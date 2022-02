“Quello che vediamo in Ucraina è la continuazione del conflitto iniziato nel 2014”

Intervista con Dmitri Kovalevich, giornalista ucraino e attivista dell’organizzazione comunista , messa fuorilegge.

L’organizzazione “Borotba” è stata bandita nel 2014 per le proteste attive contro il colpo di stato pro-USA e contro la legalizzazione del neonazismo. È stata bandita insieme al Partito Comunista. Agisce illegalmente in Ucraina e legalmente nelle repubbliche del Donbass (Donetsk e Lugansk). La sua organizzazione ha sostenuto i ribelli del Donbass nel conflitto civile che dura dal colpo di stato pro-USA del 2014.

The International: Come spiegherebbe gli eventi che si stanno svolgendo in Ucraina in questo momento?

Dmitri Kovalevich: Gli eventi attuali sono una continuazione del conflitto del Donbass che va avanti dal 2014. Per anni i media di Kyev e i mass media occidentali hanno raccontato che l’Ucraina stava affrontando l’invasione russa – e ora questo è successo in realtà – non appena la Russia ha riconosciuto le repubbliche.

Lo scopo ufficiale dichiarato dell’operazione: “denazificazione dell’Ucraina”. Le repubbliche del Donbass si sono separate nel 2014 proprio perché erano indignate dalla legalizzazione dei collaboratori nazisti della seconda guerra mondiale di origine ucraina.

The International: La situazione era inevitabile? Avrebbe potuto essere risolta attraverso una serie di negoziati?

Dmitri Kovalevich: I negoziati vanno avanti dal 2014. L’Ucraina ha firmato due volte l’accordo di Minsk, ma si è rifiutata di rispettarlo temendo che i neonazisti armati rovesciassero il governo come nel 2014.

L’accordo di Minsk implicava la reintegrazione delle repubbliche del Donbass in Ucraina, ma fornendo lo status di autonomia speciale con il diritto di avere una propria politica culturale e linguistica. Questo era inaccettabile per i nostri nazionalisti radicali che vorrebbero vedere un’Ucraina unificata e monoetnica filo-nazista. Quindi, o i comunisti sono banditi e qui o i nazisti. Non c’è una terza opzione.

The International: Come stanno affrontando gli ucraini?

Dmitri Kovalevich: Ci sono circa il 5-6% degli ucraini che condividono l’ideologia pro-nazionalista o pro-nazista. Ci sono circa il 5-6% di comunisti impegnati o simpatizzanti. Il resto sostiene quelli che stanno vincendo in questo momento. Negli ultimi anni milioni di ucraini sono emigrati: circa 3,5 milioni in Russia e vorrebbero tornare in caso di cambiamento di governo. Circa 3,5 milioni sono emigrati per lavoro nei paesi occidentali e tendono a condividere le narrazioni dei media occidentali.

The International: Quali conseguenze avrà questo per le Repubbliche del Donbass?

Dmitri Kovalevich: Suppongo che saranno una sorta di paesi indipendenti come l’Abkhazia, l’Ossezia del Sud, la Transnistria. Dal momento che l’Ucraina ha rifiutato gli accordi di Minsk, non torneranno indietro, visto anche il molto sangue versato in 8 anni che divide Kiev e Donetsk.

The International: Finora tutti hanno giocato al gioco della colpa e hanno fatto il tifo per una delle due parti. C’è qualcosa che i media hanno nascosto al pubblico?

Dmitri Kovalevich: La cosa principale nascosta al pubblico è che ci sono molti veri e propri nazisti integrati nell’esercito, nella polizia e nella guardia nazionale ucraina. Il sistema educativo ucraino fa il lavaggio del cervello ai bambini glorificando i nazisti della seconda guerra mondiale e incolpando i sovietici.

I media occidentali hanno preferito ignorare il bombardamento quotidiano delle città del Donbass e la resistenza dei minatori di carbone di Donetsk, ma sono indignati solo quando la parte pro-USA viene bombardata.

The International: Se la NATO spinge, c’è la possibilità di una guerra su larga scala?

Dmitri Kovalevich: Non posso prevederlo. Ma sicuramente, è una nuova guerra tra le parti pro-NATO e anti-NATO. Ci sono profondi cambiamenti a livello geopolitico e i paesi del primo mondo affrontano la crisi economica. L’unico modo che vedono in un conflitto è trarre profitto dal commercio e dalla vendita di armi.

Cercano anche di dimostrare ai paesi del Terzo Mondo che USA/UK sono ancora forti per imporre la loro agenda imperialista, specialmente dopo i fallimenti in Afghanistan. Una possibile perdita di qualsiasi forza o paese pro-NATO può rafforzare un ulteriore conflitto economico all’interno dei paesi del primo mondo, fornendo più opportunità ai paesi del terzo mondo di migliorare la loro situazione economica.

