Haiti: Il riscatto agli schiavisti viene ancora pagato

ll riconoscimento che Francia e Stati Uniti hanno derubato Haiti di miliardi di dollari è atteso da tempo. Ma la discussione è inutile se non c’è un risarcimento monetario e se non si pone fine al controllo che questi due Paesi hanno ancora su Haiti.

Il 20 maggio il New York Times ha pubblicato una serie meticolosamente documentata intitolata “Il riscatto”, che descrive l’impatto devastante della cosiddetta “tassa sull’indipendenza” imposta dalla Francia nel 1825 sulla prima repubblica nera del mondo.

Come riporta il Times, Haiti divenne l’unico luogo in cui i discendenti di persone ridotte in schiavitù furono costretti a pagare un risarcimento ai discendenti dei proprietari di schiavi. Con il primo pagamento alla Francia, Haiti dovette chiudere il suo nascente sistema scolastico pubblico. Con il moltiplicarsi dei miliardi di dollari pagati alla Francia e poi a banche statunitensi come la Citicorp, l’economia di Haiti si è disintegrata.

La rassegna del Times arriva quasi 20 anni dopo che l’amministrazione dell’allora presidente Jean-Bertrand Aristide chiese formalmente alla Francia 21,7 miliardi di dollari come restituzione dei fondi estorti ad Haiti.

L’iniziativa di Aristide fu un fattore chiave per la cooperazione e il sostegno della Francia al colpo di Stato orchestrato dagli Stati Uniti che rovesciò il suo governo democraticamente eletto.

I media mainstream dell’epoca, tra cui il New York Times e il Washington Post, trattarono la richiesta come “donchisciottesca” e una trovata pubblicitaria, mentre i loro reporter scrivevano un articolo dopo l’altro demonizzando l’amministrazione democraticamente eletta di Aristide, contribuendo così a creare le giustificazioni ideologiche per il colpo di Stato del 2004.

Non ci aspettiamo un’autocritica da parte del Times per i suoi servizi passati. Difficile. Ma quando i lettori del Times si interesseranno alla nuova rassegna, si spera che chiedano di saperne di più sui modi in cui gli Stati Uniti e la Francia continuano a sfruttare le risorse di Haiti, a dominare la sua vita politica e a sostenere la piccola, violenta e corrotta élite haitiana che ora governa il Paese.

E si spera che chiedano un resoconto accurato del potente movimento popolare haitiano che continua a lottare per la democrazia e la vera sovranità.

Prendiamo ad esempio la recente rivolta dei lavoratori delle fabbriche di Haiti. Il 17 febbraio 2022, migliaia di lavoratori haitiani dell’abbigliamento, le loro famiglie e i loro sostenitori hanno riempito le strade di Port-au-Prince per chiedere la fine dei salari da fame e delle orribili condizioni di lavoro.

I lavoratori hanno chiesto un aumento salariale da 500 gourdes per giornata lavorativa di 9 ore (circa 4,80 dollari) a 1.500 gourdes al giorno (circa 14,40 dollari). Quando le manifestazioni sono proseguite per tutta la settimana successiva, la polizia haitiana ha sparato sulla folla con candelotti di gas lacrimogeno e munizioni vere, uccidendo un giornalista e ferendo molti altri manifestanti.

Lo sciopero dei lavoratori tessili è avvenuto nel bel mezzo di un’inflazione a due cifre ad Haiti, con un’impennata dei prezzi di cibo, carburante e altri beni di prima necessità. A peggiorare la situazione, il governo del primo ministro de facto Ariel Henry ha recentemente annunciato la fine dei sussidi per il carburante, con conseguente ulteriore aumento dei prezzi. I lavoratori hanno protestato: “Avete aumentato la benzina ma non avete aumentato i nostri salari“.

La strategia del governo Henry è stata la classica contro-insurrezione: Denunciare la militanza delle proteste, scatenare la repressione della polizia per terrorizzare i manifestanti e offrire un modesto aumento salariale (a 770 gourdes al giorno) per sedare la rivolta.

In numerose interviste, gli operai hanno espresso la loro indignazione per la risposta del governo, sottolineando che il solo costo del viaggio per andare e tornare dal lavoro in fabbrica assorbiva il 40% del loro salario giornaliero. Se a questo si aggiunge il costo del cibo e dell’alloggio, la lotta per la sopravvivenza è quotidiana.

Chi trae vantaggio da questo lavoro di sfruttamento? Le fabbriche di abbigliamento di Haiti forniscono magliette e altri capi di abbigliamento a giganti aziendali come Target, Gap, H&H Textiles, Under Armour e Walmart. Controllate l’etichetta della vostra maglietta. Potrebbe benissimo esserci scritto “Made in Haiti“.

Non è una novità. Durante il regno dittatoriale di Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier negli anni ’70 e ’80, le fabbriche di abbigliamento che rifornivano le aziende statunitensi si sono insediate in tutta Port-au-Prince, mentre il governo scatenava campagne di terrore contro gli organizzatori dei lavoratori e qualsiasi opposizione di base.

Nel 1991, durante il primo mandato presidenziale, Aristide stava per aumentare il salario minimo, quando un colpo di Stato organizzato dagli Stati Uniti fece cadere il suo governo dopo soli sette mesi di presidenza. Nel febbraio 2003, durante la sua seconda amministrazione, Aristide ha raddoppiato il salario minimo, con un impatto su oltre 20.000 persone che lavoravano nel settore dell’assemblaggio di Port-au-Prince.

Il governo di Aristide ha messo a disposizione degli scuolabus per portare a scuola i figli di questi lavoratori, oltre a sovvenzionare i libri scolastici e le uniformi. Inoltre, il suo governo ha lanciato una campagna per riscuotere le tasse e le bollette non pagate dall’élite ricca di Haiti.

Tutto ciò non è piaciuto ai proprietari delle fabbriche haitiane, che hanno giocato un ruolo chiave nel colpo di Stato orchestrato dagli Stati Uniti nel 2004.

Haiti sta ancora vivendo gli effetti negativi di quel colpo di Stato e della successiva occupazione straniera che l’ha attuato. Il colpo di Stato ha accelerato l’attuazione del programma di aggiustamento strutturale imposto dagli Stati Uniti, noto ad Haiti come “Piano di morte”. Ciò è stato più evidente che all’indomani del catastrofico terremoto del 2010, che ha ucciso più di 300.000 haitiani e ne ha lasciati altri milioni sotto teloni e tende.

Poco dopo il terremoto, l’allora Segretario di Stato americano Hillary Clinton si recò nel nord di Haiti, dichiarando che “Haiti è ora aperta agli affari”, mentre salutava l’inaugurazione del Caracol Northern Industrial Park, ora un centro chiave dell’industria dell’abbigliamento e bersaglio delle attuali proteste e scioperi dei lavoratori.

I cablogrammi del Dipartimento di Stato ottenuti da Wikileaks hanno rivelato che la Clinton e il Dipartimento di Stato, insieme all’USAID, stavano facendo pressione sul governo di Haiti per bloccare qualsiasi aumento del salario minimo, sostenendo che ciò sarebbe stato dannoso per lo sviluppo del settore delle esportazioni.

Una serie di regimi haitiani compiacenti e corrotti, selezionati e sostenuti dagli Stati Uniti, hanno facilitato questo piano, prendendo la loro parte lungo il percorso.

La battaglia in corso dei lavoratori dell’abbigliamento haitiani per la sopravvivenza e la dignità fa parte del più ampio movimento popolare di Haiti. Gli operai che sono nelle strade di Port-au-Prince tornano a casa di notte in comunità come Belair, Cite Soleil e Lasalin che sono state prese di mira dalla polizia haitiana e dagli squadroni della morte paramilitari, che li hanno assediati con massacri, rapimenti e stupri di gruppo volti a mettere a tacere la loro opposizione all’attuale governo.

Lo sciopero degli è avvenuto pochi giorni dopo la fine ufficiale del mandato del primo ministro de facto Ariel Henry, avvenuta il 7 febbraio. Centinaia di migliaia di haitiani hanno manifestato per mesi la loro opposizione alla continuazione di questo regime, che giustamente classificano come illegittimo, una creazione del cosiddetto Core Group (Stati Uniti, Francia, Spagna, Brasile, Germania, Canada, UE, ONU e OSA) che controlla la politica di Haiti.

Numerose organizzazioni di base, tra cui l’Organizzazione politica Fanmi Lavalas di Aristide – il partito popolare di Haiti – hanno chiesto un governo di transizione per porre fine alla corruzione, fermare la repressione, rispettare i diritti dei lavoratori, stabilizzare l’economia e porre le basi per elezioni libere ed eque. Tuttavia, il Dipartimento di Stato ha raddoppiato il suo sostegno al regime di Henry e ha insistito affinché supervisionasse le nuove elezioni. Questo porterebbe semplicemente a un’altra elezione rubata, progettata per mantenere al potere il partito di ultradestra PHTK (Skinhead).

Nel mezzo del disastro che gli Stati Uniti hanno contribuito a provocare ad Haiti, l’amministrazione Biden continua la sua inconcepibile deportazione di massa di haitiani, con un numero che ora supera i 25.000 dall’insediamento di Biden stesso.

Ricordate le immagini raccapriccianti degli agenti di frontiera che frustano i migranti haitiani lo scorso settembre? Ora arriva la notizia che quelle immagini sono state memorizzate in “monete sfida” razziste che vengono passate dagli agenti di frontiera, raffiguranti con orgoglio quelle stesse aggressioni.

Nel solo mese di maggio, l’amministrazione Biden ha caricato 36 aerei per deportare 4.000 haitiani. I sequestri sono tornati alla peggiore ondata di rapimenti nella storia di Haiti, dove i gruppi paramilitari hanno preso di mira impunemente tutti, dai venditori al mercato agli operatori sanitari e agli insegnanti.

Solo un cambiamento fondamentale ad Haiti, come quello immaginato, articolato e combattuto dal potente movimento popolare haitiano, può invertire tutto questo. E il governo degli Stati Uniti, come spesso è accaduto, è il più grande ostacolo che si frappone.

Il riscatto viene ancora pagato. E i risarcimenti sono attesi da tempo.

* Robert Roth è un educatore ed è stato cofondatore dell’Haiti Action Committee.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente su San Franciso Bay View.

