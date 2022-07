“Biden è talmente debole da non offrire nulla ai palestinesi”

In un’intervista rilasciata ad una emittente egiziana, l’ex ministro e negoziatore palestinese Hassan Asfour ha dichiarato che, a differenza dei precedenti presidenti statunitensi che almeno presentavano dei piani di pace che i palestinesi potevano rifutare, l’attuale presidente Joe Biden è così debole che è giunto nei Territori Palestinesi a mani vuote.

Accusando Biden di non aver accolto nessuna delle richieste palestinesi e di aver promesso solo aiuti umanitari ma non finanziamenti seri per l’Autorità Palestinese, Hassan Asfour ha ribadito che i palestinesi hanno respinto tutti i piani di pace proposti dalle precedenti amministrazioni Usa.

“Biden è un presidente incapace di aprire un consolato per i palestinesi a Gerusalemme, incapace di aprire una sede a Washington per l’Autorità Palestinese, incapace di rimuovere l’Olp dalla lista dei terroristi, incapace di ripristinare i vostri aiuti…

Parlo di aiuti finanziari, non di aiuti umanitari agli ospedali. A questo proposito, la gente non deve essere fuorviata. Quando Biden parla di aiuti all’Autorità Palestinese, non parla di sostenere il budget dell’Autorità Palestinese perché hanno dei sospetti al riguardo.

Ha parlato di aiuti umanitari all’Autorità Palestinese: ospedali e altre cose che non hanno a che fare col bilancio dell’Autorità Palestinese. Inoltre, questo presidente non è stato in grado neanche di incontrare a Gerusalemme la famiglia di Shireen Abu Akleh, che pure aveva un passaporto americano. Ha detto loro di andare a Washington. Come ci si può aspettare che un tale presidente ti fornisca una soluzione politica? […]

È andato a Yad Vashem e ha fatto un’esibizione in lacrime. Guardate la sua foto. Yad Vashem è una cosa e le decine di migliaia di palestinesi uccisi dagli israeliani tutt’altra cosa? Come possiamo aspettarci che un tale presidente sia coinvolto in un soluzione politica?

Persino i predecessori di Biden hanno usato un linguaggio politico più giusto, per quanto riguarda la soluzione politica. Trump ha presentato un accordo, che abbiamo rifiutato. Ma almeno ne ha presentato uno. Biden è venuto a mani vuote.

Non ci ha nemmeno offerto una soluzione da rifiutare. Pensate: non ci ha portato un’offerta che potessimo leggere e rifiutare, perché non ti considera una forza interlocutrice. Ti considera trascurabile, quindi ti offre noccioline politiche, e noi lo accettiamo, contenti delle nostre condizioni.…

Trump aveva un piano, Bush aveva un piano, Clinton aveva un piano, che sono stati tutti respinti da noi. Nessun problema. Offrici un piano che possiamo rifiutare, fratello, solo così sappiamo che ci attribuisci qualche valore politico”.

22 Luglio 2022