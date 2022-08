È morto Albert Woodfox, prigioniero politico delle Pantere Nere

Il nome di Albert Woodfox, mantenuto in isolamento 43 anni, si associa a un triste record: mai nella storia degli Stati Uniti una persona è rimasta prigioniera nel più stretto regime di isolamento per così tanto tempo.

Il militante delle Pantere Nere, gruppo d’attacco del movimento per i diritti civili della popolazione afro-discendente negli Stati Uniti, ha trascorso 43 anni in una cella di punizione alta 1,83 m e larga 2,74 m, in una delle carceri più brutali del paese. paese, “Angola Prison” in Louisiana.

Gli avvocati di Woodfox hanno riferito che la Pantera Nera è morta all’età di 75 anni, per complicazioni legate al Covid19.

Era rimasto in prigione per l’accoltellamento a morte di un funzionario di questa prigione nel 1972. Di fatto, Albert divenne militante del Black Panther Party nella prigione di stato della Louisiana, dove organizzò una sezione dell’organizzazione.

Woodfox si è sempre dichiarato innocente di fronte al crimine per il quale era stato condannato, sostenendo di essere stato attaccato dalla guardia a causa della sua attività politica. Era conosciuto a livello internazionale per aver fatto parte di un gruppo di prigionieri delle Black Panther conosciuto come “i 3 dell’Angola”.

Persino Amnesty International si è unita alle campagne per il rilascio di questi prigionieri.

Nel 2001 Robert King riuscì a farsi rilasciare, nel 2013 Hernan Wallace che morì un giorno dopo essere stato rilasciato per un cancro al fegato.

Albert Woodfox è stato rilasciato solo nel 2016, dopo il suo rilascio ha scritto le sue memorie, il pluripremiato libro: Solitary: Unbroken by Four Decades in Solitary Confinement. My Story of Transformation and Hope (pubblicato in spagnolo come “Cella d’isolamento: più di quarant’anni di resistenza in carcere. La mia storia di trasformazione e speranza“).

