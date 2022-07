Le milizie della repubblica popolare di Luhansk e le forze armate russe si stanno preparando ad entrare a Siversk, nella regione di Donetsk, e a “ripulirla” ha affermato l’ambasciatore della Repubblica Popolare in Russia, Rodion Miroshnik, sul proprio canale Telegram.

Mosca nel bollettino quotidiano del ministero della Difesa ha fatto sapere di aver “distrutto 17 postazioni di comando, quattro batterie di sistemi missilistici e due hangar vicino a Kostyantynivka, dove erano nascosti obici M777 di fabbricazione statunitense utilizzati per bombardare i quartieri residenziali di Donetsk”.

L’agenzia Tass riferisce che le forze armate ucraine hanno nuovamente bombardato la città di Alchevsk nella Repubblica Popolare di Lugansk (LPR) domenica utilizzando sistemi missilistici a lancio multiplo HIMARS forniti dagli Stati Uniti.

La linea del fronte nella parte settentrionale della Repubblica Popolare di Donetsk è cambiata in modo significativo, con 243 insediamenti già sotto il controllo delle forze alleate, ha dichiarato il capo della repubblica Denis Pushylin ripreso dall’agenzia Ria Novosti.

Dal canto loro le forze armate ucraine affermano di aver respinto un assalto delle truppe russe in direzione di Krasnopill e un altro tentativo di attacco in direzione di Maryinka, nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, specificando che in direzione di Slovyansk, i villaggi circostanti di Dibrovny, Mazanivka, Bogorodychny, Adamivka e Kurulka sono stati bombardati con cannoni e artiglieria.

Il giornale ucraino Kyev Indipendent riferisce che la 60^ brigata di fanteria delle Forze armate ucraine afferma di aver ripreso il controllo di Ivanivka, un villaggio nell’Oblast di Kherson.



Nella guerra in corso, un ruolo crescente lo stanno assumendo le incursioni informatiche. Il gruppo hacker russo RaHDIt e quello ucraino “Beregini” sono riusciti a ottenere documenti operativi segreti sulle azioni dell’esercito ucraino e sulla reale situazione al fronte.

Secondo gli hacker, l’intelligence americana fornisce a Kiev dati radar, nonché immagini satellitari, anche del territorio della Russia, che viene poi sottoposto ad attacchi con razzi e artiglieria contro i civili, ha dichiarato a RIA Novosti un membro del gruppo di hacker RaHDIt.

A Melitopol, controllata dalle forze armate russe, c’è stato un attentato non riuscito contro l’amministratore del distretto Andryi Siguta. Siguta non è rimasto ferito e continua a lavorare, riferiscono fonti russe.

