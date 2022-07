A 100 anni muore l’ex dittatore peruviano Francisco Morales Bermudez

Ieri è morto l’ex dittatore, il generale Francisco Morales Bermúdez Cerruti, generale, politico e dittatore peruviano. Aveva 100 anni. Era stato ministro delle Finanze e ministro della Difesa della Repubblica Peruviana, poi presidente del Perù dal 30 agosto 1975 al 28 luglio 1980 a seguito di un colpo di Stato conosciuto come “Tacnazo” ed organizzato nell’ambito del cosiddetto “Piano Condor“.

Il 17 gennaio 2017 la terza sezione della Corte d’assise di Roma lo aveva condannato all’ergastolo. Pena poi confermata in Cassazione, per la sparizione e l’omicidio plurimo aggravato di 23 italiani durante il suo governo, come parte, appunto, dell’operazione “Condor”.

Lunedì 8 luglio 2019 la Prima Corte d’assise d’Appello di Roma ha condannato all’ergastolo i 24 ex militari delle dittature di Uruguay, Cile, Bolivia e Perù imputati nel processo legato all’Operazione Condor.

Ventiquattro imputati su 25 nel processo sono stati condannati in 2° grado all’ergastolo per omicidio pluriaggravato di 23 italiani ai tempi delle dittature in Sudamerica.

La sentenza del 2019 ha ribaltato quella di primo grado del 17 gennaio 2017, in cui, su un totale di 33 imputati, erano stati condannati solo i vertici del Plan Condor, otto tra presidenti e ministri, mentre diciannove fra ex militari e agenti dei servizi di sicurezza nazionale erano stati assolti.

Le accuse riguardavano inizialmente casi di sequestro e omicidio, ma la prima delle due accuse cadde per prescrizione. Altri sei morirono nel corso del processo.

