombiana era disposto a sfidare l’egemonia della destra e del campo di guerra.

Il 27 ottobre 2019, le elezioni regionali e comunali hanno mostrato la forza di coloro che sostengono la pace contro la destra del Paese e coloro che sostengono la guerra. Le principali città della Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga e Manizales) saranno ora governate da fazioni indipendenti dei partiti tradizionali con tendenze progressiste e impegnate per la democrazia e la pace, oppure da candidati di partiti progressisti. Questo riflette una rottura politica.

La “pace” è ora definita da un’ampia preoccupazione per l’espansione dei programmi sociali. Solo nei comuni medio-piccoli, dove il conservatorismo rimane dominante, hanno prevalso il clientelismo e i tradizionalismi del passato.

I risultati elettorali non avvantaggiano direttamente gli ex combattenti della guerriglia, anche se alcuni di loro sono riusciti a raggiungere i municipi e a ottenere una rappresentanza legislativa. Le FARC si sono già insediate in dieci dei sedici seggi del Congresso, come previsto dagli accordi di pace. Dal municipio e dal Congresso, le forze progressiste e il campo della pace hanno un percorso per sfidare il precedente consenso intorno al neoliberismo militarizzato.

Tuttavia, le forze potenti – guidate dal presidente Duque – non si lasciano facilmente da parte. Nelle elezioni di ottobre, ventuno candidati di vari partiti sono stati assassinati e, in varie parti del Paese, l’affluenza alle urne è stata repressa con la violenza del campo di guerra. Queste forze vogliono mantenere il neoliberismo militarizzato. Continuano a disturbare la pace.

Estrattivismo, militarizzazione e alternative

Gli accordi di pace tra lo Stato e le FARC mirano ad ampliare il dibattito politico e ad approfondire le possibilità democratiche per la popolazione. Ampliare la discussione significa permettere un dibattito sul modello economico che sostiene il sistema politico colombiano, controllato da potenti fazioni delle classi dominanti.

Questo modello economico – il neoliberismo armato – riproduce la disuguaglianza strutturale e la povertà sistematica, creando le basi per un conflitto sociale permanente.

L’economia politica della Colombia contemporanea si compone di almeno quattro elementi:

Militarizzazione e repressione giustificate dall’idea di un nemico interno. Coercizione della cittadinanza attraverso la collusione dello Stato e delle forze paramilitari nei territori di interesse economico. Promozione e mantenimento delle politiche neo-liberali di aggiustamento strutturale. Boicottaggio dell’attuazione degli accordi di pace da parte del governo nazionale.

Tre iniziative socio-economiche delle classi dominanti beneficiano di questi quattro elementi dell’economia politica della Colombia:

L’uso del fracking. La promozione dell’estrazione mineraria su larga scala. Le azioni punitive contro i coltivatori di foglie di coca.

Queste azioni aggravano le cause del conflitto armato e aumentano la disuguaglianza insita nel modello economico del neoliberismo armato. Mentre le prime due iniziative – l’uso del fracking e la promozione dell’estrazione mineraria su larga scala – rafforzano la finanziarizzazione economica, la terza iniziativa – l’azione punitiva contro i coltivatori di foglie di coca – esaspera la “Guerra alla droga” militarizzata imposta dagli Stati Uniti.

Questo assalto alle campagne porterà alla migrazione interna, che aggraverà la disuguaglianza e la povertà nelle città, dove l’85% dei lavoratori guadagna meno di 500 dollari al mese (DANE 2018).

L’orientamento economico e politico dello Stato colombiano si basa sull’abbandono sistematico dei lavoratori precari sia nelle città che nelle campagne; questo modello porta a un aggravamento della povertà tra le comunità indigene, i contadini e gli afro-colombiani.

La Colombia è un grande Paese, con una superficie di 1,13 milioni di chilometri. Parti significative di questo territorio sono isolate – con poche strade – e quindi il Paese stesso non è territorialmente integrato. Il controllo su questo teso paesaggio sociale è stato mantenuto non solo dalla violenza dello Stato, ma anche dalla prevalenza delle forze paramilitari (Molano 2015).

Come conseguenza di questo modello di espropriazione, il 26,6% della popolazione colombiana vive in aree rurali. Di questi, il 45,6% vive al di sotto della soglia di povertà (Censo agrario 2015). La Colombia rurale lotta contro l’estrema povertà, soprattutto tra gli afro-colombiani e le comunità indigene.

La disuguaglianza in Colombia è la seconda più alta dell’emisfero (coefficiente Gini di .53), seconda solo ad Haiti (coefficiente Gini di .60). L’impoverimento e la disuguaglianza nelle zone rurali della Colombia forniscono un contesto importante per comprendere la prevalenza dei coltivatori di foglie di coca, papavero e marijuana. L’assalto a queste droghe illegali è un nuovo assalto ai poveri.

Il neoliberismo, guidato dall’intervento straniero, ha incontrato una forte resistenza. Le organizzazioni popolari e i movimenti sociali stanno reagendo mobilitandosi e conducendo importanti lotte contro l’estrazione mineraria su larga scala, per il diritto all’acqua potabile e per un programma finanziato dallo Stato per sostituire le colture illegali con colture legali.

Si battono per un lavoro dignitoso, per una politica democratica e per porre fine alla militarizzazione delle loro terre (vedi la mappa sull’estrazione su larga scala). Queste lotte sono sia territoriali che sociali; si basano sulla difesa della terra e dei beni comuni e sulla produzione sovrana di cibo.

Le lotte contadine sono orientate al superamento del modello neoliberale che crea disuguaglianza e povertà. Le nuove proposte per un’autentica riforma agraria pongono l’attenzione sulla sovranità alimentare come antidoto alle coltivazioni illegali. Diverse regioni del Paese sono già riuscite in questa trasformazione.

Le Zone di Riserva Contadina (Zonas de Reserva Campesina o ZRC) e le Zone di Sviluppo Agrario (Zonas de Desarrollo Agroalimentario o ZDA) sono le proposte collettive più importanti e di successo, promosse da progetti di sovranità alimentare che si basano sulla proprietà collettiva della terra e su modelli di autosufficienza.

Attualmente esistono sei ZRC costituite su un totale di 831.000 ettari in sei dipartimenti del Paese; altre sette ZRC su un totale di 1.253.000 ettari sono in attesa di riconoscimento da parte dello Stato. Nel 2014 si è tenuto un vertice per unificare la miriade di lotte rurali popolari del Paese.

Il processo emerso a seguito di questo vertice rappresenta oggi la parte più dinamica dei movimenti sociali colombiani e quella più attiva nella ricerca di una soluzione politica al conflitto armato e al neoliberismo armato.

La prospettiva che vede la pace come parte della trasformazione del modello economico rurale rappresenta una possibilità promettente per trovare un’uscita dal neoliberismo. Se il popolo colombiano potrà vincere la lotta per la pace, con garanzie democratiche, sarà solo se il modello economico rurale rimarrà al centro della lotta contro-egemonica.

La terra rimane un punto centrale di contesa: se la terra rimane solo un fattore di accumulazione del capitale e di finanziarizzazione, allora rimarrà una forza di guerra; se può diventare il terreno su cui generazioni di speranze frustrate possono sviluppare le loro aspirazioni, allora sarà un fattore di cambiamento.

La geopolitica del conflitto armato interno

La Colombia è diventata un luogo importante per la disputa geopolitica regionale in America Latina. Gli Stati Uniti hanno utilizzato la Colombia come partner chiave nella lotta per sconfiggere i governi progressisti e antimperialisti della regione.

L’ansia di uscire da una serie di crisi finanziarie permanenti (come lo shock globale del 2008-2009) e da una crisi sistematica dell’egemonia statunitense ha portato a un nuovo assalto all’America Latina. Gli Stati Uniti e i loro alleati si sono posizionati per intervenire attraverso guerre ibride, come colpi di Stato morbidi, azioni legali e soft power (compresi gli aiuti allo sviluppo).

In Colombia, questa guerra ibrida ha assunto la forma della Guerra alle droghe, un attacco alla produzione illegale di droga che ha coperto il vero obiettivo: soffocare le lotte popolari e aprire la porta alle imprese transnazionali per lo sfruttamento delle risorse minerarie ed energetiche e della biodiversità andino-amazzonica.

La classe dominante colombiana, con il sostegno degli Stati Uniti, ha trasformato la guerra interna del Paese in una base per intervenire nelle lotte popolari della regione. Le accuse dello Stato colombiano e degli Stati Uniti, secondo cui la Repubblica Bolivariana del Venezuela starebbe aiutando le FARC e altri gruppi, hanno lasciato intendere la possibilità di una guerra ibrida regionale.

Queste minacce di intervento in Venezuela dal confine colombiano avevano lo scopo di demoralizzare la popolazione venezuelana. La teoria generale dello Stato colombiano e degli Stati Uniti è che la sconfitta del progetto bolivariano renderebbe difficile la creazione di un progetto emancipatorio nella regione che abbia la capacità di minacciare gli interessi degli Stati Uniti e della borghesia regionale.

Per questo motivo, sia lo Stato colombiano che gli Stati Uniti ritengono fondamentale sconfiggere il progetto bolivariano. Il conflitto armato in Colombia, quindi, rappresenta un’opportunità pragmatica fondamentale sia per gli Stati Uniti che per lo Stato colombiano.

Il conflitto armato è iniziato negli anni Sessanta come parte della lotta che si è scatenata contro l’installazione e lo sviluppo del capitalismo avanzato in Colombia. Gli Stati Uniti intervennero attraverso il Trattato interamericano di assistenza reciproca (TIAR) del 1948 e l’Alleanza per il progresso del 1961, nonché con missioni di esperti economici e militari nel Paese.

Questi progetti non solo hanno esacerbato le disuguaglianze e le sofferenze, ma sono anche apparsi come la soluzione a questi problemi. Questo era il risultato del successo dell’imperialismo nella battaglia delle idee. Si erano create le condizioni affinché le classi dominanti, le forze armate e una società civile sotto l’egemonia culturale degli Stati Uniti favorissero i piani e le azioni imperialiste nel Paese e in tutto il Sud America.

Le classi dominanti e i blocchi al potere sia in Colombia che negli Stati Uniti hanno poi insistito sul fatto che il conflitto armato poteva essere concluso solo con una vittoria militare. A tal fine, coloro che hanno creato il problema hanno insistito nell’installare il più sofisticato piano militare mai imposto alla regione: il Plan Colombia (2000). Questo piano prevedeva il rafforzamento delle forze armate e l’attuazione di un progetto di repressione su larga scala.

Dal 2001, il governo statunitense ha valutato che l’equilibrio delle forze nel conflitto armato interno rappresenta una minaccia reale per lo Stato colombiano (Marcella, Wilhelm 2001). Questa preoccupazione è stata amplificata dai progressi del progetto regionale bolivariano che ha come punto di riferimento il Venezuela.

L’intervento militare e politico degli Stati Uniti in Colombia è aumentato nel decennio successivo al 2001. Nel 2011 era chiaro che il conflitto armato, lungi dall’essere risolto, era giunto a un punto morto: nessuna delle due parti poteva vincere e nessuna delle due si sarebbe arresa all’altra. Questo nonostante le forze dello Stato colombiano fossero state rafforzate da aiuti stranieri per raggiungere una superiorità tecnica e nonostante usassero questa superiorità per infliggere duri colpi agli insorti.

Questa impasse ha portato alle conversazioni che sarebbero poi culminate negli accordi di pace del 2016. Le classi dirigenti colombiane erano arrivate a fare affidamento sull’”assistenza” militare e politica degli Stati Uniti per mantenere il proprio dominio sulle tensioni sociali all’interno della Colombia. Questa dipendenza ha contribuito a far sì che lo Stato colombiano si sottomettesse ai piani statunitensi per destabilizzare il vicino Venezuela.

È stato creato un complesso militare-industriale dipendente, in cui aziende private colombiane, israeliane e statunitensi beneficiano dell’attività commerciale relativamente sicura legata alla vendita di armi, logistica e capacità tecnica. La Colombia spende il 13,1% del suo bilancio nazionale per il settore della sicurezza.

La logica commerciale della guerra si impone su qualsiasi tentativo politico di creare un percorso di pace. Le forze armate colombiane e i loro partner privati sono coinvolti nel guadagno commerciale attraverso la produzione di armamenti (pistole, esplosivi, missili), di metodi per sparare queste armi (droni, motovedette) e di meccanismi di informazione (radar); le forze armate sono obbligate ad acquistare varie parti dei loro sistemi dai loro partner commerciali negli Stati Uniti e in Israele.

Questi componenti, come la cyber-sicurezza e i moduli di addestramento, fanno parte dell’arsenale per la guerra ibrida – non solo contro la guerriglia – ma anche per le sfide emisferiche prioritarie per gli Stati Uniti. Questi obiettivi prioritari includono i governi di Bolivia, Cuba e Venezuela e l’aumento dei legami tra i Paesi latinoamericani e altre potenze (in particolare i RICS – Russia, India, Cina e Sudafrica).

Nel 2017, la Colombia è entrata a far parte dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) come “partner globale”; è l’unico Paese latinoamericano dell’alleanza. Questo ha approfondito il ruolo dello Stato colombiano nelle fughe geopolitiche degli Stati Uniti nella regione e ha fatto crescere la tensione per una possibile invasione militare colombiana in Venezuela.

La partnership della Colombia con la NATO e lo stretto legame con gli Stati Uniti hanno giustificato l’apparato bellico, la cui crescita all’interno del Paese serve a contenere i disordini sociali derivanti dalla disuguaglianza e dalla povertà.

Il governo di Iván Duque ha cercato di incorporare il quadro della “guerra alla droga” imposto dal governo statunitense nel suo confronto ideologico con i governi progressisti della regione, in particolare con il Venezuela e Cuba – parte dell’argomentazione consiste nell’associare la sinistra ai narcotrafficanti.

Le condizioni interne del Paese rendono difficile il progetto dell’estrema destra, il cui governo – ora nelle mani di Duque – non è in grado di far progredire efficacemente l’economia nazionale né con la forza né con il consenso politico. Allo stesso tempo, il governo di estrema destra non è stato in grado di minare la capacità di lotta di importanti settori della società colombiana, che devono far fronte a continue violazioni dei diritti umani, repressioni e assassinii.

Verità e giustizia: Pace politica

Negli ultimi sessant’anni, le modalità di funzionamento del conflitto armato in Colombia hanno attraversato diverse fasi.

Dal 1964 al 1991, il conflitto è stato inquadrato nell’ambito della Guerra Fredda, dove il concetto di nemico interno – la sinistra, in particolare – era centrale. Durante questo periodo, la guerra contro l’insurrezione ha assunto la forma di operazioni di intelligence e di operazioni sul campo da parte dell’esercito colombiano.

Dopo la Guerra Fredda, la forma di guerra contro l’insurrezione si è trasformata in una guerra a tutto campo o ibrida, che ha combinato metodi psicologici e legali e una sofisticata guerra dell’informazione che ha generato quadri di “post-verità” per il conflitto.

Queste narrazioni “post-verità” negavano le condizioni sociali e politiche che erano state la causa della lotta armata iniziata nel 1964. Questi aspetti della nuova guerra ibrida sono confluiti nel Plan Colombia.

Gli ultimi decenni possono essere considerati un banco di prova per la Lawfare o guerra legale – una guerra che utilizza l’intero apparato giuridico come arma contro l’insurrezione e che in seguito sarebbe stata applicata ad altre parti dell’America Latina (Romano 2019).

La Lawfare nega che l’insurrezione abbia un carattere politico, insistendo invece sul fatto che debba essere considerata semplicemente un’attività criminale o terroristica. Nell’ambito del Lawfare, lo Stato colombiano ha avviato un processo di intimidazione nei confronti di intere popolazioni per spingerle a ritirare il loro sostegno alla guerriglia e a detenere leader sociali – ora accusati di appoggiare la guerriglia.

Questi processi hanno creato le condizioni legali per negare un percorso politico di uscita dal conflitto. Tuttavia, durante i negoziati a L’Avana (Cuba) che hanno portato agli accordi di pace e poi nei negoziati tra lo Stato e l’ELN (che non hanno portato a un accordo finale), lo Stato ha riconosciuto sia le FARC che l’ELN come organizzazioni politiche – non terroristiche.

Il sistema giuridico colombiano è stato ridisegnato per “combattere il nemico interno e il terrorismo”. Nell’ambito degli sforzi per sostenere questo quadro, gli Stati Uniti hanno plasmato il disegno istituzionale dei tribunali istruendo i giudici colombiani negli Stati Uniti e fornendo un modello per il sistema penale, molti elementi del quale sono stati importati in Colombia.

Questo intervento nel sistema giuridico è avvenuto durante il processo di pace in Guatemala, ad esempio, ed è ora osservabile in Colombia (Calderón 2019). Tuttavia, il modello di giustizia e di racconto della verità concordato dallo Stato e dalle FARC negli accordi del 2016 mirava meno alla retribuzione e più alla giustizia riparativa per le vittime e alla diffusione della verità sul conflitto.

Questo modello riflette un atteggiamento verso il processo legale che è in contrasto con l’approccio della guerra ibrida, che mira a trattare la guerriglia come illegale e a mascherare il carattere della guerra.

Nell’ambito del processo di verità e riconciliazione, sono state create due istituzioni indipendenti dal sistema giudiziario formale: La Commissione per il chiarimento della verità e la Giurisdizione speciale per la pace (Jurisdicción Especial de Paz o JEP).

Il mandato di questi organismi è di rivelare le violazioni del diritto internazionale umanitario da parte dei militari, della guerriglia e della classe capitalista durante il conflitto armato. Il JEP ha il compito di scoprire la conoscenza del conflitto da una prospettiva riparativa; cerca di scoprire i fatti delle atrocità attraverso azioni legali collettive basate sulle vittime o attraverso denunce preesistenti, per poi cercare di rendere giustizia alle vittime.

Il sistema giudiziario dello Stato e degli Accordi di pace deve confrontarsi con l’estrema destra colombiana, che cerca di equiparare i crimini commessi dallo Stato a quelli commessi dagli insorti. Allo stesso tempo, l’estrema destra cerca l’impunità per i militari e la classe capitalista, mentre cerca la punizione per i guerriglieri.

Questa tensione determina la transizione a lungo termine dalla guerra – una tensione che assomiglia a quella dei Paesi che lottano per emergere dalle dittature verso la democrazia.

Gli Accordi di pace non hanno emanato una legge di amnistia totale. Piuttosto, gli Accordi hanno stabilito un modello che fornisca sia alle vittime che ai colpevoli la possibilità di rendere conto delle loro azioni e del loro dolore.

Tuttavia, questo modello è limitato dalle dinamiche di potere in Colombia, che favoriscono le classi dominanti. Ad esempio, le organizzazioni delle vittime hanno una maggiore capacità di definire ciò che è accaduto durante la guerra.

Nel frattempo, un modo in cui le classi dominanti affermano il loro punto di vista è quello di insistere sul fatto che i crimini dello Stato sono equivalenti a quelli degli insorti; questo nonostante gli agenti delle classi dominanti – sia nello Stato che nei gruppi para-militari – abbiano la maggiore responsabilità per i crimini di guerra e abbiano usato la lunga guerra per arricchirsi.

Il processo di ricerca della giustizia è potente perché è in grado di affrontare la verità su chi ha finanziato i paramilitari, una verità che potrebbe essere utilizzata per smantellare questi attori letali e che quindi potrebbe generare le condizioni di sicurezza che potrebbero portare la Colombia ad approfondire il processo democratico.

Nel presente, verso il futuro

In Colombia la pace è contesa. Questo conflitto implica un completo spostamento dell’asse gravitazionale della politica dalla guerra alla pace. Il programma in sei punti degli accordi di pace è diventato un’agenda per le lotte anti-neoliberali, nonché un modo per discutere altre richieste popolari.

L’accordo traccia un percorso verso un’apertura democratica che si basa sull’eliminazione della violenza dalla politica, in particolare dall’idea che gli insorti siano criminali o terroristi (che in precedenza aveva bloccato qualsiasi serio negoziato politico). Gli accordi portano in primo piano la discussione sulla disuguaglianza e sulla povertà.

Ciò è particolarmente importante per le aree rurali, dove si concentra l’appropriazione estrema della ricchezza. Con l’accordo dell’Avana, le forze politiche hanno accettato di riconoscere la miseria del Paese e di creare risarcimenti per i milioni di persone che hanno subito un impatto negativo dalla guerra.

La conservazione della vitalità dei movimenti popolari e delle loro comunità è stata riconosciuta come fondamentale per costruire un autentico percorso di cambiamento democratico.

Il governo colombiano, controllato dall’estrema destra, agisce contro gli accordi di pace. Utilizza meccanismi istituzionali e burocratici per ritardare l’attuazione dei sei punti dell’accordo e si rifiuta di dialogare con l’ELN.

Il governo teme una situazione di pace perché questa richiederebbe lo smantellamento del sistema di dominio che è stato cementato attraverso la repressione dei movimenti popolari.

I vantaggi della guerra non sono solo per l’estrema destra colombiana; sono transnazionali, con gli Stati Uniti e altre entità di estrema destra in tutta l’America Latina che guidano un progetto geopolitico di destra nell’emisfero.

L’instaurazione della pace aprirebbe la possibilità di sfidare il dominio della classe dominante. Sfiderebbe anche l’agenda di destabilizzazione dei vari progetti progressisti nella regione, compreso il tentativo di rovesciare il processo rivoluzionario in Venezuela attraverso il blocco e l’intervento militare.

Sia l’attuazione degli accordi di pace del 2016 che la realizzazione di un accordo con l’ELN permetterebbero ai movimenti popolari e alle lotte anti-neoliberali di compiere sostanziali passi avanti nella trasformazione politica ed economica del Paese (anche se non senza contraddizioni e ostacoli).

La prova di ciò è già disponibile, dato che le grandi città del Paese hanno portato al potere diverse forze politiche progressiste e indipendenti, limitando il blocco di potere tradizionale, che comprende l’estrema destra.

Il mancato rispetto degli accordi di pace da parte dello Stato mira a creare fratture nei movimenti popolari. È già chiaro che lo Stato ha una strategia per creare divisioni tra i movimenti in termini di visione del futuro.

Finché non ci sarà una pace tra lo Stato e tutti i gruppi guerriglieri, la strategia di dominio dello Stato continuerà, subordinando le persone sia alla disuguaglianza e alla povertà sia alla coercizione attraverso l’apparato statale e le forze paramilitari.

La morte sistematica dei leader sociali delle lotte popolari evidenzia i metodi con cui lo Stato e le forze paramilitari generano paura e rabbia, cercando poi di produrre una risposta violenta per giustificare la loro violenza. Il blocco al potere è intenzionato a mantenere la narrazione ufficiale della guerra, in cui il governo e i paramilitari sono dalla parte buona della storia, mentre le lotte popolari sono collocate dalla parte cattiva della storia.

