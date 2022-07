Sri Lanka. Gli Stati Uniti strumentalizzano la crisi contro la Cina

Un editoriale del giornale cinese Global Times analizza la situazione nello Sri Lanka alla luce della rivolta popolare che ha cacciato presidente e premier ma anche del tentativo statunitense di sfruttare la crisi del paese per i propri interessi geopolitici in funzione anticinese.

Sabato, decine di migliaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale nella capitale dello Sri Lanka, Colombo. Il presidente Gotabaya Rajapaksa ha annunciato che si sarebbe dimesso il 13 luglio dopo essere stato cacciato dalla residenza. Il primo ministro Ranil Wickremesinghe ha dichiarato che lascerà l’incarico una volta instaurato un governo multipartitico. Rimane un punto interrogativo sulla misura in cui il cambio di regime possa risolvere la crisi economica e sociale che affligge questo paese dell’Asia meridionale da più di sei mesi.

Questa nazione insulare dell’Asia meridionale di 22 milioni di persone sta affrontando un’inflazione record e carenza di carburante, cibo e medicine, e il sostentamento delle persone è in grande difficoltà. Il governo dello Sri Lanka aveva precedentemente dichiarato bancarotta, diventando il primo paese insolvente sul proprio debito estero in questo secolo. Oltre alla situazione in Sri Lanka, c’è un’altra domanda che preoccupa le persone: ci sarà un altro paese in bancarotta e chi sarà?

In pochi anni, lo Sri Lanka è passato da un paese a reddito medio-alto dell’Asia meridionale a quello che è oggi, il che è senza dubbio il risultato di una combinazione di fattori interni ed esterni. I due principali fattori esterni sono la pandemia di COVID-19 che ha colpito duramente l’industria del turismo, pilastro dell’economia dello Sri Lanka e il secondo è l’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari causato dal conflitto tra Russia e Ucraina.

Dal punto di vista dei fattori interni, le politiche agricole ed economiche relativamente radicali avviate dallo Sri Lanka negli anni precedenti rendono difficile al Paese resistere all’impatto di fattori esterni.



Si può vedere che un paese come lo Sri Lanka la cui economia dipende fortemente dal reddito in valuta estera è fragile nella sua capacità di resistere ai rischi economici globali e il fallimento è causato da molteplici fattori. Va detto che alcuni paesi occidentali come gli Stati Uniti sono più interessati a utilizzare la crisi dello Sri Lanka per manipolazioni geopolitiche di quanto non siano disposti a offrire un’assistenza reale al paese. Guardano allo Sri Lanka che è in crisi non con ansia, ma con contorta eccitazione.



Lo Sri Lanka è già segnato e non può sopportare la pressione e il costo di diventare un’arena geopolitica. Molti rapporti di ricerca hanno ripetutamente dimostrato che l’attuale crisi del debito dello Sri Lanka non è direttamente correlata agli investimenti infrastrutturali finanziati dalla Cina.

Il debito estero bilaterale verso la Cina rappresenta solo il 10% del debito estero totale in essere dello Sri Lanka. I creditori commerciali e le istituzioni finanziarie multilaterali dei paesi occidentali sono responsabili del debito estero dello Sri Lanka. Hanno venduto il debito ai cosiddetti fondi avvoltoio, che hanno davvero sfruttato ogni centesimo dello Sri Lanka. Pertanto, screditare la Cina accusandola di scavare nella “trappola del debito” e persino attaccando la Belt and Road Initiative non è fondato.

Data l’esperienza dello Sri Lanka, è urgente rompere il dilemma dello sviluppo di alcuni paesi in via di sviluppo. Immaginalo. Se lo Sri Lanka formerà gradualmente il proprio sistema di sviluppo economico, sarà più in grado di resistere ai rischi quando si troverà ad affrontare un difficile ambiente economico esterno. In effetti, questo è diventato il consenso di un numero crescente di paesi.

Alla fine di maggio 2022, la Cina ha firmato più di 200 documenti di cooperazione “Belt and Road” con 150 paesi e 32 organizzazioni internazionali e la cerchia di amici per la costruzione della Belt and Road Initiative si è ampliata, il che dimostra fortemente che la cooperazione si sta muovendo nella giusta direzione.

Washington ne è ben consapevole. La proposta dell’amministrazione Trump del “Blue Dot Network”, che afferma di promuovere la costruzione di infrastrutture regionali di alta qualità, la proposta dell’amministrazione Biden di “Build Back Better World” nel giugno 2021 e l’annuncio di Biden questo giugno durante il vertice del G7 che il blocco mobiliterà circa 600 miliardi di dollari per investimenti infrastrutturali globali, lo dimostrano tutti. Il rafforzamento delle infrastrutture e il potenziamento dell’energia endogena sono la vera chiave per risolvere il dilemma dello sviluppo.



Tuttavia, proprio perché la Belt and Road Initiative sottolinea la cooperazione e la costruzione congiunta piuttosto che la leadership degli Stati Uniti e dell’Occidente, alcune persone negli Stati Uniti e in Occidente non hanno risparmiato alcuno sforzo per diffamarla e indebolirla.



Mentre l’economia globale entra in un momento di crisi, la parola “sviluppo” evidenzia un valore ancora più prezioso dell’oro. La crisi del “fallimento nazionale” che sta affrontando lo Sri Lanka è essenzialmente innescata da deficit di sviluppo e governance globali. La crisi della sicurezza regionale esacerbata dagli Stati Uniti e dall’Occidente ha aggravato la crisi dello sviluppo globale.

Speriamo sinceramente che gli Stati Uniti e alcuni paesi occidentali possano frenare i loro impulsi geopolitici per indulgere in una grande competizione di potere. Dovrebbero dare un po’ di spazio alle loro coscienze e dare un po’ di tempo allo sviluppo

12 Luglio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO