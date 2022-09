Scambio di prigionieri “eccellenti” tra russi e ucraini

Ci sono cinque comandanti del battaglione Azov e sette mercenari britannici e statunitensi tra i prigionieri che i russi hanno consegnato tramite Turchia e Arabia Saudita in cambio di una cinquantina di prigionieri russi tra cui un detenuto politico.

In tutto i prigionieri ucraini rilasciati sarebbero 215 mentre solo 55 i russi. Tra questi c’è Viktor Medvedchuk, ex parlamentare ucraino accusato dalle autorità di Kiev di alto tradimento,

I prigionieri del battaglione Azov, secondo l’accordo sono stati rilasciati e rimarranno in Turchia “in totale sicurezza e in condizioni confortevoli” fino alla fine della guerra. Mosca non ha rilasciato alcun commento.

Dieci prigionieri di guerra, tra cui cinque britannici e due americani, sono invece stati trasferiti dalla Russia all’Arabia Saudita mercoledì scorso, nel quadro dell’accordo di scambio.

Martedì Erdogan ha dichiarato alla televisione statunitense che la Russia e l’Ucraina avevano concordato di scambiare 200 prigionieri in uno dei più grandi scambi della guerra che dura da sette mesi.

